مہاراشٹر ٹی ای ٹی پیپر لیک کیس میں اہم پیش رفت، کلیدی ملزم بیجندر گپتا کو بہار میں گرفتار کیا گیا
ٹی ای ٹی (ٹیچر اہلیتی ٹیسٹ) پیپر لیک معاملے کے اہم ملزم بیجندر گپتا کو آخر کار بہار میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔
Published : July 25, 2026 at 12:14 PM IST
ممبئی/پٹنہ: مہاراشٹر کے ہائی پروفائل ٹی ای ٹی پیپر لیک کیس میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ کلیدی ملزم بیجندر گپتا کو آخر کار بہار میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے پولیس سے بھاگ رہا تھا۔ بھیونڈی پولس کی ایک خصوصی ٹیم نے بہار کے ویشالی ضلع میں یہ کارروائی کی۔ اطلاعات کے مطابق، اس کی گرفتاری کے بعد، گپتا کو بہار کے ویشالی سے پونے ہوائی اڈے پر لے جایا گیا۔ وہاں سے انہیں سخت سیکورٹی میں بھیونڈی لے جایا جا رہا ہے، جس کے بعد انہیں عدالت میں پیش کئے جانے کا امکان ہے۔
ٹی ای ٹی پیپر لیک کیس میں بیجندر گپتا کا کردار اہم سمجھا جاتا ہے۔ تفتیشی ایجنسیوں کو توقع ہے کہ اس کی پوچھ گچھ سے لیک کے پیچھے پورے نیٹ ورک کا پتہ چل جائے گا، دیگر ملوث ملزمان کی شناخت ہوسکے گی، مالیاتی لین دین کا پردہ فاش ہوگا، اور سازش سے متعلق اہم معلومات فراہم ہوں گی۔ بھیونڈی پولیس کی اس کارروائی سے تفتیش میں تیزی آنے کی امید ہے۔ یہ بھی توقع ہے کہ جلد ہی اس کیس میں ملوث دیگر ملزمان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔
Bhiwandi, Maharashtra: Bhiwandi Police have arrested a total of 14 accused so far in the TET paper leak case. Among them, Indrajit Singh alias Piku, along with Bijendra Kumar and his associate, were arrested from Bihar. Both accused were brought from Pune to the DCP Zone 2 office… pic.twitter.com/v9alPRQCsj— IANS (@ians_india) July 25, 2026
بجیندر گپتا ماضی میں بھی کئی بڑے امتحانی گھوٹالوں میں ملوث ہونے کے الزامات کا سامنا کر چکا ہے۔نیٹ یوجی 2024 پیپر لیک سے متعلق تنازعہ کے دوران، ایک بڑے نیوز چینل نے ایک 'اسٹنگ آپریشن' کیا تھا جس میں یہ دعوی کیا گیا تھا کہ اس نے سنڈیکیٹ کے طریقہ کار کے بارے میں تفصیلات کا انکشاف کیا ہے اور امتحان کرانے والے ادارے کے اندر موجود کمزوریوں کا انکشاف کیا ہے۔ تفتیشی ایجنسیاں اب ان ماضی کے واقعات اور موجودہ کیس کے درمیان ممکنہ روابط کا جائزہ لے رہی ہیں۔
بیجندر گپتا کے کئی ساتھیوں بشمول ان کی اہلیہ کو اس کیس کے سلسلے میں پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تفتیش میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ مرکزی ملزم گرفتاری سے بچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی حالیہ گرفتاری سے امید پیدا ہوئی ہے کہ پولیس گینگ کے طریقہ کار، فنڈنگ کے ذرائع اور اس میں ملوث دیگر افراد کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرے گی۔
Bhiwandi, Maharashtra: Bhiwandi Police have arrested a total of 14 accused so far in the TET paper leak case. Among them, Indrajit Singh alias Piku, along with Bijendra Kumar and his associate, were arrested from Bihar pic.twitter.com/X92zERyPiG— IANS (@ians_india) July 25, 2026
پولیس اب بیجندر گپتا سے مکمل پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ اس سے پورے ٹی ای ٹی پیپر لیک نیٹ ورک، استعمال کیے گئے طریقوں، اور کسی بھی اعلیٰ سطحی تحفظ (سیاسی یا انتظامی معاونت) کے بارے میں تفصیلات سامنے آنے کی توقع ہے۔ اس پیش رفت سے تحقیقات کی رفتار میں تیزی آنے کا امکان ہے۔
واضح رہے، لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے اس سے قبل مہاراشٹر حکومت پر تنقید کی تھی، اور الزام لگایا تھا کہ منسوخی کے دو ہفتے بعد بھی امتحان کی کوئی نئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا اور تقریباً چھ لاکھ امیدواروں کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے۔
مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڈنویس سے فوری اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے گاندھی نے امتحان کے نئے شیڈول کا اعلان کرنے، مبینہ لیک میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی اور منسوخی سے متاثر امیدواروں کے لیے عمر میں رعایت کا مطالبہ کیا تھا۔
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