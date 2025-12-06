پندرہ سالہ نابینا لڑکی کے ساتھ زیادتی، حاملہ ہونے کے بعد معاملہ سامنے آیا
نینی تال ضلع میں ایک نابالغ لڑکی کے حاملہ ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔متاثرہ کو تین ماہ قبل زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔
Published : December 6, 2025 at 12:39 PM IST
ہلدوانی: اتراکھنڈ کے نینیتال ضلع کے کاٹھ گودام تھانہ علاقہ میں 15 سالہ لڑکی کی عصمت دری کی گئی۔ اس کے گھر والوں کو اس واقعے کا علم اس وقت ہوا جب وہ تین ماہ کی حاملہ تھی۔ متاثرہ کی ماں کی شکایت کی بنیاد پر، پولیس نے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا، بچوں کے جنسی جرائم سے تحفظ (POCSO) بھی شامل ہے۔ ملزم جو کہ ایک نابالغ بھی ہے، فی الحال پولیس کی حراست میں ہے۔
متاثرہ کی ماں سے پولیس کو موصول ہونے والی شکایت کے مطابق، ان کی 15 سالہ بیٹی کو پیٹ میں درد ہوا۔ اس کے بعد گھر والے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور پتہ چلا کہ وہ تین ماہ کی حاملہ ہے۔ جب ڈاکٹر نے یہ بات متاثرہ کے گھر والوں کو بتائی تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔
جب اہل خانہ نے متاثرہ سے بات کی تو اس نے ساری حقیقت بتا دی۔ پڑوس میں رہنے والے ایک نابالغ لڑکے نے تقریباً تین ماہ قبل اس کی عصمت دری کی تھی۔ پولیس نے اس معاملے میں ایک کیس درج کیا اور ملزم کے خلاف پاسکو (پریوینشن آف ایٹروسیٹیز) ایکٹ سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔ ملزم اس وقت حراست میں ہے۔
سی او سٹی امیت سینی نے بتایا کہ ایک خاتون نے ایک نابالغ کے ساتھ عصمت دری کا الزام لگاتے ہوئے کاٹھ گودام پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی ہے۔ تحقیقات کے دوران الزامات درست پائے گئے۔ شکایت کی بنیاد پر پاسکو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ملزم نابالغ کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور اسے کل جوونائل کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔
مزید پڑھیں: بیٹے کی بے رحمی، باپ کو ڈنڈے سے پیٹ۔پیٹ مار کر بے دردی سے مار ڈالا، خود پہنچ گیا تھانے
ہریدوار میں نابالغ کی عصمت دری: ہریدوار ضلع کے سڈکول تھانہ علاقے میں بھی ایک نابالغ لڑکی کی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ملزم نے متاثرہ کو متعدد بار زیادتی کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ لڑکی کے والد شکایت لے کر تھانے گئے تو پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ اس کے بعد متاثرہ کے والد نے عدالت میں درخواست دائر کی۔ عدالت کے حکم کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔