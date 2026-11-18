مدھیہ پردیش کے پولیس افسر کی غیر شادی شدہ جوڑے کو منشیات کے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی دھمکی، ویڈیو کیمرے میں قید
مشرا نے ایک پولیس اہلکار کو ہدایت دی کہ ’تھوڑا گانجہ لاؤ، ان کے بیگ میں رکھو اور انہیں جھوٹے مقدمے میں پھنسا دو‘۔
Published : November 18, 2026 at 3:49 PM IST
سیونی: پولیس گردی کے ایک واقعے میں مدھیہ پردیش کے ضلع سیونی میں ایک سینئر پولیس افسر کو ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ایک غیر شادی شدہ جوڑے کو منشیات کے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی دھمکی دیتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید کر لیا گیا۔ یہ واقعہ تھانہ ڈونڈا سیونی کی حدود میں بابریا روڈ پر واقع ایک ہوٹل میں پیش آیا، جہاں 13 نومبر کو ایک بالغ مرد اور خاتون ٹھہرے ہوئے تھے۔
ہوٹل کے مالک سنجے سنوڈیا نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج ان کے ہوٹل میں ریکارڈ کی گئی ہے، بتایا کہ ایک مخبر کی اطلاع پر پولیس ایڈیشنل ایس پی دیپک مشرا کے ہمراہ موقع پر پہنچی تھی۔ پوچھ گچھ کے دوران خاتون، جو ویڈیو میں نظر نہیں آرہی ہیں، یہ کہتے ہوئے سنی جا سکتی ہیں کہ وہ دونوں بالغ ہیں، ان کا تعلق ایک ہی ذات سے ہے اور انہوں نے شادی کرنے کے ارادے کا بھی ذکر کیا۔
सिवनी का ये वीडियो जिसमें एडिशनल एसपी जैसा उच्च अधिकारी कथित तौर पर होटल कर्मचारियों से गांजा रखकर मामला बनाने की बात कह रहा हैं केवल एक मामला नहीं, बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल है। सोचिए, ऐसे कितने मामले होंगे जिनमें निर्दोष लोगों को झूठे केस में फंसा दिया गया होगा। कितनों की जमीन-जायदाद न्याय पाने की उम्मीद में बिक गई होगी और कितनों ने इस अन्याय की कीमत अपने परिवार और अपनों को हमेशा के लिए खोकर चुकाई होगी। क्या यही न्याय व्यवस्था है, जहां खाकी वर्दी की ताकत के दम पर कोई भी अधिकारी किसी की हंसती-खेलती जिंदगी बर्बाद कर सकता है? आखिर एक निर्दोष नागरिक को झूठे मुकदमों से बचाने और पुलिस की मनमानी पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? और आखिर कब तक चलेगा यह सब? दोषियों पर निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। क्योंकि वर्दी कानून से ऊपर न कभी थी और न कभी हो सकती हैं। @DGP_MP @MPPoliceDeptt— NCIB Headquarters (@NCIBHQ) November 18, 2026
دھمکی آمیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے پولیس افسر کو مرد اور خاتون دونوں سے یہ کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے اپنے گھر والوں کو فون کریں۔ جب جوڑے نے ان کے مطالبے پر عمل نہیں کیا، تو مشرا نے ایک پولیس اہلکار کو ہدایت دی کہ "تھوڑا گانجہ لاؤ، ان کے بیگ میں رکھو اور انہیں جھوٹے مقدمے میں پھنسا دو، ایک بار جیل جائیں گے تو انہیں سبق مل جائے گا۔" پولیس افسر کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے، "جاؤ، اس شخص کے بیگ میں تھوڑا گانجہ رکھو اور اس کے خلاف مقدمہ درج کرو، تاکہ اسے جیل کی ہوا کھانے کا مزہ چکھایا جا سکے۔"
ہوٹل کے سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ پورا واقعہ قید ہو گیا اور اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ سنوڈیا نے تھانہ انچارج (ایس ایچ او) ستیش تیواری، ایس ڈی او پی چنچلیش مرکم اور ٹریفک انسپکٹر وجے تیواری پر بھی اپنے ہوٹل سے ماہانہ 25,000 روپے طلب کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ہوٹل مالک نے دعویٰ کیا کہ یہ افسران انہیں ہوٹل چلانے کی 'اجازت' دینے کے عوض رقم بٹور رہے تھے۔
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انہوں نے ان میں سے ہر ایک کو 10,000 روپے ادا بھی کیے تھے۔ ان الزامات کے بعد سیونی کے ایس پی کرشن لال چندانی نے تیواری کو پولیس لائنز بھیج دیا ہے اور اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔