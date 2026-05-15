اتراکھنڈ میں ہریانہ کی ایک خاتون کی وحشیانہ عصمت دری، پانچ دن تک قید رکھا گیا، خاتون سمیت تین افراد کے خلاف مقدمہ درج
اتراکھنڈ کے پیران کلیار میں ہریانہ کی ایک نوجوان خاتون کو نشہ آور چیز پلاکر پانچ دن تک کمرے میں بند کر کے رکھا گیا۔
Published : May 15, 2026 at 9:42 AM IST
روڑکی، اتراکھنڈ: ضلع ہریدوار کے پیران کلیار تھانہ علاقے میں ایک معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ہریانہ کی ایک نوجوان خاتون کو کئی دنوں تک ایک کمرے میں قید کر کے نشہ پلا کر عصمت دری کی گئی۔ مزید یہ کہ اسے جسم فروشی پر مجبور کرنے کی کوشش کی گئی۔ پولیس نے اس معاملے میں ایک خاتون سمیت تین افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے مکمل تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
نوجوان عورت پیران کلیار میں دو مردوں سے ملی
پولیس کے مطابق، ایک نوجوان خاتون، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر پریشان ہے، ہریانہ کے ضلع کرنال سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ اپریل میں اپنا گھر چھوڑ کر پیراں کلیار پہنچی۔ الزام ہے کہ 18 اپریل کو اس کی ملاقات دو مردوں سے ہوئی۔ انہوں نے اسے رائے پور علاقے کے ایک کمرے میں لالچ دیا۔
نشہ دینے اور باری باری زیادتی کا الزام
بتایا جا رہا ہے کہ ایک ملزم کی بیوی بھی وہاں موجود تھی۔ متاثرہ نے الزام لگایا کہ اسے نشہ آور چیز پلائی گئی جس کے بعد دونوں نے ایک ایک کرکے اس کی عصمت دری کی۔ خاتون کا الزام ہے کہ اسے تقریباً پانچ دن تک کمرے میں یرغمال بنا کر رکھا گیا۔ مزید برآں، ایک ملزم کی بیوی پر دوسرے مردوں کو بلانے اور اسے عصمت دری کرنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔
ملزم کے چنگل سے کسی طرح بچ کر خاتون اپنے گھر پہنچی ہریانہ
بتایا جا رہا ہے کہ خاتون کسی طرح ملزموں کے چنگل سے بچ کر ہریانہ میں اپنے گھر پہنچ گئی۔ اگرچہ وہ شروع میں بہت خوفزدہ تھی، لیکن پھر سنبھلنے کے بعد اس نے سارا واقعہ اپنے گھر والوں کو سنایا۔ جس کے بعد لڑکی کے اہل خانہ اسے پیراں کلیار تھانے لے گئے اور پولیس کو شکایتی خط جمع کرایا۔
خاتون سمیت تین ملزمان کے خلاف مقدمہ درج
شکایت کی بنیاد پر پیران کلیار پولیس نے ایک خاتون سمیت تین ملزمان کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ تاہم یہ معاملہ علاقے میں بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ دریں اثنا، پولیس اب ملزم کی تلاش میں مصروف ہے اور پورے واقعہ کی حقیقت کو اکٹھا کر رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔
"پورے معاملے کی سنجیدگی سے تفتیش کی جا رہی ہے، تحقیقات کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔" - شیکھر چندر سویال، ایس پی رورل