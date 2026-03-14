چتور گڑھ میں اسٹیٹ ہائی وے پر خوفناک حادثہ، دو افراد ہلاک، تیرہ لوگ زخمی
Published : March 14, 2026 at 8:50 AM IST
چتوڑ گڑھ: راجستھان کے ضلع چتوڑ گڑھ کے نمبہیرا منگلواڑ اسٹیٹ ہائی وے پر جمعہ کی رات ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ نکمب پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں واقع ناپاولی گاؤں کے قریب کنٹینر ٹرک اور ایک پک اپ گاڑی میں تصادم ہوا۔ حادثے میں دو افرد ہلاک ہو گئے پک اپ ڈرائیور اور ایک خاتون۔ اس دوران پک اپ میں سوار 13 دیگر مسافر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے نمبہرہ اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ کچھ زخمیوں کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے انہیں جدید طبی امداد کے لیے ادے پور ریفر کر دیا گیا ہے۔
نکمب پولیس اسٹیشن کے اے ایس آئی بھگیرتھ بشنوئی نے بتایا کہ پک اپ ٹرک میں سوار تمام افراد کا تعلق پرتاپ گڑھ ضلع کے بامبوری گاؤں سے تھا۔ وہ دشا ماتا پوجن میں شرکت کے لیے ادے پور ضلع میں واقع ماولی گئے تھے۔ پک اپ میں مرد، خواتین اور بچوں سمیت 25 سے زائد مسافر سوار تھے۔ مذہبی رسومات سے فارغ ہو کر شام کو یہ گروپ خوشی خوشی اپنے گاؤں واپس جا رہے تھے۔ ماولی سے واپسی کے سفر کے دوران، ناپاولی گاؤں کے قریب، جو نکمب پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، ایک کنٹینر ٹرک پک اپ سے ٹکرا گیا۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ پک اپ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ حادثے کے بعد جائے وقوعہ چیخ و پکار سے بھر گیا۔
جائے وقوعہ پر مقامی لوگوں نے زخمیوں کو پک اپ ٹرک سے باہر نکالا اور علاج کے لیے نمبہرہ اسپتال پہنچایا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی نکمب پولیس اسٹیشن کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) رام سنگھ بھی جائے وقوعہ پر پہنچے۔ واقعہ کی اطلاع کے بعد نکمب پولیس کی ایک ٹیم نمبہیرا ضلع اسپتال پہنچی۔ اسپتال میں زخمیوں کے رشتہ داروں کے علاوہ بی جے پی اور کانگریس دونوں پارٹیوں سے وابستہ عہدیدار بھی امداد کی پیشکش کرنے پہنچے۔ حادثے میں پک اپ ٹرک کے ڈرائیور اومکار سنگھ اور کیبن میں بیٹھی ایک اور خاتون کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں 13 دیگر افراد زخمی ہوئے جن میں تین بچے بھی شامل ہیں۔
پولیس نے واقعے میں ملوث کنٹینر ٹرک کو قبضے میں لے کر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا ہے۔ جاں بحق افراد کی لاشیں ڈسٹرکٹ ہسپتال کے مردہ خانہ میں رکھ دی گئی ہیں۔