آگرہ میں پولیس ٹیم کو یرغمال بنا کر مارا پیٹا گیا، چار ملزمین گرفتار، ایک فرار

مالپورہ پولیس اسٹیشن کے انچارج انسپکٹر ونود کمار مشرا نے بتایا کہ ملزم شری رام، ممتا، سمن اور سنجے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔

police team held hostage assaulted in agra four accused arrested sub inspector vinod kumar mishra Urdu News
آگرہ میں چار ملزمین گرفتار (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 29, 2025 at 10:49 PM IST

3 Min Read
آگرہ: آگرہ پولس کمشنریٹ کے مالپورہ پولیس اسٹیشن میں پولیس کو یرغمال بنانے اور حملہ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ تھانہ مالپورہ کی پولیس ٹیم ملزم کی تلاش میں ملزم کے گھر پہنچی تو ملزمین نے پولیس ٹیم کو یرغمال بنا لیا۔ پولیس نے اب اس معاملے میں چار ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے، جب کہ ایک ملزم کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

دروازہ بند کرکے یرغمال بنایا

یہ واقعہ اتوار کی دوپہر ڈھائی بجے کے قریب پیش آیا۔ ایس آئی کپل شرما، ایس آئی انیتا کشیپ، ایس آئی سلونی چوہان، اور مالپورہ پولیس اسٹیشن کی خاتون کانسٹیبل سادھنا یادو کیس کی تحقیقات کے لیے تھانہ علاقے کے عزیز پور گاؤں پہنچے۔ اس کے بعد پولیس ٹیم دیپک اور سونو کے گھر گئی۔ پولیس کا الزام ہے کہ دیپک اور سونو کے کنبہ کے افراد شری رام، ممتا، سمن، سیما اور سنجے نے پولیس ٹیم کو اپنے گھر کے اندر بند کر کے دروازہ بند کر دیا۔

پڑوسی کی چھت سے پولیس ٹیم کو چھوڑا

دونوں ملزمین پھر موقع سے فرار ہوگئے۔ پولیس نے مزاحمت کی تو ملزمین نے پولیس ٹیم پر حملہ کردیا۔ جب پولیس ٹیم نے یرغمالی کی صورت حال اور حملہ کی اطلاع مالپورہ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر انچارج کو دی تو پولیس کی اضافی نفری جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔ اس کے بعد پولیس ٹیم پڑوسی کی چھت سے ملزم کے گھر میں داخل ہوئی۔ یرغمالی ٹیم کو وہاں سے آزاد کرایا گیا۔

پولیس مفرور ملزم کی تلاش کر رہی ہے

مالپورہ پولس اسٹیشن کے انسپکٹر انچارج ونود کمار مشرا نے بتایا کہ ملزم کے خلاف مالپورہ پولس اسٹیشن میں سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالنے، یرغمال بنانے، حملہ کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں ملزم شری رام، ممتا، سمن اور سنجے کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک ملزم فرار ہے جس کی تلاش جاری ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

