نندو کی کچوری پٹنہ شہر کی پہچان بن گئی ہے، جو صرف 5 روپے میں 100 سال پرانا ذائقہ پیش کرتی ہے
پٹنہ گئے اور نندو کی کچوری نہ کھائیں تو زندگی بیکار ہے۔ اگر ایک بار کھالیے تو، آپ کچوری کے ساتھ بے وفا نہیں ہوسکتے۔
Published : January 19, 2026 at 5:24 PM IST
پٹنہ: پٹنہ کے سنجیو بچپن سے ہی کچوری کھانے کے مداح ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بھی وہ شام کے ناشتے کے لیے کرسپی کچوری کو ترستے ہیں تو وہ 100 سال پرانی نندو کی کچوری کی دکان کا رخ کرتے ہیں۔ سنجیو بچپن سے ہی اس دکان پر آتا رہا ہے اور گرم، شہوت انگیز کچوری سے لطف اندوز ہوتا رہا ہے۔
"مجھے بچپن سے ہی کچوری کھانے کا شوق ہے۔ جب بھی مجھے شام کو کچوری کی خواہش ہوتی ہے تو میں اس دکان پر آتا ہوں۔ یہ دکان کافی پرانی ہے۔ یہ مزیدار، گرم، کڑوی کچوری پیش کرتی ہیں جو منہ میں گھل جاتی ہے۔":-سنجیو کمار، کچوری پریمی
یہاں تک کہ اداکار بھی کچوری کے ہیں شوقین
صرف سنجیو ہی نہیں، بلکہ پٹنہ اور اس کے آس پاس کے اضلاع میں کچوری کے تمام چاہنے والوں کو پٹنہ میں نندو کی کچوری کی دکان پر گرم کچوری سے لطف اندوز ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مہک راہگیروں کی ناک تک پہنچ جائے تو وہ کھائے بغیر نہیں رک سکتے۔
مہک گاہکوں کو کھینچتی ہے
اگر آپ پٹنہ جنکشن سے 12 سے 14 کلومیٹر دور پٹنہ صاحب گرودوارہ سے 500 میٹر آگے کسی دکان پر ہجوم دیکھیں اور کسی چیز کو تلنے کی خوشبو سنیں تو سمجھیں کہ یہ نندو کی کچوری کی دکان ہے۔ یہاں بچوں سے لے کر بوڑھوں تک ہر کوئی اس دکان کی کچوری کا دیوانہ ہے۔
دکان 100 سال پرانی ہے
فی الحال، منٹو اس دکان کو چلاتا ہے۔ ای ٹی وی بھارت سے بات چیت میں منٹو کا کہنا ہے کہ نندو ان کے دادا کا نام ہے۔ انہوں نے کچوری کی یہ دکان 1914 میں کھولی تھی۔ تقریباً 100 سالوں سے یہ دکان پٹنہ شہر میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔
انگریزوں کو نندو کی کچوری بہت پسند تھی
منٹو کا کہنا ہے کہ ان کے دادا کے زمانے میں برطانوی حکومت کے اہلکار، بہت سے آزادی پسند جنگجوؤں کے ساتھ، صرف کچوری کھانے کے لیے اس دکان پر آتے تھے۔ جب بھی سی ایم نتیش کمار کی رہائش گاہ پر کوئی تقریب ہوتی ہے، نندو کی کچوری کے بغیر جانا ناممکن ہے۔
"سی ایم نتیش کمار بھی اس کچوری کے مداح ہیں۔ شہر کے درجنوں سیاست دان، فلمی ستارے اور نامور لوگ کچوری، کچوری اور آلو چوپ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ دکان میرے دادا نے شروع کی تھی۔" - منٹو، دکاندار
کچوری کے آرڈر کئی ریاستوں سے آتے ہیں
منٹو کا کہنا ہے کہ بہار کے ساتھ ساتھ دیگر ریاستوں کے لوگ بھی، جو اس دکان پر آتے ہیں، کچوری کے شوقین ہیں۔ انہیں کچوری اتنی پسند ہے کہ گھر میں کوئی تقریب ہو تو انہیں کچوری بنانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ دکان کے حلوائی مختلف ریاستوں میں کچوری بناتے ہیں۔
"ہم نے پٹنہ شہر کی مشہور کچوری بنانے کے لیے ممبئی، کولکتہ، بنگلور، دہلی، سورت، جھارکھنڈ، پنجاب اور دیگر شہروں کا سفر کیا ہے۔ وہاں کے لوگ نندو کی کچوری کو بھی پسند کرتے ہیں۔":- منٹو، دکاندار
جی للچائے رہا نہ جائے
جو بھی نندو کی کچوری کی تعریفیں سنتا ہے اس کے منہ میں پانی آجاتا ہے۔ وہ اسے آزمانے کے لیے دکان پر پہنچ گئے۔ پٹنہ کے رہنے والے راکیش کمار پہلی بار تشریف لائے۔ اس نے کہا، "میں نے کچوری کے بارے میں سنا تھا۔ کچوری کا ذائقہ مزیدار تھا، اور میں اسے دوبارہ آزمانے کے لیے بے تاب ہوں گا۔"
چاٹتے رہ جاؤگے ہاتھ، کچوری کی خصوصیات
کچوری کی ترکیب کے بارے میں، منٹو بتاتے ہیں کہ خاص مصالحے اور روایتی طریقہ کچوری کو بہترین بناتے ہیں۔ یہ ستو اور دال خاص مسالوں سے بھری ہوئی ہے۔ کچوری میں استعمال ہونے والی دال رات بھر بھگو دی جاتی ہے۔ پھر، اسے ہلکی آنچ پر پکایا جاتا ہے، مسلسل ہلاتے رہیں۔
"بھیگی ہوئی دال کو ہلکی آنچ پر پکانے کے بعد اس میں ہندوستانی مصالحے ڈالے جاتے ہیں۔ یہ مصالحے ایک راز ہیں، جن کا تناسب نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذائقہ آج بھی وہی خوشبو اور مضبوطی برقرار رکھتا ہے۔":- منٹو، دکاندار
خالص سرسوں کے تیل میں تیار
منٹو بتاتے ہیں کہ کچوری کو ہندوستانی خالص سرسوں کے تیل میں ہلکی آنچ پر تلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں باہر کا حصہ خستہ اور نرم ہوتا ہے۔ اسے گرم آلو کی دم، لال چنے کی گھگنی، اور مسالیدار چٹنی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔
کچوری 5 روپے میں
کچوری سائز میں بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ آپ ایک نشست میں ایک کچوری کھا سکتے ہیں۔ کچوری گرم ہو تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ جہاں تک قیمت کا تعلق ہے تو ایک کچوری کی قیمت صرف 5 روپے ہے۔ ایک پلیٹ میں 4 کچوریاں ہوتی ہیں، گھگنی چٹنی کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ ہر پلیٹ کی قیمت 20 روپے ہے۔
گاہک کی ترجیح کے مطابق آلو دم بھی کچوریوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ آلو دم گھر کے مصالحے سے بنایا جاتا ہے۔ آلو دم کے ایک ٹکڑے کی قیمت 5 روپے ہے۔":- منٹو، دکاندار
کچوریوں کی مانگ زیادہ ہے
منٹو بتاتے ہیں کہ کچوریوں کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ دکان صبح 8 بجے کھلتی ہے اور رات 9 بجے تک جاری رہتی ہے۔ اس دوران دکان پر ہمیشہ کچوریوں کا ہجوم رہتا ہے۔ چولہا کبھی بند نہیں ہوتا۔
ایک دن میں 5,000 کچوریاں فروخت ہوتی ہیں
منٹو کے مطابق عام دنوں میں ایک دن میں 4,000 سے 5,000 کچوریاں فروخت ہوتی ہیں۔ یہ تعداد خاص مواقع پر نمایاں طور پر بڑھ جاتی ہے۔ فروخت کے لحاظ سے ایک کچوری کی قیمت 5 روپے ہے۔ روزانہ تقریباً 25000 روپے مالیت کی کچوریاں فروخت ہوتی ہیں۔ پکوڑے اور دیگر اشیاء بھی فروخت ہوتی ہیں۔
80 سے 90 لاکھ روپے کی سالانہ فروخت
نندو کی کچوریاں 7 سے 8 لاکھ روپے ماہانہ میں فروخت ہوتی ہیں۔ 80 سے 90 لاکھ روپے سالانہ کی فروخت۔ یہ فروخت خاص مواقع پر بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً ایک کروڑ روپے کی کچوری سالانہ فروخت ہوتی ہے۔
نندو جی کی کچوری کا کریز
فاسٹ فوڈ کے دور میں بھی نندو جی کی کچوریوں کا جنون ظاہر کرتا ہے کہ حقیقی ذائقہ کبھی بھی انداز سے باہر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ نندو جی کی کچوریاں نہ صرف پٹنہ شہر بلکہ پورے شہر کا فخر بن گئی ہیں۔
پٹنہ شہر کا ورثہ
کچوری سے محبت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ نندو کی کچوری صرف ایک ناشتہ نہیں بلکہ پٹنہ شہر کی میراث ہے۔ بوڑھوں سے لے کر جوانوں تک ہر کوئی صبح سویرے اس دکان پر جمع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ پٹنہ سے باہر ہیں، وہ سب سے پہلے جو کام کرتے ہیں وہ کچوری سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔