پی ایم مودی نے ایل این جے پی اسپتال پہنچ کر دہلی دھماکہ متاثرین کی عیادت کی
وزیر اعظم نے بدھ کو لال قلعہ دھماکہ کے زخمیوں سے ملاقات کی جنہیں لوک نائک جئے پرکاش نارائن اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔
Published : November 12, 2025 at 3:36 PM IST|
Updated : November 12, 2025 at 3:42 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کو بھوٹان سے واپسی پر سیدھے لوک نائک جئے پرکاش نارائن اسپتال پہنچے، جہاں انہوں نے لال قلعہ دھماکہ کے زخمیوں سے ملاقات کی۔ پی ایم مودی بھوٹان کے اپنے دو روزہ دورے کے بعد دوپہر میں قومی دارالحکومت پہنچے۔
ہسپتال میں انہوں نے زخمیوں سے ملاقات کی اور ان سے بات چیت کی اور ان کی جلد صحت یابی کےلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بھوٹان کے اپنے دورے کے دوران، وزیر اعظم نے دہلی کے لال قلعہ کے قریب خوفناک کار دھماکے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا تھا اور یقین دلایا تھا کہ حکومت ذمہ داروں کے خلاف "سخت ترین کارروائی" کو یقینی بنائے گی۔
Went to LNJP Hospital and met those injured during the blast in Delhi. Praying for everyone’s quick recovery.— Narendra Modi (@narendramodi) November 12, 2025
Those behind the conspiracy will be brought to justice! pic.twitter.com/HfgKs8yeVp
پی ایم مودی نے تھمپو میں کہا تھا کہ "دہلی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ میں ان خاندانوں کے درد کو سمجھ سکتا ہوں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا۔" میں بھاری دل کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ دکھ کی اس گھڑی میں پوری قوم متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہماری ایجنسیاں معاملے کی مکمل تحقیقات کریں گی اور تمام ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔
واضح رہے کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے دہلی کے لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب دھماکے کی تحقیقات کے لیے 10 افسران کی ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی تھی۔ ذرائع نے بدھ کو بتایا کہ 10 رکنی خصوصی ٹیم کی قیادت این آئی اے کے اے ڈی جی وجے ساکھرے کریں گے اور اس میں ایک آئی جی، دو ڈی آئی جی، تین ایس پی اور باقی ڈی ایس پی سطح کے افسران شامل ہوں گے۔
وزارت داخلہ نے منگل کو دہلی دھماکے کی تحقیقات این آئی اے کو سونپنے کے ایک دن بعد یہ بات سامنے آئی ہے۔ یہ دھماکہ 10 نومبر کی شام کو ہوا جب لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 1 کے قریب کھڑی ہریانہ کی رجسٹرڈ کار میں دھماکہ ہوا جس میں کم از کم آٹھ افراد ہلاک اور 20 افراد زخمی ہوئے۔
یہ بھی پڑھیں: دہلی لال قلعہ دھماکہ: ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آیا، دیکھیں دھماکے کا منظر
تفتیشی ایجنسیاں سوشل میڈیا کی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اور دہلی بھر میں کئی مقامات سے موبائل فون ڈمپ ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق ان تمام موبائل فونز سے ڈمپ ڈیٹا حاصل کیا جا رہا ہے جو لال قلعہ کے علاقے اور اس کے آس پاس سرگرم تھے۔ اس ڈیٹا سے کار بم دھماکے سے جڑے فون نمبرز اور کمیونیکیشن لنکس کی شناخت میں مدد مل سکتی ہے۔