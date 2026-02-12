بڑی سازش! ہماچل پردیش میں پانی کے ٹینک میں کیڑے مار ادویات کی آمیزش، گاؤں کے تیس گھروں کو فراہم ہو رہا ہے پینے کا پانی
سیب کے درختوں پر چھڑکنے کے لیے استعمال ہونے والی کیڑے مار دوا کے ثبوت ٹینک میں ملے ہیں۔
Published : February 12, 2026 at 4:04 PM IST
شملہ، اتراکھنڈ: شملہ ضلع میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جس سے گاؤں والوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ پانی کی اس ٹینک میں زہر ملا دیا گیا جو پورے گاؤں کو پانی فراہم کرتا ہے۔ خوش قسمتی سے، ایک شخص کی حاضر دماغی نے سارا معاملہ بے نقاب کر دیا اور وقت پر ٹینک خالی کر دیا گیا۔ ورنہ کوئی بڑا سانحہ رونما ہو سکتا تھا۔ پانی کے نمونے ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے جس سے چونکا دینے والے انکشافات سامنے آئے۔ گاؤں والوں کی شکایت کے بعد پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔
شملہ ضلع کے روہڑو سب ڈویژن کے ٹِکر سے متصل بریشتو گاؤں میں ایک بڑا واقعہ سامنے آیا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ نامعلوم افراد نے تقریباً 30 گھروں کو پانی فراہم کرنے والے پانی میں سیب سے کیڑے ختم کرنے والا زہر ملا دیا۔ مقامی لوگوں کی حاضر دماغی نے بڑی تباہی سے بچا لیا۔ شملہ پولیس نے اب اس معاملے میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس دوران جب جل شکتی محکمہ نے پانی کا نمونہ لیا تو اس میں سیب کا زہر ہونے کی تصدیق ہوئی۔ گاؤں والوں کا الزام ہے کہ نامعلوم افراد نے پانی میں کیڑے مار دوا ملا دی۔ گاؤں کی آبادی تقریباً 200 افراد پر مشتمل ہے۔
پانی میں سیب کا زہر
گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ بریشٹ گاؤں میں پانی کی سپلائی معمول کے مطابق تھی۔ اتوار کو جب گاؤں والے آدرش شرما نے نل سے پانی پیا تو اسے ایک عجیب سی بدبو نظر آئی۔ اس نے فوراً گاؤں والوں اور جل شکتی محکمہ کے ملازمین کو اطلاع دی۔ جل شکتی محکمہ نے حرکت میں آکر پانی کی ٹینک کو خالی کیا اور فوری طور پر مکینوں کے گھروں کو سپلائی روک دی۔ اس کے بعد پانی کے نمونے لیبارٹری بھجوائے گئے جس میں زہر کی موجودگی کی تصدیق ہوئی۔ ادھر جل شکتی محکمہ کے ایس ڈی او بھوپیندر کمار کا کہنا ہے کہ پانی میں سیب کی دوا موجود ہونے کے ثبوت ملے ہیں۔ اب معاملہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔
پولیس تھانے میں شکایت درج
گاؤں والے اور عینی شاہد آدرش شرما نے بتایا کہ میں گھر میں رات کا کھانا کھا رہا تھا، جب میں نے نل سے پانی کا گلاس پینے کے لیے بھرا تو مجھے ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی، جب میں نے اسے دوبارہ سونگھا تو اس میں سیب کی دوائی جیسی بو آ رہی تھی، جس کے بعد میں نے فوراً گاؤں والوں کو اطلاع دی اور کہا کہ وہ اپنے گھروں میں پانی چیک کریں تاکہ معلوم ہو کہ گاؤں کے گھروں میں بھی کوئی ایسا ہوا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد پانی کے نل بند کر دیے گئے۔
'کیڑے مار دوا انتہائی خطرناک ہے۔'
باغبانی کے ماہر ڈاکٹر ایس پی بھردواج نے کہا، "اگر کوئی غلطی سے یا جان بوجھ کر سیب کی فصل کو کیڑوں سے بچانے کے لیے استعمال ہونے والی کیڑے مار دوا 'ڈرمٹ' کھا لے، یا پانی میں مل جائے تو یہ صحت کے سنگین بحران کا سبب بن سکتا ہے۔ کیڑے مار دوا میں موجود کیمیکلز براہ راست اعصابی نظام، نظامِ تنفس پر حملہ کرتے ہیں اور یہاں تک کہ موت کا باعث بن سکتے ہیں۔"
ایس پی گورو سنگھ نے کیس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، "پولیس فی الحال تمام پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔ شکایت کی بنیاد پر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔"