بی جے پی ایم پی روی کشن کو دھمکی دینے والا پنجاب سے گرفتار، گولی مارنے کی دی تھی دھمکی

ملزم نے رام مندر کے بارے میں قابل اعتراض تبصرے بھی کیے اور لدھیانہ کے فتح گڑھ میں پکڑا گیا۔

person who threatened bjp mp ravi kishan from gorakhpur arrested from punjab threatened to shoot caught by special team Urdu News
رکن اسمبلی روی کشن کو دھمکی دینے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا (Photo Credit; ETV BHARAT)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 4, 2025 at 9:59 AM IST

گورکھپور، اترپردیش: گورکھپور سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اور بھوجپوری فلموں کے سپر اسٹار روی کشن شکلا کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے والے شخص کو پنجاب میں گرفتار کرلیا گیا ہے۔ یہ گرفتاری ایک خصوصی پولیس ٹیم نے کی جو گورکھپور سے پنجاب پہنچی تھی۔ پولیس نے ملزم کی لوکیشن ٹریس کر کے اسے گزشتہ پیر کو گرفتار کر لیا۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ (سٹی) ابھینو تیاگی نے بتایا کہ ملزم کی شناخت اجے کمار یادو کے طور پر کی گئی ہے، جو فتح گڑھ محلہ بگا، لدھیانہ، پنجاب کا رہنے والا ہے۔

اجے تقریباً پانچ دنوں سے روی کشن کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا کہ اگر وہ انتخابی مہم کے لیے بہار آیا تو اسے گولی مار دے گا۔ اس وقت ملزم نے اپنی شناخت بہار کے ضلع آرا کے جاونیا گاؤں کے رہنے والے کے طور پر کی تھی۔ اس معاملے میں ایم پی کے پرسنل سکریٹری شیوم دویدی نے رام گڑھ تال پولیس اسٹیشن میں کیس درج کرایا تھا۔

بھگوان رام اور رام مندر کے بارے میں قابل اعتراض تبصرہ

سٹی ایس پی ابھینو تیاگی نے بتایا کہ پوچھ گچھ کے دوران اجے کمار یادو نے بتایا کہ وہ کبھی بہار نہیں گیا تھا۔ وہ پنجاب میں لانڈری کا کام کرتا ہے۔ وہ اپنی غلطی پر نادم ہے اور التجا کر رہا ہے۔ تاہم پولیس اس سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ دھمکیاں دینے کے علاوہ انہوں نے بھگوان رام اور رام مندر کے بارے میں قابل اعتراض تبصرہ بھی کیا اور کھیساری لال یادو کے بیان کی حمایت کی۔

دھمکی دینے والے کو بخشا نہیں جائے گا

سٹی ایس پی نے بتایا کہ ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے اور مزید کارروائی کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ ایم پی روی کشن نے پہلے کہا تھا کہ انہیں دھمکی دینے والے کو بخشا نہیں جائے گا۔ یوگی-مودی ڈبل انجن والی حکومت انہیں ڈھونڈ لے گی۔ وہ بہار انتخابات کی مہم چلائیں گے۔ اسے کسی ایسے شخص سے ڈرایا نہیں جائے گا جو اسے جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہو۔ اس معاملے کے بارے میں، ایم پی کے پرسنل سکریٹری شیوم دویدی نے پولس کی کوششوں کی ستائش کی کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔

روی کشن نے کیا کہا

دھمکی ملنے کے بعد روی کشن نے بھی اپنے سوشل میڈیا پیج پر ردعمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا، "میرے ساتھ فون پر بدسلوکی کی گئی۔ میری ماں کے خلاف بھی نازیبا زبان استعمال کی گئی۔ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ بھگوان شری رام کے خلاف بھی توہین آمیز الفاظ استعمال کیے گئے۔ یہ نہ صرف میرے ذاتی وقار پر بلکہ ہمارے عقیدے اور ہندوستانی ثقافت کے اصولوں پر بھی حملہ ہے۔ یہ معاشرے میں نفرت پھیلانے کی کوشش ہے۔ ہم اس کا جمہوری طریقے سے جواب دیں گے۔"

