'سنسد (پارلیمنٹ) مارچ' کے دوران پولیس کی مبینہ زیادتیوں کے خلاف دہلی ہائی کورٹ میں درخواست دائر، کل سماعت
دوران سماعت چیف جسٹس نے اپنے تبصرہ میں کہا کہ ہر معاملے پر عدالت سے رجوع کرنا مناسب نہیں۔
Published : July 21, 2026 at 2:13 PM IST
نئی دہلی: 20 جولائی کو کاکروچ جنتا پارٹی کے بینر تلے منعقد ہونے والے 'سنسد مارچ' کے دوران پولیس کی مبینہ زیادتیوں کو لے کر دہلی ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی ہے۔ آج چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے کی قیادت والی بنچ کے سامنے عرضی کا ذکر کرتے ہوئے فوری سماعت کی درخواست کی گئی۔ تاہم عدالت نے آج اس معاملے کی سماعت کرنے سے انکار کرتے ہوئے سماعت کل 22 جولائی کو کرنے کا حکم دیا۔
درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ دہلی پولیس نے 'کاکروچ جنتا پارٹی' کے سنسد مارچ کے دوران مظاہرین کے خلاف ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا۔ عرضی میں عدالتی مداخلت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
کارروائی کے دوران، درخواست گزار کے وکیل نے مارچ میں شرکت کرنے والوں کے خلاف دہلی پولیس کی طرف سے مبینہ طور پر ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال کے بارے میں سنگین خدشات کو اجاگر کرتے ہوئے، فوری سماعت کا مطالبہ کیا۔ درخواست کا جواب دیتے ہوئے، بنچ نے تبصرہ کیا کہ ، "عدالت کو اس سب میں مت گھسیٹیں،" لیکن ہائی کورٹ نے بدھ کو سماعت کے لیے معاملہ درج کرنے پر اتفاق کیا۔
غور طلب ہے کہ جنتر منتر پر 20 جون سے 'کاکروچ جنتا پارٹی' کی قیادت میں احتجاج جاری ہے، جس میں نیٹ یوجی 2026 پیپر لیک معاملے میں مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک نے 28 جون کو اس احتجاج کے ایک حصے کے طور پر بھوک ہڑتال شروع کی تھی۔ تقریباً 20 دن کے انشن کے بعد دہلی پولیس نے انہیں زبردستی جنتر منتر سے اٹھا کر صفدر جنگ اسپتال لے گئی۔
مظاہرین نے 20 جولائی کو پارلیمنٹ کی طرف مارچ کیا، جس کے دوران قومی دارالحکومت میں کئی مقامات پر مظاہرین اور دہلی پولیس کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئیں۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ پولیس نے مظاہرے کے دوران متعدد مقامات پر مظاہرین کے خلاف زیادتیاں کیں، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ دہلی پولیس نے کئی علاقوں میں طلباء کے خلاف لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔
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