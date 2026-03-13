میرٹھ میں فرضی آئی اے ایس اہلکار نکلا اصلی افسر، خاندانی شواہد سے پولیس کے دعوؤں کی تردید

میرٹھ میں فرضی آئی اے ایس اہلکار نکلا اصلی افسر، خاندانی شواہد سے پولیس کے دعوؤں کی تردید
سٹی ایس پی آیوش وکرم سنگھ نے بتایا، وہ فی الحال کسی عہدے پر فائز نہیں ہیں۔ خاندان کی معلومات بھی تفتیش کا حصہ ہیں۔
Published : March 13, 2026 at 9:45 AM IST
میرٹھ، اترپردیش: نوچنڈی تھانہ علاقے میں پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا جسے انہوں نے فرضی آئی اے ایس افسر بتایا ہے۔ یہ دعویٰ جلد ہی مسترد کر دیا گیا۔ ملزم کے اہل خانہ نے ثبوت اور دستاویزات پیش کیے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک حقیقی افسر ہے۔ جس کے بعد ملزم کو جلد ہی چھوڑ دیا گیا۔
جمعرات کو میرٹھ کے نوچندی تھانے کی پولیس نے راہل کوشک نامی ایک شخص کو گرفتار کیا۔ پولیس نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ راہل خود کو آئی اے ایس افسر ہونے کا دعویٰ کرکے لوگوں کو دھمکیاں دیتا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے کئی مواقع پر افسران کو فون کیا اور دھوکہ دیا۔
تحقیقات جاری
سٹی ایس پی آیوش وکرم سنگھ نے بتایا کہ وہ فی الحال کسی عہدے پر فائز نہیں ہیں۔ اہل خانہ کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کو تحقیقات میں شامل کرکے کارروائی کی جائے گی۔ خاندان نے کچھ تصاویر پیش کی ہیں۔ ان میں سے ایک تصویر اس وقت کے نائب صدر کے ساتھ خصوصی فاؤنڈیشن کورس کے دوران کی ہے۔
خاندان نے بیورو آف پارلیمانی اسٹڈیز اینڈ ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا ہے۔ انہوں نے اس وقت شائع ہونے والے یو پی ایس سی (UPSC) نتائج سے اخباری تراشے بھی فراہم کیے ہیں۔ معاملے کی سنجیدگی سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔
اہل خانہ نے کیا کہا
ملزم کے اہل خانہ نے پولیس کے فرضی آئی اے ایس افسر کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ خاندان نے بتایا کہ راہل کوشک نے 2008 میں یو پی ایس سی (UPSC) کا امتحان پاس کیا اور 728 رینک حاصل کرتے ہوئے انڈین پوسٹل سروس کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس سے پولیس کے کام کرنے کے انداز پر سوالات اٹھتے ہیں۔
راہل کوشک کے بھائی سوربھ نے بتایا کہ راہل کو یو پی ایس سی (UPSC) کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ انہوں نے غازی آباد میں رفیع احمد قدوائی نیشنل پوسٹل اکیڈمی (RAKNPA) میں دو سال کی تربیت حاصل کی۔ راہل کو 2010 میں دہلی میں پہلی پوسٹنگ ملی۔ بعد میں انہیں گوہاٹی، آسام اور چنئی، تمل ناڈو میں تعینات کیا گیا۔
نوکری سے برخاست
سوربھ کوشک کے مطابق راہل کوشک پر 18-2017 میں سنگین دھوکہ دہی کا الزام تھا۔ اس کے بعد راہل کو پہلے معطل کیا گیا اور پھر 2019 میں برخاست کر دیا گیا۔
تاہم وہ اب بھی قانونی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ کیس سنٹرل ایڈمنسٹریٹیو ٹریبونل (سی اے ٹی) میں زیر التوا ہے۔ اہل خانہ کے مطابق راہل نوکری چھوٹ جانے کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔
سینئر پولیس افسر کو فون اور دھمکی
کچھ خاندانی مسائل بھی ہیں، جس نے ان کی ذہنی حالت کو متاثر کیا ہے۔ بدھ کو راہل نے ایک سینئر پولیس افسر کو فون کیا تھا، جس کے بعد بحث و مباحثہ ہوا اور انہیں پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔
لواحقین کا کہنا ہے کہ پولیس نے میڈیا بریفنگ کر کے معمولی جھگڑے کو بڑھا دیا۔ جب مقامی لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ سب تھانے گئے اور پولیس نے اس پورے معاملے میں ثبوت دیکھنے کے بعد راہل کوشک کو اس کے اہل خانہ کی تحویل میں گھر بھیج دیا۔