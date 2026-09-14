میرٹھ مسجد تنازع: دو فریقوں کا ایک دوسرے پر حملے کا الزام، کاروباریوں نے کہا، الیکشن کیلئے ماحول خراب کرنے کی کوشش
فی الحال، پولیس اور انتظامیہ پورے علاقے پر ڈرون اور سوشل میڈیا نگرانی کے ذریعے گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔
Published : September 14, 2026 at 9:48 AM IST
میرٹھ: کیسر گنج منڈی علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک کاروباری ایشور چند کنسل نے الزام عائد کیا ہے کہ مسجد کی تعمیر کی شکایت کرنے اور بلا اجازت تعمیر کو روکنے پر اس کے ساتھ مار پیٹ اور بدتمیزی کی گئی، نیز جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ واضح رہے کہ مسجد پر تنازع کے بعد علاقے میں کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ کاروباری کی شکایت پر پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے۔
تنازع کی اطلاع پر پہنچی پولیس نے صورت حال کو قابو میں کیا۔ وشو ہندو پریشد کے درجنوں کارکنوں نے موقعے پر پہنچ کر ہنگامہ کیا اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔
کاروباری ایشور چند کنسل کا الزام ہے کہ اتوار کی صبح جب وہ راستے سے گزر رہے تھے، تبھی کیسر گنج مسجد کے پاس مولانا قمر، ان کے بیٹے ساد اور متولی بھورا نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی اور گریبان پکڑ کر مار پیٹ شروع کر دی۔
الزام ہے کہ اس دوران بھیڑ اکٹھی کر کے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی۔ ایشور چند کنسل کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی مسجد کے احاطے میں بغیر اجازت ہونے والی تعمیرات اور کھلے میں ٹوائلٹ کی تعمیر کی شکایت انتظامیہ سے کی تھی۔
ان کا دعویٰ ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے روک لگائے جانے کے باوجود مسجد میں دوبارہ کام شروع کر دیا گیا تھا، جس کی مخالفت کرنے پر انہیں نشانہ بنایا گیا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس ٹیم فوری طور پر موقعے پر پہنچی اور پورے علاقے کو پولیس چھاؤنی میں تبدیل کر دیا۔
'جوتے پہن کر مسجد میں داخل ہونے کی کوشش، روکنے پر امام کے ساتھ مارپیٹ'
دوسری طرف، اے آئی ایم آئی ایم رہنما عمران نے کہا کہ تین دن پہلے کیسر گنج مسجد پر لنٹر ڈالنے کا کام چل رہا تھا، جسے انتظامیہ کے روکنے پر مسجد کمیٹی نے مان لیا تھا۔
اتوار کی صبح تقریباً 11 بجے سچن سروہی اور ایک دوسرا شخص ہجوم کے ساتھ جوتے پہن کر مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ جب امام صاحب نے انہیں روکا، تو ان کے ساتھ بدتمیزی، مار پیٹ کی گئی اور جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔
پولیس امام صاحب کو تھانے لے آئی ہے۔ انہوں نے سچن سروہی پر شہر کا ماحول خراب کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ان کے خلاف تحریری شکایت دے کر قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
انتخابات قریب آتے ہی ماحول بگاڑنے کی کوشش: کاروباری لیڈر
تاجر رہنما جیتو ناگپال نے الزام لگایا کہ انتخابات قریب آتے ہی شہر کی فضا خراب کرنے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہندو مسلم کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ مسجد میں صرف لنٹر کی مرمت کا کام ہو رہا تھا، جسے ایک بڑا ہنگامہ بنا دیا گیا۔ انہوں نے میرٹھ ضلع انتظامیہ اور ایس ایس پی سے اپیل کی کہ ماحول بگاڑنے والوں کے خلاف سخت رویہ اپنایا جائے اور چوکسی برتی جائے۔
انہوں نے بتایا کہ پولیس حکام سے بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے امام صاحب کو چھوڑنے اور معاملے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پولیس حکام کی یقین دہانی کے بعد معاملہ پرسکون ہو گیا۔ پولیس انتظامیہ پورے علاقے پر ڈرون اور سوشل میڈیا نگرانی کے ذریعے گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔
مار پیٹ یا تنازع کی باتیں افواہ: پولیس
ایس پی سٹی ونائک گوپال بھونسلے نے بتایا کہ 'دوپہر کے وقت کیسر گنج منڈی میں واقع مسجد میں تین دن پہلے بغیر اجازت تعمیرات کی بات سامنے آئی تھی، جسے باہمی رضامندی سے رکوا دیا گیا تھا۔'
'اتوار کے روز ایک میڈیا چینل کی جانب سے وہاں بائٹ لی جا رہی تھی، اسی دوران دونوں فریق کے درمیان کہا سنی اور نوک جھونک ہوئی۔ مار پیٹ یا کسی بڑے تنازع کی باتیں افواہ ہیں۔ پولیس نے فوراً موقعے پر پہنچ کر مداخلت کی اور امن و امان قائم کر دیا ہے۔'
نامزد افراد کے خلاف انسدادی کارروائی کی جا رہی ہے۔ شہر کا بھائی چارہ بگاڑنے کی کوشش کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر بھی گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ افواہ پھیلانے یا امن میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔
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