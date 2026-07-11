سترہ سالہ لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کا ملزم، ضمانت ملی تو بنا حیوان، 6 افراد کو کر دیا قتل
تلنگانہ کے رنگا ریڈی ضلع میں POCSO کیس کے ایک ملزم نے متاثرہ کے اور اپنے خاندان کے افراد کو قتل کر دیا۔
Published : July 11, 2026 at 10:10 AM IST
حیدرآباد: پوکسو کیس کے ایک ملزم نے ہفتہ کی صبح تلنگانہ کے رنگا ریڈی ضلع میں چھ لوگوں کو بے دردی سے قتل کردیا۔ ملزم کی شناخت راج کمار کے طور پر ہوئی ہے اور اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔
یہ واقعہ ہفتہ کے روز شاہ بد منڈل سنٹر کے دیوالگوڈا میں پیش آیا۔ تلنگانہ پولیس کے مطابق، ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ قتل کا تعلق ملزم کے خلاف درج پوکسو کیس سے ہوسکتا ہے۔ پولیس نے اس سے قبل 16 مئی کو لڑکی اور اس کی ماں کی شکایت کے بعد راجکمار کو گرفتار کیا تھا۔ متاثرہ لڑکی نے اسے ہراساں کرنے کا الزام لگایا تھا۔
ضمانت پر رہا ہونے والے ملزم نے ہفتے کے روز (10 جولائی) یہ سفاکانہ قتل کیا۔ سب سے پہلے کو شکایت کنندہ متاثرہ لڑکی کے گھر گیا جہاں اس نے لڑکی کی ماں اور دادی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ 17 سالہ لڑکی کو گھر سے باہر لے گیا اور اسے قتل کر دیا۔
اس درندگی کو انجام دینے کے بعد وہ اپنے گھر آیا، جہاں اس نے اپنی بیوی اور دو بچوں (تین اور دو سال کی عمر) کو بے دردی سے قتل کر دیا۔
اس نے اپنے والدین کو قتل کے بارے میں مطلع کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملنے پر کمشنر ترون جوشی اور ڈپٹی کمشنر یوگیش گوتم کی قیادت میں پولیس کی ایک ٹیم تفصیلات جمع کرنے کے لیے جائے وقوعہ پر پہنچی۔
ان کے مطابق مقتولین میں متاثرہ لڑکی، اس کی ماں، اس کی دادی، ملزم کی بیوی، اس کی تین سالہ بیٹی اور دو سالہ بیٹا شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔
ملزم کے سالے (ملزم کی بیوی کا بھائی) نے بتایا کہ ملزم اس کے خلاف پوکسو کیس درج کیے جانے کے بعد سے کافی پریشان تھا۔ وہ اس کیس کے سلسلے میں جیل میں بند تھا اور بعد میں ضمانت پر رہا ہو گیا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ قتل کرنے والے شخص کو قانون کے مطابق سخت سزا ملنی چاہیے۔
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