شادیوں میں سوچ سمجھ کر ہی جائیں، کہیں مہمان بننے کے چکر میں جیل نہ جانا پڑ جائے
بچوں کی شادی میں حصہ لینے پر جیل کی سزا ملے گی۔ مدھیہ پردیش میں الرٹ کرنے کیلئے گاؤں گاؤں رتھ بھیجا جا رہا ہے۔
Published : November 27, 2025 at 10:06 AM IST
چھندواڑہ: اگر آپ کسی شادی میں بطور مہمان یا باراتی شرکت کر رہے ہیں اور وہاں قانونی طور پر نابالغ بچوں کی شادی ہو رہی ہے تو آپ بھی سزا کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اذواج اطفال (Child Marriage) کا معاملہ ہے تو فوراً پولیس یا ضلع انتظامیہ کو اطلاع دیں۔ پولیس اور انتظامیہ کی مسلسل کوششوں کے باوجود قبائلی اور دیہی علاقوں میں اب بھی کم عمری کی شادیاں ہو رہی ہیں جس کے خلاف انتظامیہ ایکشن لینے کے موڈ میں ہے۔
ملک کو کم عمری کی شادی سے پاک بنانے کے لیے مدھیہ پردیش کے چھندواڑہ سمیت ملک بھر کے 300 اضلاع میں ایک مہم شروع کی گئی ہے تاکہ قانونی طور پر نابالغ بچوں کی شادیوں کو روکنے کے ساتھ اس کے مضر اثرات کے بارے میں بیداری پھیلائی جا سکے۔
بیداری رتھ 100 دن تک چلے گا
چائلڈ میرج فری انڈیا مہم کے ایک حصے کے طور پر چھندواڑہ کے کلکٹر ہریندر نارائن اور میئر وکرم آہاکے کی موجودگی میں بیداری رتھ نکالا گیا۔ اس مدت کے دوران، رتھ بیداری پھیلائے گا کہ کم عمری کی شادی ایک سماجی برائی اور غیر قانونی عمل ہے، جو لڑکیوں کی تعلیم، حفاظت، صحت اور ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ایسی شادیاں انہیں خوابوں کو شرمندہ تعبیر ہونے سے روکتی ہیں۔ کم عمری کی شادی کی روک تھام کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا عہد بھی کیا گیا۔ اس دوران ویمن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تیار کردہ رتھ کو کلکٹر کے دفتر کے احاطے سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے 27 نومبر 2024 کو چائلڈ میرج فری انڈیا مہم کا آغاز کیا۔ یہ مہم 2030 تک جاری رہے گی۔ حکومت کا ہدف 2030 تک بھارت میں کم عمری کی شادی کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے مسلسل آگاہی مہم اور متعدد پروگرام چلائے جا رہے ہیں۔
نابالغوں کی شادی میں حصہ لینے پر بھی سزا
ایڈوکیٹ اجے پالیوال نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ، "چائلڈ میرج پرہیبیشن ایکٹ، 2006 میں سزا کا التزام کیا گیا ہے جس میں دو سال تک کی سخت قید اور ایک لاکھ روپے تک کا جرمانہ شامل ہوسکتا ہے۔ ایسی شادی میں شامل ہونے یا اس میں مدد کرنے والوں کو بھی سزا دی جاتی ہے۔ اگر شادی کرنے والا مرد 18 سال سے زیادہ ہے اور 21 سال سے کم ہے تو اسے عام عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ قانونی طور پر نابالغ بچوں کی شادی میں نابالغوں کو سزا نہیں دی جاتی، لیکن ان تمام لوگوں کو قصوروار سمجھا جاتا ہے جو ان کی مدد کرتے ہیں۔
ملک بھر کے 300 اضلاع میں مہم جاری
ڈسٹرکٹ پروگرام آفیسر، ویمن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ، چھندواڑہ، برجیش شیوھارے نے کہا، "بچوں کی شادی سے پاک بھارت مہم ملک بھر کے 300 اضلاع میں چلائی جا رہی ہے، جس میں 160 سے زیادہ رضاکار تنظیمیں اس مہم کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہر بچے کو ازدواج اطفال کے خلاف تحفظ ملے۔ اس مہم کو تمام تعلیمی اداروں، پولیس اسٹیشنوں، ہاسٹلز، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے اداروں، گرام پنچایتوں اور شہری اداروں سمیت ضلع میں تمام مناسب اور نامزد مقامات پر لے جایا جائے گا۔"
