کرناٹک میں سیاسی کشمکش ختم: سدارامیا وزارت اعلیٰ سے ہوئے مستعفی، ڈی کے شیو کمار کا راستہ صاف
وزیراعلیٰ کے طور پر ان کی باری ختم ہونے کی گونج کے درمیان سدارامیا نے کابینہ کے ساتھیوں کے لیے ناشتے کی میزبانی کی۔
Published : May 28, 2026 at 11:25 AM IST|
Updated : May 28, 2026 at 3:02 PM IST
بنگلورو: کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا نے کابینی وزراء کے ناشتے کی میٹنگ میں چیف منسٹر کے عہدے سے مستعفی ہونے کے اپنے فیصلے کا اعلان کرکے تین بجے مستعفی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سدارامیا نے دہلی میں ہائی کمان کے ساتھ ہوئی میٹنگ کے بارے میں وزراء کے ساتھ مختصر معلومات شیئر کیں۔
سدارامیا نے آج سہ پہر تقریباً تین بجے راج بھون پہنچ کر وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ سدارامیا نے وزراء کے ساتھ منعقدہ ناشتے کی میٹنگ میں یہ جانکاری دی۔
کرناٹک کے وزیراعلیٰ سدارامیا توقع کے مطابق مستعفیٰ ہونے کے لیے رضا مند ہوگئے ہیں۔ اگلے وزیر اعلیٰ کے طور پر ڈی کے شیو کمار کا نام طئے مانا جارہا ہے۔ تاہم کانگریس کی جانب سے وضاحت آنا باقی ہے۔ جمعرات کو سدارامیا نے بنگلورو میں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر اپنے کابینہ کے ساتھیوں کے لیے ناشتے کا اہتمام کیا۔
ان کے موجودہ نائب اور ممکنہ جانشین ڈی کے شیوکمار اور کابینہ کے دیگر ساتھیوں نے ناشتے کی میٹنگ میں شرکت کی۔
وزیر اعلیٰ کے دفتر سے شیئر کی گئی تصویر میں سدارامیا شیوکمار کو گلے لگاتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ ایک اور تصویر میں، شیوکمار سدارامیا کے قدموں کو چھوتے اور ان کا آشیرواد لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ سدارامیا ممکنہ طور پر ناشتے کی میٹنگ میں شیوکمار کے لیے راستہ بنانے کے لیے سی ایم کے عہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیں گے۔
سی ایم او ذرائع کے مطابق، پارٹی ہائی کمان نے بظاہر سدارامیا سے کہا کہ وہ ریاست میں قیادت کی تبدیلی کا راستہ بنائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جمعرات کو اس معاملے پر بات کریں گے۔
جنوبی ریاست میں نئے وزیر اعلی کی توقع میں سیاسی گرما گرمی بڑھنے کے ساتھ ہی کرناٹک کے انچارج اے آئی سی سی جنرل سکریٹری رندیپ سنگھ سرجے والا نے بدھ کو واضح کیا کہ کانگریس نے ریاست میں اپنی مقننہ پارٹی کی میٹنگ نہیں بلائی ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے درخواست کی کہ وہ اس معاملے پر قیاس آرائیاں نہ کریں۔
سورجے والا نے بدھ کو سدارامیا اور دیگر سینئر لیڈروں سے بھی ملاقات کی تھی۔
یہ پیش رفت کانگریس ہائی کمان کے مبینہ طور پر سدارامیا سے ریاست میں قیادت کی تبدیلی کے لیے راستہ بنانے اور انہیں راجیہ سبھا سیٹ کے ساتھ پارٹی میں مرکزی کردار کی پیشکش کے بعد ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق، سدارامیا نے فوری طور پر مرکزی کردار کو قبول نہیں کیا ہے۔
کچھ ذرائع نے پہلے ہی قیاس لگایا تھا کہ سدارامیا نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ پیغام براہ راست پارٹی کے اعلیٰ لیڈر راہل گاندھی کی طرف سے آیا تھا۔ سی ایم نے بارہا کہا ہے کہ اگر لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے انہیں ایسا کرنے کو کہا تو وہ استعفیٰ دے دیں گے۔
سدارامیا اور شیوکمار کو پارٹی نے منگل کو دہلی طلب کیا تھا، جہاں کانگریس ہیڈکوارٹر میں راہل گاندھی، اے آئی سی سی صدر ملکارجن کھرگے، پارٹی جنرل سکریٹریز کے سی وینوگوپال اور سرجے والا کے ساتھ بیک ٹو بیک میٹنگیں ہوئیں۔
دریں اثنا، کرناٹک اسٹیٹ فیڈریشن آف بیک ورڈ کلاس کمیونٹیز نے کانگریس اور اس کی اعلیٰ کمان کو خبردار کیا کہ اگر سدارامیا کو تبدیل کیا گیا تو پارٹی کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔
20 نومبر 2025 کو کانگریس حکومت نے اپنی پانچ سالہ میعاد کا نصف مکمل کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ کی ممکنہ تبدیلی کے بارے میں قیاس آرائیوں کے درمیان حکمراں پارٹی کے اندر قیادت کی کشمکش میں شدت آگئی تھی۔
مئی 2023 کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی جیت کے بعد چیف منسٹر کے عہدہ کے لیے سدارامیا اور شیوکمار کے درمیان سخت مقابلہ تھا، جو پارٹی کے ریاستی صدر بھی ہیں۔ اس کے بعد پارٹی شیوکمار کو منانے میں کامیاب رہی اور انہیں نائب وزیر اعلیٰ بنا دیا۔
اس وقت ایسی خبریں آئی تھیں کہ ایک "روٹیشنل چیف منسٹر فارمولہ" کی بنیاد پر ایک سمجھوتہ طے پا گیا ہے، جس کے مطابق شیوکمار ڈھائی سال کے بعد وزیر اعلیٰ بنیں گے، لیکن پارٹی کی طرف سے ان کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں کی گئی ہے۔
