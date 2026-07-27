بی جے پی کے دفتر پر پٹرول بم سے حملہ؛ پولیس کو حملہ آوروں کی تلاش
سنگرور میں بی جے پی کے ضلعی دفتر پر پٹرول بم سے حملے کے بعد سیکورٹی ایجنسیوں نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
Published : July 27, 2026 at 2:58 PM IST
سنگرور (پنجاب): پنجاب کے سنگرور ضلع میں آج صبح جیسے ہی بی جے پی دفتر پر پٹرول بم سے حملے کی خبر آئی، پورے علاقے میں سنسنی اور خوف و ہراس پھیل گیا۔ تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس اور سیکیورٹی ادارے جائے وقوعہ پر پہنچ گئے ہیں اور تحقیقات جاری ہے۔
اس واقعے کے بارے میں بات کرتے ہوئے، سنگرور بی جے پی لیڈر رندیپ دیول نے کہا، "دفتر کے ایک ملازم نے مجھے یہ اطلاع دینے کے لیے فون کیا کہ ایک اندرونی دیوار پر پیٹرول جیسے مادے کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی ہے، جس سے وہ اوپر تک کالا ہو گیا ہے۔"
#WATCH | Sangrur, Punjab: Davinder Atri (SP-D Sangrur) says, "...DSP, Sangrur SHO and I reached here. We are inspecting the spot. Petrol was filled in a beer bottle to convert it into a petrol bomb...We are lodging an FIR against the culprits, and we will take action againt… https://t.co/94cd7f1ktE pic.twitter.com/pTEnZhUPAy— ANI (@ANI) July 27, 2026
انہوں نے مزید کہا، "ہم نے فوری طور پر پولیس کو بلایا، اور تفتیشی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچیں۔ یہ پنجاب میں امن و امان کی خرابی کی ایک اور تازہ ترین مثال ہے۔ اگر ریاست کے تھانے محفوظ نہیں، اور قومی سیاسی جماعتوں کے دفاتر محفوظ نہیں تو عام لوگ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟"
وہیں، بی جے پی لیڈر منیندر کپیال نے کہا، "جیسے ہی مجھے سنگرور میں بی جے پی کے دفتر پر افسوسناک پیٹرول بم حملے کا علم ہوا، میں نے سب سے پہلے پنجاب بی جے پی کے صدر کیول سنگھ ڈھلون کو اطلاع دی، اس کے بعد، پولیس اور تفتیشی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔"
چندی گڑھ میں بی جے پی کے دفتر کو پہلے بھی اسی طرح نشانہ بنایا گیا تھا اور اب سنگرور میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے کہا، "پنجاب حکومت محض عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ خطے میں افراتفری کی کیفیت تمام حدوں کو پار کر رہی ہے۔ ریاستی حکومت کو پنجاب مخالف قوتوں کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے۔"
پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد کی مدد سے حملہ آوروں کی شناخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ واقعہ کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے ایس پی دیویندر عطری نے کہا، "ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک پٹرول بم سے کیا گیا حملہ تھا۔" "معاملے کی تمام زاویوں سے سنجیدگی سے تفتیش کی جا رہی ہے، اور ملزمان کی شناخت ہوتے ہی ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔"
انہوں نے کہا، "۔۔۔ڈی ایس پی، سنگرور ایس ایچ او، اور میں یہاں پہنچے ہیں۔ ہم جائے وقوعہ کا معائنہ کر رہے ہیں۔ پٹرول بم بنانے کے لیے ایک بیئر کی بوتل میں پٹرول بھرا گیا تھا۔۔۔ ہم ملزمین کے خلاف ایف آئی آر درج کر رہے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔۔۔قصورواروں کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔۔۔"
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