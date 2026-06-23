پنجاب: بھٹنڈہ میں بی جے پی لیڈر کے کلینک پر پٹرول بم حملہ
پولیس سپرنٹنڈنٹ کے مطابق پولیس ٹیمیں فرانزک اور دیگر اہلکار واقعے کی تحقیقات میں مصروف ہیں۔
Published : June 23, 2026 at 1:19 PM IST
بھٹھنڈہ: پنجاب کے وزیر اعلی بھگونت مان کی آج بھٹھنڈہ دورے سے قبل ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ بھٹنڈہ کے میلا رام کروڑ علاقے میں موٹر سائیکل سواروں نے بی جے پی لیڈر ڈاکٹر ترسیم گرگ کے کلینک پر پٹرول بموں سے حملہ کیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ بٹھنڈہ کے ایس ایس پی نے ذاتی طور پر اس واقعہ کا نوٹس لیا۔
واقعے کے وقت ڈرائیور اور اکاؤنٹنٹ سو رہے تھے
ڈاکٹر ترسیم گرگ نے کہا کہ "میرا گھر میرے پیچھے ہے، اور یہ میرا دفتر (کلینک) ہے، جہاں پیٹرول بم پھینکا گیا۔ وہاں میرا ڈرائیور اور اکاؤنٹنٹ سو رہے تھے، اور انہوں نے مجھے فون پر واقعے کے بارے میں بتایا۔ ہم نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی، پولیس سپرنٹنڈنٹ اور دیگر پولیس افسران ذاتی طور پر جائے وقوع پر پہنچے اور معاملے کی مکمل جانچ کر رہے ہیں۔"
اس حملے میں کلینیک کے اندر کھڑی اسکوٹر کو کچھ نقصان پہنچا، پھولوں کے گملے بھی جل گئے۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس ہمیشہ چوکس رہتی ہے۔ ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ پولیس متحرک نہیں ہے؛ پولیس اپنا کام کر رہی ہے۔
پولیس انتظامیہ کا بیان
ایس پی نریندر سنگھ نے بتایا کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سی آئی اے عملہ، فرانزک ٹیمیں اور دیگر افسران سمیت کئی پولیس ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ "ڈاکٹر ترسیم گرگ کے کلینک پر پیٹرول بم سے حملہ کیا گیا، حملے کے دوران پیٹرول بم کلینک کے باہر پھولوں کے گملوں پر گرا، جس سے نقصان ہوا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دو نوجوان موٹر سائیکل پر آتے ہوئے، ایک بوتل کو آگ لگا کر اسے اندر پھینکتے ہوئے دکھایا گیا"۔ انہوں نے مزید کہا کہ "پولیس نے الگ الگ ٹیمیں تشکیل دی ہیں اور اس واقعے کے ذمہ داروں کی تلاش کر رہی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے۔"
بیوی بی جے پی کے ٹکٹ پر لوکل باڈی الیکشن لڑ رہی ہے
قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر ترسیم گرگ کو عام آدمی پارٹی نے پنجاب ٹریڈ کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا تھا۔ گذشتہ ماہ بھٹنڈہ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے دوران ڈاکٹر ترسیم گرگ نے عام آدمی پارٹی چھوڑ دی اور ان کی اہلیہ نے بی جے پی کے نشان پر میونسپل کونسل کا الیکشن لڑا۔
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