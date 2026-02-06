Flying Thief! فلائنگ تھیف کبوتر نے چونچ میں ایک لاکھ کی سونے کی چین اڑا لی، بازار میں پھیلا خوف و ہراس
کافی دیر کی کوشش اور مشقت کے بعد کبوتر اڑ گیا۔ سونے کی زنجیر چھت پر گر گئی جہاں سے اسے بحفاظت نکال لیا گیا۔
ناگور، راجستھان: دیگانہ شہر کے بلین مارکیٹ میں ایک انوکھا اور حیران کن واقعہ پیش آیا۔ ایک کبوتر اپنی چونچ میں زیورات کی دکان سے تقریباً ایک لاکھ روپے مالیت کی سونے کی چین چھین کر اڑ گیا۔ یہ سن کر جوہری کا دم نکل گیا۔ واقعے سے کچھ دیر کے لیے بازار میں خوف و ہراس پھیل گیا تاہم بعد میں زنجیر کو چھت سے بحفاظت نکال لیا گیا۔
جمعہ کو شہر کی بلین مارکیٹ میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس سے پوری مارکیٹ دنگ رہ گئی۔ سونے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے درمیان جہاں تاجر پہلے ہی سیکیورٹی کے حوالے سے محتاط ہیں، وہیں کبوتر کے اس انداز میں چین لے جانے کے خیال نے سب کو حیران کر دیا۔
اطلاعات کے مطابق دیگانہ کے صرافہ بازار میں زیورات کی دکان پر کاریگر سونے کے زیورات تیار کر رہے تھے۔ اچانک ایک کبوتر دکان میں داخل ہوا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے اپنی چونچ میں سونے کی زنجیر پکڑی اور اڑ گیا۔ کبوتر دکان سے اڑ کر بازار کی چھت پر آ گیا جہاں وہ کافی دیر تک دکھائی دیتا رہا۔
واقعہ سے دکاندار اور قریبی تاجر حیران رہ گئے۔ اتنی قیمتی چیز کو اس طرح اڑتے دیکھ کر پورے بازار میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ جائے وقوعہ پر موجود لوگوں نے کبوتر پر نظر رکھی اور زنجیر کو بحفاظت نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ کافی جدوجہد کے بعد کبوتر اڑ گیا اور سونے کی زنجیر زمین پر گر گئی جسے تاجروں نے بحفاظت نکال لیا۔
زنجیر واپس ملنے پر تاجروں نے راحت کی سانس لی۔ بلین مارکیٹ کے تاجروں کا کہنا ہے کہ سونے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے سیکورٹی پہلے ہی ایک بڑا مسئلہ ہے لیکن یہ پہلی بار ہے کہ انہوں نے کبوتر کو سونے کی چین اتارتے ہوئے دیکھا ہے۔