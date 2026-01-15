پولیس جھوٹی ایف آئی آر درج کرنے والوں کے خلاف کیس درج کرے: الہٰ آباد ہائی کورٹ
ہائی کورٹ نے کہا، تفتیشی افسر کے لیے جھوٹی گواہی دینے اور پولیس کو گمراہ کرنے پر مخبر کے خلاف FIR درج کرنا لازمی ہوگا۔
Published : January 15, 2026 at 6:57 AM IST
الہٰ آباد: جھوٹے مقدمات اور پولس مشینری کے غلط استعمال کے خلاف الہٰ آباد ہائی کورٹ نے سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے ہدایت دی ہے کہ اگر پولس کی جانچ میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایف آئی آر غلط معلومات کی بنیاد پر درج کی گئی ہے، تو تفتیشی افسر کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اطلاع دینے والے کے خلاف جھوٹی گواہی دینے اور پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے تحریری شکایت درج کرے۔ یہ حکم جسٹس پروین کمار گری نے جاری کیا۔
پولیس افسران کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
عدالت نے کہا کہ اگر تفتیشی افسر، تفتیش کے بعد، یہ پاتا ہے کہ الزامات جھوٹے ہیں اور کلوزر رپورٹ درج کرتے ہیں، تو اسے انڈین پینل کوڈ کی دفعہ 212 اور 217 کے تحت اطلاع دینے والے کے خلاف تحریری شکایت درج کرنی چاہیے (جو تعزیرات ہند کی دفعہ 177 اور 182 کے برابر ہے)۔ عدالت نے خبردار کیا کہ ایسا کرنے میں ناکامی کے نتیجے میں تعزیرات ہند کی دفعہ 199(b) کے تحت متعلقہ پولیس افسران کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔
60 دنوں کے اندر عمل کرنے کا حکم
ریاست پنجاب بمقابلہ راج سنگھ (1998) میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے، عدالت نے کہا کہ عدالت کسی سرکاری ملازم کی تحریری شکایت کے بغیر جھوٹی معلومات والے جرائم کا نوٹس نہیں لے سکتی اور اس لیے، پولیس کے لیے شکایت درج کرنا لازمی ہے۔ عدالت نے ریاست کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور عدالتی افسران کو حکم دیا کہ وہ 60 دنوں کے اندر تعمیل کو یقینی بنائیں۔
غلط معلومات پر کارروائی لازمی
جب بھی پولیس کسی کیس میں حتمی رپورٹ درج کرتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ الزامات جھوٹے یا گمراہ کن تھے، پولیس کو بی این ایس ایس کی دفعہ 215(1) کے تحت مخبر اور گواہوں کے خلاف تحریری شکایت درج کرنی چاہیے۔
مجسٹریٹ کا کردار
مجسٹریٹ کو ایسی حتمی رپورٹ کو قبول نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کے ساتھ مخبر کے خلاف تحریری شکایت نہ ہو۔ اگر احتجاجی درخواست دائر کی جاتی ہے تو احتجاجی درخواست کا فیصلہ ہونے تک پولیس شکایت پر کارروائی روک دی جائے گی۔
توہین عدالت کی وارننگ
عدالت نے واضح کیا کہ ان ہدایات کی تعمیل میں ناکامی کو توہین عدالت سمجھا جائے گا۔
اس معاملے میں جسٹس پراوین کمار گری نے یہ بھی واضح کیا کہ ناقابل سماعت جرائم میں پولیس رپورٹ کو شکایت کے طور پر سمجھا جانا چاہئے، ریاستی معاملہ نہیں۔ عدالت نے علی گڑھ کے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کے حکم کو بھی ایک طرف رکھ دیا، جس نے پولیس کی رپورٹ کو ایک ناقابل سماعت کیس میں قابلِ سماعت جرم کے طور پر لیا تھا۔
اس کیس میں ازدواجی تنازعہ شامل تھا
شوہر نے اپنی بیوی (درخواست گزار) کے خلاف قرسی پولیس اسٹیشن میں تعزیرات ہند کی دفعہ 504 اور 507 کے تحت ایف آئی آر درج کرائی تھی۔ شوہر نے الزام لگایا کہ اس کی بیوی، جو کوریا میں کسی دوسرے شخص کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں تھی، فیس بک کے ذریعے اسے اور ان کی بیٹی کو بدنام کر رہی تھی اور دھمکی دے رہی تھی کہ اگر وہ بھارت واپس آیا تو اسے جان سے مار دے گا۔
پولیس نے حتمی رپورٹ درج کرائی
پولیس نے کیس کی تفتیش کی اور الزامات کو جھوٹا پایا۔ اس کے بعد شوہر نے احتجاجی درخواست دائر کی۔ سپریم کورٹ کے علی گڑھ چیف جسٹس نے احتجاجی درخواست کو قبول کرتے ہوئے حتمی رپورٹ کو خارج کر دیا اور سی آر پی سی کی دفعہ 190 (1) (b) کے تحت کیس کا نوٹس لیتے ہوئے اسے ریاستی مقدمہ کے طور پر چلانے کا حکم دیا۔
ریاستی کیس کے طور پر مقدمہ درج کرنا غیر قانونی تھا: بیوی کے وکیل نے دلیل دی کہ درخواست گزار کو ازدواجی تنازعہ کی وجہ سے بدنیتی سے پھنسایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے حتمی رپورٹ درج کر لی ہے اور جرائم ناقابلِ ادراک نوعیت کے تھے، اس لیے مجسٹریٹ کا اسے ریاستی مقدمے کے طور پر درج کرنے کا فیصلہ غیر قانونی تھا۔ شوہر اور سرکاری وکیل نے دلیل دی کہ مجسٹریٹ نے تفتیش کے دوران جمع کیے گئے شواہد کا درست جائزہ لیا ہے اور حکم میں کوئی غیر قانونی نہیں ہے۔
پولیس افسر کی رپورٹ کو شکایت کے طور پر سمجھا جانا چاہیے
عدالت نے پایا کہ تعزیرات ہند کی دفعہ 504 اور 507 ناقابل سماعت اور قابل ضمانت جرم ہیں۔ سی آر پی سی کے سیکشن 2(d) کی وضاحت کا حوالہ دیتے ہوئے، عدالت نے کہا کہ ناقابل شناخت جرم میں، پولیس افسر کی رپورٹ کو شکایت سمجھا جاتا ہے اور پولیس افسر کو شکایت کنندہ سمجھا جاتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ چیف جوڈیشل مجسٹریٹ علی گڑھ قانون کی دفعات پر عمل کرنے میں ناکام رہے۔
ہائی کورٹ نے کیس کو دوبارہ غور کرنے کے لیے ریمانڈ دیا
ناقابل شناخت جرم کو قابلِ ادراک جرم سمجھا جاتا تھا۔ سی جے ایم کو شکایت کے طور پر کیس کو آگے بڑھانا چاہیے تھا۔ عدالت نے علی گڑھ کے سی جے ایم کے سنجن آرڈر کو بھی منسوخ کر دیا اور کیس کو دوبارہ غور کرنے کے لیے ریمانڈ دیا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ مجسٹریٹ اب تین ماہ کے اندر قانون کے مطابق اور ملزمان کو سماعت کا موقع دینے کے بعد نیا حکم جاری کریں۔