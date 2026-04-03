متاثرہ اور ملزم کی شادی کے بعد پوکسو ایکٹ کی کارروائی منسوخ، ہائی کورٹ نے کہا: کارروائی جاری رکھنا مناسب نہیں
عدالت نے کہا کہ ملزمان کو سزا دینے سے متاثرہ کی ازدواجی زندگی اور ان کے بچے کے مستقبل پر تباہ کن اثر پڑے گا۔
Published : April 3, 2026 at 2:57 PM IST
الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے ملزم کی شادی کے بعد عصمت دری متاثرہ کے خلاف پوکسو (POCSO) ایکٹ کے تحت کارروائی کو منسوخ کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر متاثرہ اور ملزم شادی شدہ ہیں اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں تو صرف تکنیکی بنیادوں پر فوجداری کارروائی جاری رکھنا جائز نہیں ہے۔
ملزم کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس وویک کمار سنگھ نے کیس کے حالات کو دیکھتے ہوئے چارج شیٹ کو منسوخ کرنے اور ملزم کے خلاف پوری فوجداری کارروائی کا حکم دیا۔
کیا ہے اور کب کا ہے معاملہ؟
یہ معاملہ 2018 کا ہے، جب لڑکی کے والد نے نوجوان کے خلاف سنبھل ضلع کے راج پورہ پولیس اسٹیشن میں اغوا کے الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کرائی تھی۔ شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ ملزمین نے ان کی 13 سالہ نابالغ بیٹی کو ورغلایا تھا۔ تحقیقات کے بعد، پولیس نے عصمت دری اور پوکسو (POCSO) ایکٹ کی دفعہ شامل کی اور 13 ستمبر 2018 کو چارج شیٹ داخل کی۔
متاثرہ لڑکی نے زبردستی سے انکار کیا تھا
کیس نے ایک نیا موڑ اس وقت لیا جب متاثرہ لڑکی نے پولیس اور مجسٹریٹ کے سامنے اپنے بیانات میں کسی جرم یا زبردستی سے انکار کیا۔ اس نے واضح طور پر کہا کہ وہ اپنی مرضی سے ملزم کے ساتھ گئی تھی اور دونوں نے غازی آباد میں کورٹ میرج کی تھی۔ متاثرہ نے خود کو بالغ قرار دیا اور ملزم کے ساتھ بیوی کی طرح رہنے کی خواہش ظاہر کی۔
جسم پر زخم کے نشانات نہیں ملے
میڈیکل رپورٹ میں مقتولہ کی عمر تقریباً 18 سال بتائی گئی اور اس کے جسم پر زخم کے نشانات نہیں ملے۔ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی شادی 3 جولائی 2018 کو رجسٹرڈ ہوئی تھی اور انہوں نے دسمبر 2018 میں اپنی ایک بیٹی کو بھی خوشی سے پیدا کیا، جس کی عمر اب اس وقت تقریباً 7 سال ہے۔
متاثرہ نے رضاکارانہ طور پر ملزم کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا
سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ اگر متاثرہ نے رضاکارانہ طور پر ملزم کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ استغاثہ کی حمایت نہیں کر رہی ہے تو مقدمے کی سماعت جاری رکھنا محض وقت کا ضیاع ہوگا۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ متاثرہ نے مجسٹریٹ کے سامنے اپنی گواہی کے دوران بھی ملزم کے خلاف کوئی الزام نہیں لگایا۔ مزید برآں، متاثرہ کے والد نے ایک تصفیہ کا معاہدہ بھی دائر کیا، جس میں کہا گیا کہ وہ اس کیس میں مزید کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔
ملزم کو سزا دینے کا حق نہیں
عدالت نے کہا کہ اس مرحلے پر ملزم کو سزا دینے سے متاثرہ کی ازدواجی زندگی اور ان کے بچے کے مستقبل پر تباہ کن اثر پڑے گا۔ عدالت نے کہا کہ اغوا، عصمت دری یا پوکسو (POCSO) کے بنیادی عناصر اس کیس میں موجود نہیں تھے کیونکہ متاثرہ ایک رضامند فریق تھا۔ عدالت نے اسپیشل سیشن ٹرائل اور سنبھل کورٹ میں زیر التواء متعلقہ چارج شیٹ کو مکمل طور پر منسوخ کردیا۔