ETV Bharat / state

اترکاشی میں کھانے میں تھوکنے کا معاملہ، ہندو تنظیموں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، پولیس نے ملزم کو کیا گرفتار

اترکاشی ضلع سے ایک بڑا واقعہ سامنے آیا ہے۔ ایک نوجوان نے ریسٹورنٹ میں کھانا آلودہ کیا۔ اس وجہ سے پولیس نے اسے گرفتار کرلیا۔

police arrested accused who spitting on tandoori roti in Uttarkashi Urdu News
اترکاشی میں خوراک کی آلودگی کا معاملہ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 16, 2025 at 4:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

اترکاشی، اتراکھنڈ: ریاست اتراکھنڈ کا اترکاشی ضلع ایک بار پھر خبروں میں ہے۔ ہندو تنظیموں نے ایک بار پھر شہر میں احتجاج کیا ہے۔ الزام ہے کہ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا آلودہ تھا جس کی وجہ سے ہندو تنظیم سے وابستہ نوجوانوں نے بازار میں دکانیں بند کرکے احتجاج کیا۔ کھانے کی آلودگی کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے، جس نے ہنگامہ کو مزید ہوا دی ہے۔

اترکاشی کے ویڈیو میں ایک نوجوان تندوری روٹی پر گندگی پھیلاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ویڈیو کے بعد پولیس نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے کھانا آلودہ کرنے والے نوجوان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔

اترکاشی فوڈ آلودگی کیس پر ایس پی کا بیان (ETV Bharat)

دیو بھومی میں ایسی حرکتوں کو کسی قیمت پر اجازت

جمعرات 16 اکتوبر کو ہندو تنظیموں سے وابستہ نوجوانوں نے اس واقعہ کے خلاف احتجاج کیا۔ کارکنوں نے ضلعی ہیڈ کوارٹر میں بازار اور تمام دکانیں بند کر دیں۔ انہوں نے کھانے کو آلودہ کرنے والے نوجوانوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔

ہندو تنظیم کے کارکنوں نے کہا کہ دیو بھومی میں ایسی حرکتوں کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے ایسے واقعات کی مذمت کی۔ اترکاشی کی پولیس سپرنٹنڈنٹ سریتا ڈوبھال نے بتایا کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 196 (1) (بی) اور 274 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔

کھانے کو آلودہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی

واضح رہے کہ اکتوبر 2024 میں وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کھانے کو آلودہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا تھا۔ اس طرح کے معاملات کے بارے میں وزیر اعلیٰ دھامی کی ہدایات پر اتراکھنڈ پولیس ہیڈ کوارٹر کی طرف سے رہنما خطوط بھی جاری کیے گئے تھے۔

اکتوبر 2024 میں اتراکھنڈ پولیس ہیڈکوارٹر کی طرف سے جاری کردہ ایک حکم میں واضح کیا گیا کہ ہوٹلوں اور ڈھابوں جیسے تجارتی اداروں میں کھانے میں تھوکنے کے حالیہ واقعات کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد، چیف منسٹر کی توجہ پر، پولیس کے ڈائریکٹر جنرل ابھینو کمار نے ان کی ہدایت پر سخت کارروائی کا حکم دیا۔

مقامی انٹیلی جنس یونٹ کو بھرتی کیا جانا ضروری

سینئر سپرنٹنڈنٹس آف پولیس اور تمام اضلاع کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہوٹلوں، ڈھابوں اور دیگر تجارتی اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کی 100 فیصد تصدیق کو یقینی بنائیں۔ ان اداروں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے پر زور دیا جانا چاہیے۔ کھلی جگہوں پر کام کرنے والے کھانے فروشوں پر خصوصی توجہ دینے کے لیے مقامی انٹیلی جنس یونٹ کو بھرتی کیا جانا چاہیے۔

اس سمت میں پہلی کارروائی مسوری کے علاقے میں کی گئی، جہاں ضابطے کے مطابق ملزمین کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ محکمۂ صحت اور خوراک کے ساتھ مل کر رینڈم چیکنگ بھی کی جائے گی۔ ان غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے، اتراکھنڈ پولیس ایکٹ کی دفعہ 274 (BNS) اور اتراکھنڈ پولیس ایکٹ کی دفعہ 81 کے تحت الزامات درج کیے جائیں گے۔

محکمۂ صحت کے ساتھ مل کر رینڈم چیکنگ

انہوں نے حکم دیا کہ اگر ایسے واقعات مذہبی، نسلی یا لسانی جذبات کو بری طرح متاثر کرتے ہیں تو دفعہ 196 (1) (بی) یا 299 کے تحت بھی سخت کارروائی کی جائے۔ پولیس کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ صحت اور خوراک کے محکموں، میونسپل کارپوریشن، ضلع پنچایت اور بلدیاتی اداروں کے ساتھ مل کر عوامی بیداری مہم چلائی جانی چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات کو مکمل طور پر روکا جا سکے۔

یہ بھی پڑھیں:

Bajrang Dal Threatened Shopkeeper دہلی میں بجرنگ دل کارکنوں کی غنڈہ گردی، دکاندار کو دی دھمکی

TAGGED:

SPITTING IN FOOD IN UTTARAKHAND
SPITTING ON ROTI IN UTTARAKHAND
SPIT JIHAD IN UTTARAKHAND
UTTARKASHI SPIT JIHAD
SPITTING ON TANDOORI ROTI

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.