پی ایم مودی کی تعلیمی ڈگری تنازعہ: گجرات ہائی کورٹ میں اروند کیجریوال پر عائد پچیس ہزار روپے کا جرمانہ منسوخ کرنے کا مطالبہ، آج ہوگی اگلی سماعت

پی ایم مودی کی تعلیمی ڈگری تنازعہ: گجرات ہائی کورٹ میں اروند کیجریوال پر عائد پچیس ہزار روپے کا جرمانہ منسوخ کرنے کا مطالبہ، آج ہوگی اگلی سماعت
کورٹ میں سینئر ایڈووکیٹ ابھیشیک منو سنگھوی نے کیجریوال کا دفاع کرتے ہوئے اہم تکنیکی سوالات اٹھائے۔ جانیے عدالت میں کیا دلائل پیش کیے گئے۔
Published : September 2, 2026 at 9:49 AM IST
احمد آباد: وزیر اعظم نریندر مودی کی تعلیمی ڈگری سے جڑے تنازعہ میں دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال پر عائد 25,000 روپے کے جرمانے کو منسوخ کرنے کا مطالبہ تیز ہو گیا ہے۔ گجرات ہائی کورٹ کے سنگل جج کی جانب سے دیے گئے اس حکم کے خلاف دائر اپیل پر سماعت کے دوران، کیجریوال کی طرف سے سینئر ایڈووکیٹ ابھیشیک منو سنگھوی نے عدالت کے سامنے کئی انتہائی اہم دلائل پیش کیے۔
سنگھوی نے ریمارکس کو منسوخ کرنے اور جرمانہ عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے، یہ حوالہ دیتے ہوئے کہ کیجریوال نے پی ایم مودی ڈگری کیس میں نہ تو آر ٹی آئی دائر کی ہے اور نہ ہی اصل درخواست گزار ہیں۔
قانونی طور پر بالکل غلط ریمارکس
عدالت میں موقف اختیار کرتے ہوئے سینئر ایڈووکیٹ ڈاکٹر ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا کہ سنگل جج کے فیصلے میں کیجریوال کے خلاف کیے گئے سخت ریمارکس اور 25,000 روپے کے جرمانے، دونوں کو ہی فوری طور پر منسوخ کیا جانا چاہیے۔ سنگھوی کے مطابق، عدالت کی جانب سے کیے گئے سخت ریمارکس نہ صرف نامناسب اور غیر ضروری ہیں، بلکہ قانونی طور پر بھی بالکل غلط ہیں۔
متعلقہ ڈگری یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر دستیاب نہیں
درحقیقت، سنگل جج نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ متنازعہ ڈگری پہلے سے ہی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر دستیاب تھی اور صورتحال مکمل طور پر واضح ہونے کے باوجود اروند کیجریوال نے اس مقدمے کو جان بوجھ کر جاری رکھا۔ اروند کیجریوال کے وکیل نے عدالت کی ان دونوں باتوں کی سخت مخالفت کی ہے۔
سنگھوی نے ہائی کورٹ کو واضح طور پر بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی متعلقہ ڈگری یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر دستیاب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ، ایک بڑا تکنیکی پہلو یہ بھی ہے کہ کیجریوال اس درخواست میں اصل درخواست گزار (main applicant) تھے ہی نہیں، بلکہ وہ اس معاملے میں محض ایک مدعا علیہ (respondent) تھے۔ ایسے میں یہ دلیل دینا قانونی طور پر بالکل غلط ہے کہ کیجریوال نے خود اس کیس کو آگے بڑھایا۔
کارروائی کا کوئی ٹھوس قانونی جواز نہیں
سنگھوی نے عدالت کو بتایا کہ جس آر ٹی آئی (RTI) کی بنیاد پر اس معاملے کی کارروائی شروع ہوئی، وہ بھی اروند کیجریوال نے دائر نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود، سنگل جج نے ان پر 25,000 روپے کا بھاری جرمانہ تھوپ دیا۔ سنگھوی نے پرزور الفاظ میں کہا کہ نہ صرف اس جرمانے کو ختم کیا جانا چاہیے، بلکہ جرمانہ عائد کرتے وقت سنگل جج نے جو ریمارکس دیے تھے، انہیں بھی ریکارڈ سے ہٹایا جائے، کیونکہ اس پوری کارروائی کا کوئی ٹھوس قانونی جواز نہیں ہے۔
عدالت کے سامنے یہ واضح کیا گیا کہ کیجریوال اس پورے معاملے میں اصل درخواست گزار تھے ہی نہیں بلکہ مرکزی انفارمیشن کمیشن (CIC) نے ایک خط کا نوٹس لیتے ہوئے خود اس کارروائی کو آگے بڑھایا تھا، جب کہ کیجریوال نے خود آر ٹی آئی کے تحت وزیر اعظم کی ڈگری کے حوالے سے کوئی براہِ راست معلومات نہیں مانگی تھیں۔ وہ تو اس پورے معاملے میں صرف ایک مدعا علیہ (respondent) کے طور پر شامل ہوئے تھے۔
اگلی سماعت بدھ 2 ستمبر کے لیے ملتوی
اسی بات کو اجاگر کرتے ہوئے سنگھوی نے مضبوط دلیل دی کہ جب اروند کیجریوال اس معاملے میں اہم درخواست گزار ہی نہیں تھے، تو ان کی طرف سے کیس کو زبردستی کھینچنے یا آگے بڑھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے حالات میں، ان پر 25,000 روپے کا جرمانہ عائد کرنا پوری طرح سے غیر منصفانہ، غیر منطقی اور غیر ضروری ہے۔
کیجریوال کے ان سخت دلائل کے بعد، مرکزی حکومت کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل نے عدالت سے اپنا موقف رکھنے کے لیے اضافی وقت مانگا، جس کے بعد عدالت نے اس معاملے کی اگلی سماعت کل یعنی بدھ 2 ستمبر کے لیے مقرر کر دی۔