مالوہ میں سیاسی گہما گہمی عروج پر: موہن بھاگوت، نتن نوین، اور راہل گاندھی کے دورہ مدھیہ پردیش کا شیڈول طے
کانگریس رہنما نے کہاکہ ’ہمارے لیڈر راہل گاندھی کا پروگرام حتمی ہونے کے فوراً بعد نتن نوین کے دورے کا شیڈول طے کیا گیا۔
Published : September 17, 2026 at 4:41 PM IST
بھوپال: اگلے 3-4 دنوں تک پورے ملک کی توجہ مدھیہ پردیش پر مرکوز رہے گی۔ 17 ستمبر سے 19 ستمبر کے درمیان آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت، بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین، اور اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی ریاست کا دورہ کرنے والے ہیں۔ آر ایس ایس کے جنرل سکریٹری دتاتریہ ہوسابولے کے بھی مدھیہ پردیش کا دورہ کرنے کے پیش نظر، وزیر اعظم مودی کی سالگرہ کے موقع پر آج ریاست کے مالوہ خطے سے سامنے آنے والے پیغامات پر سب کی نظریں جمی ہوں گی۔
مالوہ روایتی طور پر بی جے پی کا مضبوط گڑھ رہا ہے، جہاں میونسپل کارپوریشن سے لے کر اسمبلی اور پارلیمانی نشستوں تک، ہر سرکاری ادارے پر اس کا غلبہ ہے۔ وزیر اعظم مودی کی سالگرہ ان تقریبات کے ساتھ موافق ہونے کی وجہ سے، یہ خطہ آنے والے دنوں میں قومی سطح پر مرکزِ نگاہ بننے والا ہے۔ حکمران جماعت کی صدارت سنبھالنے کے بعد آج نتن نوین کے مدھیہ پردیش کے پہلے دورے کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ اپنے دورے کا آغاز اندور سے کریں گے، جہاں وہ وزیر اعلیٰ موہن یادو کی صدارت میں 'سوامیتو ادھیکار ابھیلیکھ نشپادن ایوم پنجین یوجنا' (ملکیت کے حقوق کے ریکارڈ پر عمل درآمد اور رجسٹریشن اسکیم) کا افتتاح کریں گے۔
آج سہ پہر کے آخر تک نوین اور بھاگوت اجین میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ امکان ہے کہ مؤخر الذکر (بھاگوت) کے شہر پہنچنے کے بعد اس ملاقات میں بی جے پی کے تنظیمی معاملات کے لیے نیا لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ اس ملاقات کو مدھیہ پردیش کی سیاست کے تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ کار پرکاش بھٹناگر نے کہاکہ "عموماً ایسی ملاقاتوں کے شیڈول عوامی سطح پر جاری نہیں کیے جاتے۔ تاہم، یہ فطری بات ہے کہ جب سنگھ کے سربراہ اجین میں ہوں گے تو نوین ان سے ملاقات کریں گے۔ اس کے باوجود، کوئی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی مخصوص اور پہلے سے طے شدہ ایجنڈے پر مبنی ملاقات ہوگی۔"
انہوں نے مزید کہا، "چونکہ سنگھ کے سربراہ کے ساتھ بات چیت یقیناً ایک سمت فراہم کرتی ہے، اس لیے اس ملاقات کو اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔" شام کے وقت، نوین، وزیر اعظم مودی کی سالگرہ کے موقع پر اجین کے رام گھاٹ پر منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کریں گے۔ دریں اثناء، سنگھ کے سربراہ 18 ستمبر سے شروع ہونے والی 'دھرم سنسد' سے خطاب کریں گے۔ آر ایس ایس کے سرسنگھ چالک 'سیوگیا سنستھانم' کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس تین روزہ ایونٹ 'دھرم سنسد' کے لیے ایک دن پہلے پہنچیں گے، جس میں ملک بھر کے سادھوؤں اور سنتوں کے علاوہ متعدد مقررین شرکت کریں گے۔
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نتن نوین کے دورہ مدھیہ پردیش اور اجین میں 'دھرم سنسد' کی ٹائمنگ جو کہ 19 ستمبر کو اندور میں راہل گاندھی کے 'چھاتروں کی گونج' (طلبا کی آواز) پروگرام کے ساتھ موافق ہے کی مختلف انداز میں تشریح کی جا رہی ہے۔ کانگریس اسے بی جے پی کی گھبراہٹ کی علامت قرار دے رہی ہے۔ پارٹی کی ترجمان سنگیتا شرما نے کہاکہ "ہمارے لیڈر راہل گاندھی کا پروگرام حتمی ہونے کے فوراً بعد نتن نوین کے دورے کا شیڈول طے کیا گیا۔ بی جے پی تو یہ تک طے نہیں کر سکی کہ وہ یہاں پہنچنے کے بعد اصل میں کیا کریں گے۔ یہ محض راہل گاندھی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے پیدا ہونے والی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے۔"