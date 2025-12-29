پلیز واپس کر دیجئے، پورے پچاس ہزار کی گڈی گری ہے، جلسے میں نیتا جی نے کر دی اپیل
Published : December 29, 2025 at 2:10 PM IST
نئی دہلی: بی جے پی کے اتر پردیش ریاستی صدر پنکج چودھری اتوار کو غازی آباد میں ایک پروگرام میں پہنچے۔ تقریب میں کچھ ایسا ہوا جس کے بارے میں شاید سنا ہی نہ ہو۔ جہاں زیادہ تر لیڈران سٹیج سے اپنی حکومتوں کی کامیابیوں کی تعریف کرتے ہوئے سنے جاتے ہیں، وہیں ایک بی جے پی لیڈر کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ جس کو 50 ہزار روپے کی گڈی ملی ہو پلیز واپس کر دیجئے۔
دراصل ہوا یہ تھا کہ بی جے پی کے اتر پردیش ریاستی صدر پنکج چودھری کا اتوار 28 دسمبر کو غازی آباد میں پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ یہ تقریب بی جے پی کی میٹروپولیٹن غازی آباد یونٹ نے غازی آباد کے این ایچ 9 پر یمونا ٹیک کالج کے سامنے منعقد کی تھی۔
اس دوران پارٹی رہنما کی جیب سے 50 ہزار روپے کا بنڈل گر گیا۔ کافی تلاش کے بعد بھی نوٹوں کا بنڈل نہیں مل سکا۔ آخر میں اسٹیج سے اعلان ہوا کہ پارٹی لیڈر کی جیب سے 50,000 روپے کا بنڈل گرا ہے اور جسے ملے وہ واپس کر دے۔ ریاستی صدر بننے کے بعد پنکج چودھری کا غازی آباد کا یہ پہلا دورہ تھا۔
ریاستی صدر پنکج چودھری کے استقبالیہ پروگرام میں پارٹی کے سینکڑوں کارکنوں اور عہدیداروں نے شرکت کی۔ کابینی وزیر سنیل شرما، آزادانہ چارج کے ساتھ وزیر مملکت نریندر کشیپ اور پارٹی کے سینئر عہدیدار بھی اس پروگرام میں موجود تھے۔
بی جے پی لیڈر پنکج بھاردواج نے اسٹیج سے اپیل کی کہ جس کو پچاس ہزار روپے کی گڈی ملی ہو وہ بڑا دل دکھا کر منڈل جنرل سکریٹری کو دے دے‘‘۔ پنکج بھاردواج نے اپیل کی، "پورا بنڈل غائب ہے... مالیت 50,000 روپے۔ براہ کرم، جس بھی کارکن کو ملا ہو، بڑا دل دکھائیں اور اسے ہمارے منڈل جنرل سکریٹری کے حوالے کر دیں۔"
میڈیا سے بات کرتے ہوئے، بی جے پی یوپی کے ریاستی صدر پنکج چودھری نے کہا، "آج میرا مغربی اتر پردیش کا دورہ ہے، اور میں کارکنوں سے ملنے نکلا ہوں۔ میں غازی آباد کے کارکنوں کا ان کے جوش و خروش اور استقبال کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں تمام کارکنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس جوش کو برقرار رکھیں اور اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومت کو 2020 میں زمینی فتح سے ہمکنار کریں۔"
سٹیج سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی صدر پنکج چودھری نے کہا بی جے پی واحد پارٹی ہے جہاں ایک عام کارکن بھی ریاستی صدر اور قومی صدر بن سکتا ہے، میں پارٹی کے تمام عہدیداروں اور کارکنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو جو بھی ذمہ داری سونپی گئی ہے اسے پورا کریں۔ بی جے پی میں آپ کو ریاستی صدر اور قومی صدر بننے کا موقع ضرور ملے گا۔"