پی ایم مودی کا آج آندھرا پردیش کا دورہ، ستیہ سائی بابا کی صد سالہ تقریبات میں کریں گے شرکت، سی ایم نائیڈو بھی پہنچے
پی ایم مودی آندھرا پردیش کے پوٹاپرتھی میں ان کے مقدس مزار اور مہاسمادھی پر جاکر ستیہ سائی بابا کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔
Published : November 19, 2025 at 9:48 AM IST
پوٹاپرتھی، آندھرا پردیش: پوٹاپرتھی میں ہل ویو آڈیٹوریم کو سری ستیہ سائی بابا کی صد سالہ تقریبات کے لیے خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج (بدھ کے روز) صبح دہلی سے سیدھے پوٹاپرتھی ہوائی اڈے پر پہنچے۔ وہ سری ستیہ سائی کی صد سالہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ دریں اثنا، گورنر عبدالنذیر، وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو اور وزیر نارا لوکیش منگل کی شام 5 بجے پوٹا پرتھی پہنچے۔
ہل ویو آڈیٹوریم میں وزیراعظم، وزراء اور ٹرسٹ کے معززین کے لیے الگ الگ اسٹیجز بنائے گئے ہیں۔ پورا آڈیٹوریم ایس پی جی سیکورٹی اہلکاروں کی سخت حفاظت میں ہے۔ پرشانتی نیلائم اور آس پاس کے تمام مندروں کی عمارتوں کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا ہے اور خوبصورتی سے ترتیب دیا گیا ہے۔ وزراء پاؤولا کیشو، ستیہ کمار، آناگانی ستیہ پرساد اور سویتا نے پوٹا پرتھی ہوائی اڈے پر چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو کا شاندار استقبال کیا۔
عظیم الشان تقریبات کا بنایا گیا منصوبہ
آر جے ٹرسٹ کے منیجنگ ٹرسٹی رتناکر نے بتایا کہ سری ستھیا سائی بابا کی صد سالہ تقریبات بڑے پیمانے پر منعقد کی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی ٹرسٹ، خدمتی تنظیمیں اور عقیدت مند مشترکہ طور پر ان تہواروں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ بابا کی مہاسمادھی کے بعد منعقد ہونے والی ان بڑی تقریبات میں شرکت کے لیے ہندوستان اور بیرون ملک سے عقیدت مند پوٹاپرتھی پہنچ رہے ہیں۔ متوقع ہجوم کے پیش نظر رہائش، کھانے اور درشن کے انتظامات کیے گئے ہیں۔
انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ وزیر اعظم مودی سری ستھیا سائی بابا کے اعزاز میں 100 روپے کا خصوصی سکہ اور ایک ڈاک ٹکٹ جاری کریں گے۔ صدر دروپدی مرمو 22 تاریخ کو اس تقریب میں شرکت کریں گی۔ نائب صدر رادھا کرشنن اسی شام کانووکیشن تقریب اور 23 تاریخ کو یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔
شری ستھیا سائی سیوا تنظیم کے قومی صدر نیمیش پانڈے اور کوآرڈینیٹر کوٹیشور راؤ نے بھی میٹنگ میں شرکت کی۔ وزیر اعظم کے دورے کے پیش نظر حکومت نے انتظامات کی نگرانی کے لیے 10 آئی اے ایس اور ڈپٹی کلکٹر سطح کے افسران کو مقرر کیا ہے۔ انہیں عہدیداروں کے ساتھ تال میل اور تیاریوں کی نگرانی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔