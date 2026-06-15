روشن آنند کے بھائی پرنس یادو کی موت کیسے ہوئی؟ دوستوں نے حقیقت بتا دی
روشن آنند کے بھائی پرنس یادو کی نیپال میں موت کے حوالے سے ایک دوست نے اہم انکشاف کیا۔ جانیے روشن کی موت کا راز۔
Published : June 15, 2026 at 3:45 PM IST|
Updated : June 15, 2026 at 4:18 PM IST
پٹنہ: روشن آنند کے بھائی پرنس یادو کی موت کے حوالے سے ایک دوست نے اہم انکشاف کیا ہے۔ واقعہ کے دن کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس کی موت کیسے ہوئی۔ نیپال کے برات نگر میں ہوٹل کے کمرے میں کیا ہوا؟ کیا پرنس یادو کے ساتھ کچھ کیا گیا یا کچھ ناخوشگوار ہوا؟ اس کی موت کی وجوہات کیا تھیں؟ ان سوالات کے جوابات وہاں موجود دوستوں نے دیے۔
نیپال کے ہوٹل میں کیا ہوا؟
سوپول کے راگھو پور بلاک میں سمراہی کا رہنے والا روشن کمار پرنس یادو کا دوست ہے۔ روشن کمار اور کئی دوسرے دوست پرنس کے ساتھ نیپال کے ایک ہوٹل میں ٹھہرے۔ واقعے کے بارے میں روشن کمار نے وضاحت کی کہ یہ سب 3 جون کو نیپال پہنچے تھے اور تب سے ہوٹل کے الگ الگ کمروں میں قیام پذیر تھے۔ روشن نے واقعہ کے دن جو کچھ ہوا اسے سنایا۔
دوست کا اکاؤنٹ
روشن کمار کے مطابق پرنس کو نفسیاتی مسئلہ تھا۔ واقعہ کے دن، 13 جون، پرنس رات کے کھانے کے بعد اپنے ہوٹل کے کمرے میں نفسیاتی ادویات لے کر سو رہا تھا۔ دوسرے دوست اناروا کی سیر کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اسی دوران ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ایک دوست برجیش نے پرنس کی صحت کی اطلاع دینے کے لیے فون کیا۔ جس کے بعد تمام دوست ہوٹل واپس پہنچے اور ایمبولینس کے ذریعے اسے اسپتال لے گئے جہاں اس نے دم توڑ دیا۔
"ہم نے اس پر کوئی حملہ نہیں کیا ہے۔ کسی نے کچھ نہیں کیا۔ وہ کافی عرصے سے نفسیاتی ادویات پر تھا۔ بیماری کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ ہم اسے ہسپتال لے گئے لیکن وہ مر گیا۔":- روشن کمار، راگھوپور سے دوست
دوست کا دعویٰ
ایک اور دوست نے اس کی بیماری پر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ پرنس کافی عرصے سے دوائی لے رہے تھے اور انہیں دو فالج بھی ہوئے تھے۔ وہ 7-5 دنوں سے ٹھیک سے نہیں سو رہا تھا۔ جب اس کی حالت خراب ہوئی تو اس نے دوائی لینا شروع کر دی۔ جیسے ہی دوا نے کام کرنا شروع کیا، اس نے طویل عرصے تک سونا شروع کر دیا۔ وقوعہ کے دن بھی وہ دوائی کھا کر سو گیا۔ ہم نے اسے آرام دینے کا فیصلہ کیا۔ ہم ایک لڑکے، برجیش کو پیچھے چھوڑ کر سیر کے لیے نکل گئے۔
"سوتے ہوئے وہ زور سے سانس لے رہا تھا۔ اطلاع ملتے ہی ہم نیورو اسپتال پہنچے۔ اسپتال جاتے ہوئے راستے میں ہی اس کی موت ہوگئی۔ ہم اس کے قریبی دوست ہیں۔ ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوا ہے۔ ہم اسے کیوں ماریں گے؟":- پرنس یادو کا دوست
پولیس سے بچنے کے لیے نیپال فرار ہونے کی افواہیں
اتوار 14 جون کو خبر آئی کہ پرنس یادو نیپال کے برات نگر میں انتقال کر گئے ہیں۔ پرنس یادو خان سر کوچنگ تنازعہ میں ملزم تھے۔ اطلاعات کے مطابق وہ پولیس سے بچنے کے لیے نیپال فرار ہوگیا تھا۔ اس دوران ان کی موت کی خبر نے سب کو چونکا دیا۔ پرنس یادو کی لاش نیپال سے ان کے آبائی گاؤں سہرسہ میں دھام سینا لائی گئی ہے۔ گیان بندو کے ڈائریکٹر روشن آنند کو بھی اس کیس میں ضمانت مل گئی ہے۔ وہ پیر کی شام تک وطن واپس آجائیں گے جس کے بعد تدفین ہوگی۔
خان سر کا پہلا بڑا بیان
دریں اثناء اس واقعے کے حوالے سے خان سر پہلی بار سامنے آئے ہیں۔ ایک ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ پرنس یادو کی موت میں تیسرا فریق ملوث ہے جس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ جو بھی مجرم ثابت ہو اسے پھانسی دی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں۔
خان سر کا مطالبہ
خان سر نے کہا کہ پولیس کو ایک باضابطہ بیان جاری کرنا چاہیے جس میں صورتحال کو واضح کیا جائے تاکہ کنفیوژن اور افواہوں کو ختم کیا جا سکے۔ تاہم خان سر نے اس پورے واقعے میں سازش کا شبہ بھی ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی تیسرا فریق ان کے اور روشن آنند کے درمیان جاری تنازعہ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حراست میں لیے گئے افراد کی شناخت عام کی جائے اور تحقیقات مکمل شفافیت کے ساتھ کی جائیں۔
"یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ خدا نہ کرے کہ ایسا واقعہ کسی کے خاندان کے ساتھ پیش آئے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں۔ خاندان اس وقت انتہائی غم کی گھڑی میں ہے۔ ہم خاندان کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں کریں گے۔":- خان صاحب، ڈائریکٹر، خان گلوبل اسٹڈیز
پپو یادو کی اہل خانہ کی عیادت
اس دوران روشن آنند کے بھائی کی موت پر سیاست بھی بھڑک اٹھی ہے۔ پورنیا کے ایم پی پپو یادو نے سہرسہ میں روشن آنند کے گاؤں کا دورہ کیا اور پرنس یادو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس دوران انہوں نے حکومت اور نظام کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ نیپال کا نہیں بلکہ نظام کا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی مثال ہے کہ نظام کس طرح لوگوں کو مجبور کر سکتا ہے۔
"ایسا کون سا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے دونوں اساتذہ کو جیل جانا پڑا؟ اگر اساتذہ نے غلطی کی ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی۔ کیا ہندوستان اور پاکستان کی جنگ تھی؟ حکومت اور انتظامیہ نے اس معاملے کو پھیلانے کا کام کیا۔ بڑے پیمانے پر سازش نظر آ رہی ہے۔" - پپو یادو، پورنیہ کے ایم پی
پپو یادو نے قتل کا الزام لگایا
پپو یادو نے سوشل میڈیا کے ذریعے بیان دیا کہ "نیپال کے برات نگر میں گیان بندو کے ڈائریکٹر روشن آنند کے بھائی پرنس کا قتل انتہائی افسوسناک ہے۔ بہار حکومت نیپال انتظامیہ سے رابطہ کرے اور متاثرہ خاندان کے لیے انصاف کو یقینی بنائے۔ قاتلوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے! ایک بھائی جیل میں ہے، دوسرے خاندان کے ساتھ قتل ہو گیا ہے۔"
خان سر پر قتل کی منصوبہ بندی کا الزام
اس دوران جن شکتی جنتا دل کے قومی صدر تیج پرتاپ یادو نے بھی اس واقعہ پر غم کا اظہار کیا اور اسے ایک سازش قرار دیا۔ تیج پرتاپ یادو نے سوشل میڈیا کے ذریعے بیان دیا کہ "سچ پوری طرح سے سب کے سامنے ہے، سچ واضح ہو گیا ہے۔ خان سر نے پرنس یادو کے قتل کا منصوبہ بنایا، اسی لیے انہیں تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے اور پیرول پر رہا نہیں کیا جا رہا، یہ ایک سنگین الزام ہے، تحقیقات کے بعد ہی حقیقت سامنے آئے گی۔"
پورے تنازعہ کے بارے میں جانیے
پورا واقعہ 2 جون کی رات کو پیش آیا، جب کچھ لوگوں نے خان سر کے کوچنگ انسٹی ٹیوٹ پر حملہ کیا۔ خان سر نے اس کے بعد گیان بندو کوچنگ کے ڈائریکٹر روشن آنند پر حملے کو منظم کرنے اور شوٹنگ پر اکسانے کا براہ راست الزام لگایا۔ شکایت کی بنیاد پر، پولیس نے روشن آنند اور کئی دوسرے لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرکے انہیں حراست میں لے لیا۔
سی سی ٹی وی فوٹیج نے میزیں بدل دیں
تاہم، ابتدائی تفتیش کے دوران جاری کی گئی سی سی ٹی وی فوٹیج نے صرف حملے کی تصدیق کی اور کسی فائرنگ کے شواہد نہیں ملے۔ واقعے کے دو دن بعد ایک نیا سی سی ٹی وی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ اس ویڈیو میں خان سر کے پرسنل سکیورٹی گارڈز کو ہوائی فائرنگ کرتے دیکھا گیا ہے۔ اس نئے شواہد کی بنیاد پر پولیس نے خان سر کے دو محافظوں کو گرفتار کر لیا۔
عدالت نے خان سر کی پیشگی ضمانت منظور کی
سخت پوچھ گچھ کے دوران گارڈز نے اعتراف کیا کہ انہوں نے خان سر کے حکم پر گولیاں چلائی تھیں۔ اس انکشاف کے بعد پولیس نے خان سر کو بھی مقدمے میں نامزد کیا اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے۔ خان سر پولیس کے کریک ڈاؤن کے درمیان بھاگتے رہے۔ اس کے بعد، 9 جون کو، پٹنہ سول کورٹ نے ان کی گرفتاری پر عبوری روک لگاتے ہوئے انہیں پیشگی ضمانت دے دی۔
روشن آنند کی بھی ضمانت منظور
اس دوران روشن آنند بیور جیل میں قید رہے اور کئی سماعتوں کے بعد عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آخر کار آج پیر 15 جون کو پٹنہ سول کورٹ نے روشن آنند کو ضمانت دے دی۔ عدالت نے دونوں اساتذہ کو سخت تنبیہ بھی جاری کی کہ وہ بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں اور کسی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث نہ ہوں۔