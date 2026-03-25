لکھنؤ میں ایران کے لیے چندہ مہم، بچوں نے غلق توڑے، خواتین نے عطیہ کیے زیورات
لکھنؤ کی حضرت عباس درگاہ میں لوگ جمع ہو کر جنگ سے متاثرہ ایرانی عوام کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔
Published : March 25, 2026 at 9:49 AM IST
لکھنؤ: ایران اسرائیل جنگ کے بیچ اترپردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں انسان دوستی کا انوکھا مظاہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ شہر کی تاریخی حضرت عباس درگاہ پر خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں تاکہ ایران میں متاثرہ افراد کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا سکے۔ جمع شدہ فنڈز براہ راست ایرانی سفارت خانے کو کیو آر کوڈز کے ذریعے بھیجے جا رہے ہیں۔
روضہ حضرت عباس پر پہنچنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف سیاسی نہیں ہے بلکہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ ضرورت پڑنے پر وہ اپنی بچت اور قیمتی چیزیں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ درگاہ کے صدر میثم رضوی نے وضاحت کی کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے امداد کو آسان بنا دیا گیا ہے۔ کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے امدادی رقم براہ راست ایرانی سفارت کو بھیجی جا رہی ہے۔ اگرچہ نقد رقم بھیجنے میں کچھ مشکلات ہیں تاہم اس کے حل کے لیے ایرانی سفارت خانے اور کلچرل ہاؤس سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔
اس تقریب میں بچوں کی شرکت نے سب کے دلوں کو چھو لیا۔ کئی چھوٹے بچے اپنے غلقوں کے ساتھ پہنچے اور ایران میں مارے جانے والے معصوم لوگوں کی یاد میں اپنی نچی بچت عطیہ کر دی۔ اس منظر نے وہاں موجود سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ تقریب کے دوران لوگوں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کیا۔ مقررین نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے ہیں اور مشکل وقت میں مدد بھی کی ہے۔ ایران نے گیس، آکسیجن اور سستے تیل سمیت سفارتی معاملات پر بھی بھارت کا مددگار رہا ہے۔ اس رشتے اور انسانیت کی وجہ سے ہم سب ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔
