پون کلیان اور اینا کونیڈیلا نے شادی کے 13 سال بعد علیحدگی کا اعلان کر دیا
جوڑے نے عوام سے اپنی نجی زندگی کے احترام کی درخواست کی اور مشکل وقت میں ساتھ دینے والوں کا شکریہ ادا کیا۔
Published : November 10, 2026 at 7:04 AM IST
حیدرآباد: آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ اور معروف اداکار پون کلیان اور ان کی اہلیہ اینا کونیڈیلا نے شادی کے 13 سال بعد باہمی رضامندی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ جوڑے نے پیر کی دیر رات جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ ”باہمی افہام و تفہیم اور احترام“ کے ساتھ لیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیاکہ ”اپنی زندگیوں کا ایک بڑا اور اہم حصہ ایک ساتھ گزارنے کے بعد، ہم نے باہمی افہام و تفہیم اور باوقار طریقے سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
اگرچہ ہماری شادی کا رشتہ اختتام کو پہنچ چکا ہے، لیکن ہم بدستور اچھے دوست اور اپنے پیارے بچوں کے مخلص والدین رہیں گے۔ بچوں کی خوشی اور فلاح و بہبود ہمیشہ ہماری اولین اور مشترکہ ترجیح رہے گی۔“ اپنے خیر خواہوں سے مخاطب ہوتے ہوئے جوڑے نے اس ذاتی تبدیلی کے دور میں اپنی پرائیویسی (نجی زندگی) کا احترام کرنے کی اپیل کی اور ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جو اس دوران ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔
بیان میں مزید کہا گیاکہ ”اس ذاتی فیصلہ کے بعد، ہم آپ سے فہم و فراست، شفقت اور ہماری نجی زندگی کے احترام کی امید رکھتے ہیں۔ ہم ان تمام افراد کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس پورے سفر میں ہمارا ساتھ دیا۔“ اس بیان پر پون کلیان اور اینا کونیڈیلا دونوں کے دستخط موجود تھے۔ جنا سینا پارٹی کے باوثوق ذرائع کے حوالے سے سامنے آنے والی رپورٹس کے مطابق دونوں کے درمیان گزشتہ چند ماہ سے علیحدگی سے متعلق بات چیت چل رہی تھی۔
ذرائع نے تصدیق کی کہ دونوں فیملی کورٹ میں پہلے ہی قانونی درخواست دائر کر چکے ہیں۔ معروف اداکاروں چرنجیوی اور ناگیندر بابو کے چھوٹے بھائی پون کلیان نے اپنی اداکاری کا آغاز 1996 میں فلم ’اکڑا امائی اِکڑا ابائی‘ سے کیا تھا۔ اس سے قبل ان کی شادیاں نندنی اور معروف اداکارہ و ماڈل رینو دیسائی سے ہوئی تھیں۔
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پون نے 1997 میں نندنی سے شادی کی، لیکن جلد ہی یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ بعد ازاں انہوں نے 2009 میں رینو دیسائی سے شادی کی، اور دونوں 2012 میں الگ ہو گئے۔ سابقہ جوڑے کے دو بچے اکیرا نندن اور آدھیا ہیں۔ سال 2013 میں پون نے روس سے تعلق رکھنے والی اینا سے شادی کی تھی۔ ان کے دو بچے ہیں جن کے نام پولینا انجنا پاونووا اور مارک شنکر پاونووچ ہیں۔