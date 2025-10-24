'پولیس سب انسپکٹر نے میری چار بار عصمت دری کی'، لیڈی ڈاکٹر نے ہاتھ میں لکھا خودکشی نوٹ، مہاراشٹر میں ہلچل مچ گئی
لیڈی ڈاکٹر خودکشی کیس میں فڑنویس نے دونوں ملزم پولیس اہلکاروں کو فوری طور پر معطل کرنے کا حکم دیا ہے۔
Published : October 24, 2025 at 5:43 PM IST
ستارہ: مہاراشٹر کے ستارہ ضلع کے پھلٹن علاقے میں ایک خاتون ڈاکٹر نے خودکشی کرلی۔ پولیس افسر پر چونکا دینے والے الزامات لگائے گئے ہیں۔ خاتون کی خودکشی سے پھلٹن کے سب ڈسٹرکٹ ہسپتال میں شعبہ طب میں ہلچل مچ گئی۔
اپنے خودکشی نوٹ میں متاثرہ ڈاکٹر نے ایک پولیس سب انسپکٹر پر چار بار زیادتی کا الزام بھی لگایا۔اس خبر نے پورے مہاراشٹر میں ہلچل مچا دی ہے۔ ایک خودکشی نوٹ میں سب انسپکٹر گوپال بدنے کے خلاف جنسی ہراسانی اور ایک اور افسر پرشانت بنکر کے خلاف ذہنی ہراسانی کے سنگین الزامات کا انکشاف کیا گیا ہے۔
اس افسوسناک واقعہ کے بعد وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے فوری کارروائی کا حکم دیا۔ سی ایم نے ستارہ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کو دونوں ملزم افسران کو معطل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس معاملے میں ملی اطلاع کے مطابق خاتون ڈاکٹر اور پولیس کے درمیان پچھلے کچھ مہینوں سے جھگڑا چل رہا تھا۔ اب یہ اطلاع سامنے آئی ہے کہ پولیس تبدیل شدہ طبی معائنے کی رپورٹس مانگ رہی ہے۔ ڈاکٹر اس مطالبے پر کوئی جواب نہیں دے رہے تھے جس کی وجہ سے ان کے درمیان جھگڑا ہوگیا۔
بتایا جاتا ہے کہ خاتون ڈاکٹر نے اس معاملے میں کئی اعلیٰ حکام سے شکایت بھی کی تھی۔ اس نے کہا کہ تھا اس کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا جا رہا ہے اور وہ اپنی جان دے دیگی۔ بالآخر جمعرات کی رات (23 اکتوبر) کو خاتون ڈاکٹر نے خودکشی کر لی۔ نوجوان ڈاکٹر کی خودکشی نے شہر کے سب ڈسٹرکٹ ہسپتال سمیت طبی شعبے میں ہلچل مچادی۔
اپنی ہتھیلی پر لکھے ایک نوٹ میں، متاثرہ نے ایس آئی گوپال بدنے پر جنسی ہراسانی اور پرشانت بنکر پر ذہنی استحصال کا الزام لگایا، اور کہا کہ ان کی مسلسل ہراسانی نے اسے خودکشی پر مجبور کیا۔ ادھر نوجوان ڈاکٹر کے کزن نے سامنے آکر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس نے طبی معائنے کی رپورٹ میں ردوبدل کیا اور اس پر مسلسل دباؤ ڈالا گیا۔ متاثرہ کے کزن نے میڈیا کو بتایا کہ اس کی ڈاکٹر بہن کہہ رہی تھی کہ وہ مایوسی سے خودکشی کر لے گی۔
لیڈی ڈاکٹر کی خودکشی کے بعد وزیر مملکت برائے داخلہ امور، ستارہ کے سرپرست وزیر اور سماجی خواتین کے کارکنوں کی جانب سے ردعمل سامنے آیا۔ خواتین کمیشن نے اس واقعہ کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ پولیس سب انسپکٹر گوپال بدنے اور ایک پولیس افسر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ دونوں کل رات سے مفرور ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کی دو ٹیمیں ان کی تلاش کے لیے بھیجی گئی ہیں۔
متوفی ڈاکٹر کے خودکشی نوٹ میں پولیس انسپکٹر گوپال بدنے پر جنسی ہراسانی اور پرشانت بنکر پر ذہنی طور پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ دونوں ملزمان فی الحال مفرور ہیں۔ چیف منسٹر دیویندر فڑنویس نے فوری طور پر معاملے کا نوٹس لیا اور ستارہ کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس تشار دوشی سے رابطہ کیا۔
دریں اثنا، امور داخلہ کے وزیر مملکت پنکج بھوئیر نے کہا کہ ستارہ پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ آنے پر فوری کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس کو مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔
فی الحال، دونوں ملزمین گوپال بدنے اور پرشانت بنکر مفرور ہیں، اور ان کی تلاش کے لیے پولیس کی دو ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ متوفی ڈاکٹر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے جس سے کیس میں مزید معلومات ملنے کا امکان ہے۔