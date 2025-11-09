بہار اسمبلی انتخابات: سیمانچل میں اویسی کا بڑھتا اثر، مسلم ووٹوں پر سب کی نظریں مرکوز
2020 میں، اے آئی ایم آئی ایم نے سیمانچل میں پانچ سیٹیں جیتیں لیکن چار ارکان اسمبلی آر جے ڈی میں شامل ہوگئے۔
Published : November 9, 2025 at 9:33 PM IST
پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات کے دوران تمام سیاسی جماعتوں کی نظریں ریاست کے شمال مشرقی علاقے 'سیمانچل' پر مرکوز ہیں، جہاں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) کے سربراہ اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی اپنی سیاسی گرفت مضبوط کرتے جا رہے ہیں۔ اویسی کی خصوصی توجہ مسلم اکثریتی اضلاع ارریہ، کشن گنج، کٹیہار اور پورنیہ پر ہے، جہاں ان کی جماعت نے 2020 کے انتخابات میں پانچ نشستیں جیتی تھیں۔
سیمانچل علاقے میں تقریباً 47 فیصد مسلم آبادی ہے اور یہ خطہ تمام پارٹیوں کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ ریاست کی 243 نشستوں میں سے 24 نشستیں سیمانچل میں ہیں، جہاں 11 نومبر کو دوسرے مرحلے کی پولنگ ہوگی۔ اس بار اویسی کی جماعت نے 25 نشستوں پر امیدوار اتارے ہیں، جن میں دو غیر مسلم امیدوار بھی شامل ہیں۔
2020 میں اے آئی ایم آئی ایم کی سیمانچل میں انٹری نے سیاسی منظرنامہ بدل دیا تھا۔ اس بار اویسی نے یہاں اپنی انتخابی مہم کا مرکز بنایا ہے اور آزاد سماج پارٹی (کانشی رام) اور جنتا پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا ہے۔ اس اتحاد کے تحت اے آئی ایم آئی ایم 35، آزاد سماج پارٹی 25 اور جنتا پارٹی 4 نشستوں پر انتخاب لڑ رہی ہے۔
پارٹی کے ریاستی صدر اخترال ایمان ایک بار پھر امور سے امیدوار ہیں، جہاں انہوں نے 2020 میں 52,515 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ اویسی کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد مسلم ووٹوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ اقلیتوں کی آواز کو مضبوط بنانا ہے۔ ان کی ریلیوں میں نوجوانوں کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے، جہاں ’’بھارت زندہ باد، سیمانچل زندہ باد‘‘ جیسے نعرے گونج رہے ہیں۔
مخالف جماعتیں اویسی کو بی جے پی کی ’’بی ٹیم‘‘ قرار دیتی ہیں اور ان پر ووٹ کاٹنے کا الزام لگاتی ہیں، جس سے این ڈی اے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ 2020 میں اے آئی ایم آئی ایم نے 20 نشستوں پر انتخاب لڑا اور پانچ میں کامیابی حاصل کی تھی، لیکن بعد میں چار ایم ایل ایز نے راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ صرف اخترال ایمان پارٹی کے ساتھ رہے۔
کشن گنج ضلع، جو اقلیتی سیاست کا مرکز سمجھا جاتا ہے، میں چار اسمبلی نشستیں ہیں: کشن گنج، ٹھاکرگنج، کوچادھامن، اور بہادرگنج۔ اس بار کشن گنج میں کانگریس کے قمرال ہدیٰ، بی جے پی کی سویٹی سنگھ اور اے آئی ایم آئی ایم کے شمس آغاز کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے۔
ٹھاکرگنج میں آر جے ڈی کے سعود عالم دوبارہ میدان میں ہیں، جب کہ جے ڈی یو نے گوپال اگروال اور اے آئی ایم آئی ایم نے غلام حسنین کو امیدوار بنایا ہے۔ کوچادھامن میں ماضی میں جیتنے والے اے آئی ایم آئی ایم کے محمد اظہر اسفی آر جے ڈی میں شامل ہو چکے ہیں، اب آر جے ڈی نے مجاہد اور اے آئی ایم آئی ایم نے سرور عالم کو امیدوار بنایا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: بہار اسمبلی انتخابات: دوسرے و آخری مرحلے کی مہم تھمی، 122 نشستوں پر 11 نومبر کو ووٹنگ
بہادرگنج میں سابق ایم ایل اے انظار نعیمی کے جانے کے بعد اے آئی ایم آئی ایم نے توصیف عالم کو امیدوار بنایا ہے۔ ارریہ ضلع میں چھ اسمبلی نشستیں ہیں۔ پچھلی بار این ڈی اے نے چار، کانگریس نے ایک اور اے آئی ایم آئی ایم نے جوکی ہاٹ سے کامیابی حاصل کی تھی۔ اس بار اے آئی ایم آئی ایم صرف ایک نشست پر، یعنی جوکی ہاٹ سے محمد مرشد عالم کو میدان میں اتارا ہے۔