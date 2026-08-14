جے پی ایس سی، جے ایس ایس سی امتحانات میں بے ضابطگیوں کی سی بی آئی جانچ کا مطالبہ، ہائی کورٹ میں پی آئی ایل داخل

جے پی ایس سی، جے ایس ایس سی امتحانات میں بے ضابطگیوں کی سی بی آئی جانچ کا مطالبہ، ہائی کورٹ میں پی آئی ایل داخل
JPSC-JSSC امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کی CBI انکوائری کا مطالبہ کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی ہے۔
Published : August 14, 2026 at 8:06 AM IST
رانچی (راجیش کمار سنگھ ): جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن (جے پی ایس سی) اور جھارکھنڈ اسٹاف سلیکشن کمیشن (جے ایس ایس سی) کے ذریعہ منعقدہ امتحانات میں مبینہ جعلسازی اور بے ضابطگیوں کا معاملہ اب جھارکھنڈ ہائی کورٹ میں پہنچ گیا ہے۔
درخواست گزار بسنت پرساد کی جانب سے ایک مفاد عامہ کی عرضی دائر کی گئی ہے، جس میں ان امتحانات کی آزاد سی بی آئی انکوائری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تاہم ایڈوکیٹ امرتیہ نے کہا کہ اس مرحلے پر عرضی محض دائر کی گئی ہے۔ اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا اسے سماعت کے لیے درج کیا جائے گا اس کے بعد ہی یہ ہائی کورٹ کی تجویز کردہ طریقہ کار سے گزرے گا۔
عرضی خاص طور پر 14ویں جے پی ایس سی سول سروسز امتحان کے عمل سے متعلق سنگین سوالات اٹھاتی ہے۔ اس میں امتحان میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کا الزام لگایا گیا ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ پیسے کے عوض عہدے بیچے گئے تھے۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کارروائیوں نے بڑی تعداد میں قابل امیدواروں کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔
درخواست میں امتحانات کرانے والی ایجنسی ٹی ڈی پی ایل کے کردار کی بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عرضی گزار نے ٹی ڈی پی ایل کے ذریعہ کئے گئے تمام جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحانات کی سی بی آئی جانچ کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مبینہ بے ضابطگیوں کے پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا جاسکے۔
درخواست گزار نے سی آئی ڈی کی جاری تحقیقات کو بھی ناکافی قرار دیا ہے۔ یہ استدلال کرتے ہوئے کہ بااثر افراد اس معاملے میں ملوث ہو سکتے ہیں، درخواست گزار نے دعویٰ کیا کہ غیر جانبداری کو یقینی بنانے کے لیے تحقیقات کو سی آئی ڈی سے سی بی آئی کو منتقل کیا جانا چاہیے۔
غور طلب ہے کہ جے پی ایس سی-جے ایس ایس سی اصلاحی منچ کے بینر تلے طلباء بھرتی امتحانات میں بے قاعدگیوں سے ناراض ہو کر گزشتہ 20 دنوں سے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ حکومت نے پہلے ہی 14ویں جے پی ایس سی کے ابتدائی امتحان (2023) اور 2025 کے بیک لاگ امتحان کو منسوخ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ تاہم، طلباء کا اصرار ہے کہ ایجنسی ٹی ڈی پی ایل کے ذریعے منعقد ہونے والے تمام امتحانات کو منسوخ کر دینا چاہیے۔
طالب علموں کا استدلال ہے کہ ابھے کمار تیواری، جن کا انتخاب سی جی ایل امتحان کے ذریعے کیا گیا تھا، نے ٹی ڈی پی ایل کے ذریعے کرائے گئے کئی دوسرے امتحانات بھی پاس کیے تھے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سی آئی ڈی انکوائری ناکافی ہوگی اور وہ سی بی آئی تحقیقات کے اپنے مطالبے پر اڑے رہیں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 9 اگست کو ہونے والی بات چیت کے بعد سے حکومت اور طلباء کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: