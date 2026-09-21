کرناٹک: پوکسو کیس کے ملزم ٹیچر نے ایس پی آفس میں جان دے دی، پولیس تفتیش میں مصروف
کرناٹک کے رام نگر میں پوکسو کیس کے ملزم ٹیچر نے ایس پی آفس کے احاطے میں مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔
Published : September 21, 2026 at 3:14 PM IST
رام نگر، کرناٹک: بچوں کے ساتھ جنسی استحصال کے ملزم فزیکل ایجوکیشن (پی ٹی) ٹیچر نے اتوار کو پولیس سپرنٹنڈنٹ (ایس پی) آفس کے احاطے میں مبینہ طور پر اپنی جان دے دی۔ رام نگر خواتین پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا۔
اتوار کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جہاں پوکسو کیس کے ایک ملزم فزیکل ایجوکیشن ٹیچر نے ایس پی آفس کی عمارت سے گر کر خودکشی کر لی۔ متوفی ششی دھر بنگلورو ساؤتھ ضلع کے چناپٹنہ تعلقہ کے اکور ہوساہلی گاؤں کا فزیکل ایجوکیشن ٹیچر تھا۔
فنگر پرنٹنگ کے لیے ایس پی آفس لایا گیا تھا
ششی دھر پر بچوں کے ساتھ جنسی استحصال کے الزامات لگے تھے۔ رام نگر خواتین پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ مزید تفتیش کے لیے اتوار کی صبح طبی معائنے (میڈیکل چیک اپ) کے بعد اسے فنگر پرنٹنگ کے لیے ایس پی آفس لایا گیا تھا، جہاں اس نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ ششی دھر گزشتہ 15 سالوں سے چناپٹنہ تعلقہ کے ایک امداد یافتہ (ایڈڈ) ہائی اسکول میں کام کر رہا تھا۔
پانچ لڑکیوں نے اس ٹیچر کے خلاف بیانات دیے تھے
واقعے پر اپنا ردِعمل دیتے ہوئے رام نگر کے ایس پی (SP) روہن جگدیش نے بتایا کہ ششی دھر کو پوکسو (POCSO) کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ کیس چائلڈ پروٹیکشن یونٹ (محکمۂ تحفظِ اطفال) کے ایک افسر کی شکایت کی بنیاد پر درج کیا گیا تھا۔ الزامات تھے کہ ششی دھر نے گزشتہ دو سالوں کے دوران طالبات کا جنسی استحصال کیا تھا اور پانچ لڑکیوں نے اس ٹیچر کے خلاف بیانات دیے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ اس معاملے میں خواتین پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔
کانسٹیبلوں کو دھکا دیا اور چھلانگ لگادی
اتوار کی صبح اس شخص کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ طبی معائنے (میڈیکل چیک اپ) کے بعد ایس پی آفس کی تیسری منزل پر ایم سی یو (MCU) یونٹ میں اس کے فنگر پرنٹس ریکارڈ کیے جا رہے تھے۔ اسی دوران اس نے کانسٹیبلوں کو دھکا دیا اور تیسری منزل سے نیچے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔
واقعے کے لیے پولیس اور اسکول ہیڈ ماسٹر ذمہ دار
نیچے گرنے کی وجہ سے اس کے سر پر گہری چوٹ آئی اور اسپتال لے جاتے وقت راستے ہی میں اس کی موت ہو گئی۔ دوسری طرف ششی دھر کے خاندان نے الزام لگایا ہے کہ اس واقعے کے لیے پولیس اور اسکول کے ہیڈ ماسٹر ذمہ دار ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ٹیچر کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے گئے تھے۔ اس خودکشی کے معاملے پر ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں کیس درج کر لیا گیا ہے اور ایس پی نے کہا ہے کہ معاملے کی باریک بینی سے تفتیش جاری ہے۔
خودکشی کوئی حل نہیں ہے
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