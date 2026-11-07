پانچ سالہ معصوم کی یادداشت اور خاکہ نے درندے کو پہنچایا جیل، جھونپڑی چھوڑ کر دلی بھاگنے والا ملزم گرفتار
اتراکھنڈ کی پیران کلیار پولیس نے نابالغ کے ساتھ عصمت دری کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔
Published : November 7, 2026 at 10:00 AM IST
روڑکی: اتراکھنڈ کے ہریدوار ضلع کے پیران کلیار پولیس اسٹیشن نے پانچ سالہ معصوم بچی کی عصمت دری کا معاملہ حل کر لیا ہے۔ ملزم کو ایک ماہ کی تفتیش کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق معصوم کے ساتھ درندگی کے بعد ملزم دہلی فرار ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی کو چاکلیٹ دینے کے بہانے ایک ویران علاقے میں لے گیا اور اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ ملزم کا کوئی سراغ نہ ملنے پر پولیس نے متاثرہ بچی کی مدد سے ملزم کا خاکہ تیار کیا جس کی وجہ سے گرفتاری عمل میں آئی۔
سات اکتوبر کو، موتی چور بہرائچ، اتر پردیش کے ایک رہائشی نے پیران کلیار تھانے میں شکایت درج کروائی، جس میں کہا گیا تھا کہ چھ اکتوبر کو ایک نامعلوم شخص نے ان کی پانچ سالہ بیٹی کی عصمت دری کی۔ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے فوری طور پر متعلقہ علاقوں میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
اس واقعے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے، ایس ایس پی ہریدوار نونیت سنگھ نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے پیران کلیار پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر انچارج منوہر بھنڈاری کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی۔ کیس میں ہونے والی پیش رفت اور کارروائی کے بارے میں باقاعدہ اپ ڈیٹ فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔
اس کے بعد، پولیس نے شکایت کنندہ کی فراہم کردہ تصاویر اور ناموں کی بنیاد پر مشتبہ افراد کی جانچ کی۔ پولیس نے مارکیٹ میں نصب 250 سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمروں کا باریک بینی سے جائزہ لیا تاکہ ملزم سے ملتے جلتے افراد کو تلاش کیا جا سکے۔ مزید برآں، لڑکی کی جانب سے بتائی گئی تفصیل پر مبنی ملزم کا خاکہ تیار کیا گیا تاکہ ملزم کی تلاش میں تیزی لائی جا سکے۔
مسلسل کوششوں کے بعد، واقعے کے تقریباً ایک ماہ بعد، پولیس ٹیم نے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لیا اور پوچھ تاچھ کی، جو پرانا رام پور روڈ، شاہ آباد تھانہ، شاہ آباد ضلع، رام پور، اتر پردیش کا رہائشی ہے۔ وہ فی الوقت کلیار میں حج کمیٹی کے قریب ایک کچی بستی میں مقیم ہے۔ پولیس کی سخت پوچھ گچھ کے دوران ملزم نے جرم میں ملوث ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ تقریباً ایک ماہ قبل اس نے ایک نابالغ بچی کو کلیار میں ٹین شیڈ کے قریب اکیلا دیکھا تھا اور اسے کسی چیز کا لالچ دی تھی۔ پولیس نے بالآختر ملزم کو گرفتار کر لیا۔
''پولیس ٹیم نے ایک ماہ کی محنت کے بعد ملزم کو ابدال صاحب روڈ سے املی کھیڑا جانے والی سڑک سے گرفتار کر لیا۔ پولیس ملزم کو عدالت میں پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔'' ابھے سنگھ، ایس پی رورل
پولیس کے مطابق ملزم معصوم کو لالچ دے کر کلیار میں ایک کھنڈر میں لے گیا۔ ملزم نے بارش رکنے کے بعد اسے کچھ دلانے کا وعدہ کرتے ہوئے کھنڈرات کے اندر اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے کسی کو نہ بتانے کی دھمکی دی۔ لڑکی کے بے ہوش ہونے پر ملزم نے اسے اٹھا کر تولیہ پر لٹا دیا اور موقعے سے فرار ہو گئے۔ گرفتاری کے ڈر سے ملزم اگلی صبح اپنی جھونپڑی کو خالی کر کے دہلی فرار ہو گیا۔