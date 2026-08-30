لاڈو وانی پٹیل کون ہیں، جن کا نام 10 سال کی عمر میں 'ورلڈ بک آف ریکارڈز' میں درج ہوا؟
راجیہ سبھا کے رکنِ پارلیمنٹ نتیش کمار نے لاڈو وانی پٹیل کو اس کامیابی کے لیے مبارکباد پیش کی ہے۔ کرشنن نندن کی رپورٹ پڑھیں
Published : August 30, 2026 at 1:09 PM IST
پٹنہ: محض 10 سال کی عمر میں چائلڈ آرٹسٹ، ماڈل اور سماجی کاموں سے جڑ کر اپنی الگ پہچان بنانے والی پٹنہ کی لاڈو وانی پٹیل نے ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کا نام 'ورلڈ بک آف ریکارڈز' میں درج کیا گیا ہے۔
نتیش کمار نے مبارکباد دی: اس کامیابی پر جے ڈی یو کے قومی صدر، بہار کے سابق وزیر اعلیٰ اور راجیہ سبھا کے رکنِ پارلیمنٹ نتیش کمار نے لاڈو وانی کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہش کا اظہار کیا۔ اس موقعے پر حکمراں جماعت کے نائب رہنما لَلن کمار صراف بھی موجود تھے۔
کم عمر میں بڑی صلاحیت: راجیہ سبھا کے رکنِ پارلیمنٹ نتیش کمار نے لاڈو وانی کی کامیابیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انتہائی کم عمر میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر کئی اہم مقام حاصل کیے ہیں۔ لاڈو وانی نے چھوٹی عمر سے ہی اسٹیج پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا تھا۔
اسٹیج سے قومی ترانے کی پیشکش: محض دو سال چار ماہ کی عمر میں اسٹیج سے قومی ترانہ پیش کر کے انہوں نے لوگوں کو بے حد متاثر کیا تھا۔ اس موقعے پر سابق صدرِ جمہوریہ کے صاحبزادے اروند جتی اور سابق گورنر نکھل کمار بھی موجود تھے۔ لاڈو وانی اب تک ملک اور بیرونِ ملک کے مختلف اداروں سے تقریباً 200 اعزازات حاصل کر چکی ہیں۔
ملک اور بیرونِ ملک سے ملے کئی اعزازات: ان کی کامیابیوں میں آل انڈیا فوٹو کانٹیسٹ میں پانچواں مقام، چار سال کی عمر میں ٹی-سیریز سے وابستہ مقابلے میں فاتح بننا، جے پور میں 'برانڈ فیس آف بہار' کا اعزاز اور چترکوٹ میں خصوصی اعزاز شامل ہے۔ اس کے علاوہ نیپال میں بھی انہیں 'بال کلا سمان' (چائلڈ آرٹ کے ایوارڈ) سے نوازا جا چکا ہے۔
سماجی سرگرمیوں میں بھی سرگرم: لاڈو وانی صرف ماڈلنگ اور اسٹیج کی پرفارمنس تک محدود نہیں ہیں، بلکہ سماجی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ سماجی مسائل پر انسانی زنجیر بنانے اور منشیات کے خاتمے جیسی سماجی مہمات میں ان کی سرگرم شرکت رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سماجی خدمت کو اپنی زندگی کے اہم مقاصد میں شامل کرنا چاہتی ہیں۔
یتیم خانوں میں مناتی ہیں سالگرہ: نتیش کمار نے کہا کہ اتنی کم عمر میں متعدد کامیابیاں حاصل کرنے کے باوجود لاڈو وانی کا سماجی خدمت سے لگاؤ لگاتار برقرار ہے۔ وہ اپنی سالگرہ اولڈ ایج ہومز، یتیم خانوں، گونگے بہرے اور معذور بچوں کے بیچ پہنچ کر مناتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ خصوصی مواقع پر نابینا بچوں اور کچی بستیوں کے بچوں کے ساتھ بھی خوشیاں بانٹ کر گزارتی ہیں۔
ضرورت مند بچوں کے لیے اسکول: کچرا چننے والے بچوں کی پڑھائی کو لے کر بھی لاڈو وانی کام کر رہی ہیں۔ وہ ایسے بچوں کے لیے اسکول چلانے اور انہیں تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ضرورت مند بچوں کو پڑھائی کی طرف راغب کرنا اور انہیں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ افزائی فراہم کرنا ان کے سماجی کاموں کا ایک اہم حصہ ہے۔
بہار کے لیے باعثِ فخر: نتیش کمار نے کہا کہ بہار کی اس ننھی صلاحیت نے محنت، لگن اور سماجی خدمت کے جذبے کے ذریعے ریاست کا وقار بڑھایا ہے۔ ورلڈ بک آف ریکارڈز میں نام درج ہونے کے بعد لاڈو وانی پٹیل کی یہ کامیابی نہ صرف ان کے خاندان بلکہ پورے بہار کے لیے باعثِ فخر بنی ہے۔
ملک اور دنیا میں ریاست کا نام روشن کیا: چھوٹی عمر میں آرٹ، ماڈلنگ اور سماجی شعبوں میں متحرک لاڈو وانی اب اپنی اس نئی کامیابی کے ساتھ ملک اور دنیا بھر میں بہار کا نام روشن کر رہی ہیں۔ معاشرے کے تئیں لاڈو وانی کی یہ حساسیت اور مثبت سوچ دوسرے بچوں کے لیے بھی ایک بہترین مثال بن سکتی ہے۔
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