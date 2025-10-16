اترکاشی میں کھانے میں تھوکنے کا معاملہ، ہندو تنظیموں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، پولیس نے ملزم کو کیا گرفتار
اترکاشی ضلع سے ایک بڑا واقعہ سامنے آیا ہے۔ ایک نوجوان نے ریسٹورنٹ میں کھانا آلودہ کیا۔ اس وجہ سے پولیس نے اسے گرفتار کرلیا۔
Published : October 16, 2025 at 4:35 PM IST
اترکاشی، اتراکھنڈ: ریاست اتراکھنڈ کا اترکاشی ضلع ایک بار پھر خبروں میں ہے۔ ہندو تنظیموں نے ایک بار پھر شہر میں احتجاج کیا ہے۔ الزام ہے کہ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا آلودہ تھا جس کی وجہ سے ہندو تنظیم سے وابستہ نوجوانوں نے بازار میں دکانیں بند کرکے احتجاج کیا۔ کھانے کی آلودگی کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے، جس نے ہنگامہ کو مزید ہوا دی ہے۔
اترکاشی کے ویڈیو میں ایک نوجوان تندوری روٹی پر گندگی پھیلاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ویڈیو کے بعد پولیس نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے کھانا آلودہ کرنے والے نوجوان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
دیو بھومی میں ایسی حرکتوں کو کسی قیمت پر اجازت
جمعرات 16 اکتوبر کو ہندو تنظیموں سے وابستہ نوجوانوں نے اس واقعہ کے خلاف احتجاج کیا۔ کارکنوں نے ضلعی ہیڈ کوارٹر میں بازار اور تمام دکانیں بند کر دیں۔ انہوں نے کھانے کو آلودہ کرنے والے نوجوانوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔
ہندو تنظیم کے کارکنوں نے کہا کہ دیو بھومی میں ایسی حرکتوں کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے ایسے واقعات کی مذمت کی۔ اترکاشی کی پولیس سپرنٹنڈنٹ سریتا ڈوبھال نے بتایا کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 196 (1) (بی) اور 274 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के सजग नेतृत्व में राज्य में स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर होटल और ढाबा जैसे व्यवसायिक संस्थानों में खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं के वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री के… pic.twitter.com/UiF8KaPkqX— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) October 15, 2024
کھانے کو آلودہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی
واضح رہے کہ اکتوبر 2024 میں وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کھانے کو آلودہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا تھا۔ اس طرح کے معاملات کے بارے میں وزیر اعلیٰ دھامی کی ہدایات پر اتراکھنڈ پولیس ہیڈ کوارٹر کی طرف سے رہنما خطوط بھی جاری کیے گئے تھے۔
اکتوبر 2024 میں اتراکھنڈ پولیس ہیڈکوارٹر کی طرف سے جاری کردہ ایک حکم میں واضح کیا گیا کہ ہوٹلوں اور ڈھابوں جیسے تجارتی اداروں میں کھانے میں تھوکنے کے حالیہ واقعات کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد، چیف منسٹر کی توجہ پر، پولیس کے ڈائریکٹر جنرل ابھینو کمار نے ان کی ہدایت پر سخت کارروائی کا حکم دیا۔
مقامی انٹیلی جنس یونٹ کو بھرتی کیا جانا ضروری
سینئر سپرنٹنڈنٹس آف پولیس اور تمام اضلاع کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہوٹلوں، ڈھابوں اور دیگر تجارتی اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کی 100 فیصد تصدیق کو یقینی بنائیں۔ ان اداروں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے پر زور دیا جانا چاہیے۔ کھلی جگہوں پر کام کرنے والے کھانے فروشوں پر خصوصی توجہ دینے کے لیے مقامی انٹیلی جنس یونٹ کو بھرتی کیا جانا چاہیے۔
اس سمت میں پہلی کارروائی مسوری کے علاقے میں کی گئی، جہاں ضابطے کے مطابق ملزمین کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ محکمۂ صحت اور خوراک کے ساتھ مل کر رینڈم چیکنگ بھی کی جائے گی۔ ان غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے، اتراکھنڈ پولیس ایکٹ کی دفعہ 274 (BNS) اور اتراکھنڈ پولیس ایکٹ کی دفعہ 81 کے تحت الزامات درج کیے جائیں گے۔
محکمۂ صحت کے ساتھ مل کر رینڈم چیکنگ
انہوں نے حکم دیا کہ اگر ایسے واقعات مذہبی، نسلی یا لسانی جذبات کو بری طرح متاثر کرتے ہیں تو دفعہ 196 (1) (بی) یا 299 کے تحت بھی سخت کارروائی کی جائے۔ پولیس کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ صحت اور خوراک کے محکموں، میونسپل کارپوریشن، ضلع پنچایت اور بلدیاتی اداروں کے ساتھ مل کر عوامی بیداری مہم چلائی جانی چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات کو مکمل طور پر روکا جا سکے۔