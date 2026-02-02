فون ٹیپنگ کیس: ایس آئی ٹی نے کے سی آر سے ساڑھے چار گھنٹے تک سوالات کیے، بی آر ایس کا احتجاج
تلنگانہ کے سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے پوچھ گچھ کے خلاف بی آر ایس کارکنوں نے ریاست بھر میں احتجاج کیا۔
حیدرآباد: فون ٹیپنگ کیس کی تحقیقات کرنے والی SIT نے بھارت راشٹرا سمیتی (BRS) کے صدر اور تلنگانہ کے سابق وزیر اعلی کے چندر شیکھر راؤ (KCR) سے حیدرآباد میں ان کی نندی نگر رہائش گاہ پر تقریباً ساڑھے چار گھنٹے تک پوچھ گچھ کی۔ پوری تفتیش کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ کی گئی۔
جب کے سی آر اتوار کی صبح حیدرآباد جانے کے لیے سدی پیٹ ضلع میں واقع اپنے فارم ہاؤس سے نکلے تو بی آر ایس کارکنان بڑی تعداد میں جمع ہوئے، ان کے قافلے پر گلاب کی پتیاں نچھاور کیں، اور روانہ ہوتے ہی "جئے کے سی آر" کا نعرہ لگایا۔ کے سی آر کے نندی نگر پہنچنے سے پہلے، پارٹی کارکنان ان کی رہائش گاہ کے باہر جمع ہو گئے تھے اور ریاست کی کانگریس حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔
ایس آئی ٹی کے اہلکار پہلے ہی پہنچ چکے تھے اور اس کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے کمپیوٹر اور ریکارڈنگ کا سامان ترتیب دیا تھا۔ خاندان کے ارکان - سابق وزیر کے ٹی راما راؤ (KTR)، ہریش راؤ، اور دیگر - پوچھ گچھ کے دوران گھر پر ہی رہے۔
اسپیشل انٹیلی جنس برانچ کے ذریعے تباہ کیے گئے شواہد پر پنجگٹہ پولیس اسٹیشن میں شروع ہونے والا کیس اب غیر قانونی فون ٹیپنگ پر مرکوز ہے۔
ذرائع نے بتایا کہ ایس آئی ٹی دوسرے لیڈروں کے بیانات کا استعمال کر رہی ہے تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ کس کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا، کیونکہ ایس آئی ٹی نے اس کیس میں پہلے ہریش راؤ، کے ٹی آر اور سنتوش راؤ کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں۔
سابق چیف منسٹر کے سی آر سے طویل پوچھ گچھ کے بعد ایس آئی ٹی کے عہدیدار ان کے گھر سے نکل گئے۔ اس کے بعد کے سی آر نے کے ٹی آر، ہریش راؤ اور آر ایس پراوین کمار سے ملاقات کی۔
بی آر ایس کا ریاست بھر میں احتجاج
اس دوران تلنگانہ بھر میں بی آر ایس کارکنوں نے کے سی آر کو ایس آئی ٹی نوٹس کے خلاف احتجاج کیا۔ پارٹی کے جھنڈے اور سیاہ بیجز پہنے ہوئے، بی آر ایس کارکنوں نے ریاست بھر میں بڑے چوراہوں پر احتجاجی مارچ نکالے، سڑکوں پر دھرنا دیا، اور کانگریس حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ بی آر ایس نے اسے سیاسی ہراسانی قرار دیا۔ بی آر ایس قائدین نے وزیر کے کوارٹرس کا گھیراؤ بھی کیا۔
ایم ایل سی شمبی پور راجو اور دیگر نے تلنگانہ بھون سے چیف منسٹر کی رہائش گاہ تک مارچ کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے انہیں روک دیا۔ اس سے بی آر ایس قائدین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جس سے کشیدگی بڑھ گئی۔