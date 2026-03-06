سوشل میڈیا پر دوستی محبت میں بدل گئی اور نوجوان نے بریک اپ کے بعد خاندانی دل شکستہ ہو کر خوفناک قدم اٹھایا
رودر پور میں ایک نوجوان کی موت سے ایک خاندان سوگ میں ڈوب گیا ہے۔ کیس کو محبت کا جوڑا جا رہا ہے۔
Published : March 6, 2026 at 11:35 AM IST
رودرپور، اتراکھنڈ: دنیش پور تھانہ علاقہ میں ایک نوجوان کی موت سے ایک خاندان سوگوار ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس فی الحال اس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے، جس کا تعلق محبت سے جوڑا جا رہا ہے۔
ادھم سنگھ نگر کے دنیش پور تھانہ علاقے سے ایک انتہائی دردناک اور چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ انسٹاگرام کے ذریعے شروع ہونے والی دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ شروع میں دونوں کے درمیان آرام دہ بات چیت ہوئی لیکن رفتہ رفتہ یہ دوستی گہری ہوتی گئی اور ان میں رومانوی تعلق قائم ہوگیا۔ تاہم، ایک 17 سالہ لڑکے، جو مبینہ طور پر بریک اپ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار تھا، خودکشی کر لی۔ واقعہ پر پورا گاؤں سوگوار ہے۔
اہل خانہ کے مطابق نوجوان گزشتہ کچھ دنوں سے کافی پریشان اور پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ ابتدائی طور پر، خاندان اس کی پریشانی کی وجہ سے لاعلم تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جس نوجوان کے ساتھ اس کی دوستی تھی اور رومانوی تعلق تھا اس نے مبینہ طور پر اس سے بات چیت بند کر دی تھی اور رشتہ ختم کر دیا تھا۔ جس کی وجہ سے نوجوان شدید ذہنی تناؤ کا شکار تھا۔
بتایا جاتا ہے کہ واقعہ کے دن نوجوان گھر پر تھا۔ کچھ دیر بعد جب گھر والوں نے اسے اس کے کمرے میں چیک کیا تو وہ چھت کے پنکھے سے لٹکا ہوا پایا۔ یہ منظر دیکھ کر اہل خانہ خوفزدہ ہو گئے۔ فوری طور پر پڑوسیوں کو اطلاع دی گئی اور پولیس کو بھی اطلاع دی گئی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی دنیش پور پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر رویندر بشت جائے وقوعہ پر پہنچے۔ پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر پنچنامہ تیار کیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔
انسپکٹر رویندر بشت نے بتایا کہ معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ نوجوان پانچ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ ان کی ناگہانی موت سے خاندان غم میں ڈوب گیا ہے۔ خاندان ناقابل تسخیر ہے، اور پورے گاؤں میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے۔
خودکشی حل نہیں ہے: اگر کوئی خودکشی کے خیالات رکھتا ہے، کسی دوست کے بارے میں پریشان ہے، یا جذباتی مدد کی ضرورت ہے، تو سنیہا فاؤنڈیشن کو 04424640050 پر کال کریں (24x7 دستیاب)۔ کوئی ہر وقت سننے کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ آپ ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی ہیلپ لائن - 9152987821 (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب) پر بھی کال کر سکتے ہیں۔