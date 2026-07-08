خان سر کی پیشگی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ
پٹنہ کی عدالت نے کوچنگ انسٹی ٹیوٹ فائرنگ کیس میں خان سر کی پیشگی ضمانت کی عرضداشت پر فیصلہ محفوظ رکھا ہے۔
By PTI
Published : July 8, 2026 at 2:05 PM IST
پٹنہ: بہار کے دارالحکومت پٹنہ میں ایک عدالت نے کوچنگ انسٹی ٹیوٹ فائرنگ کیس کے سلسلے میں 'خان سر' کے نام سے مشہور ماہر تعلیم فیصل خان کی پیشگی ضمانت کی درخواست پر بدھ کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔فیصلہ 10 جولائی کو سنایا جائے گا۔
اس کیس کا تعلق فائرنگ کے اس واقعے سے ہے جو جون کے اوائل میں اس وقت پیش آیا جب خان سر کے کوچنگ انسٹی ٹیوٹ میں مبینہ طور پر شرپسندوں کے ایک گروپ نے توڑ پھوڑ کی تھی۔ واقعے کے دوران ان کے سیکیورٹی گارڈز پر فائرنگ کرنے کا الزام بھی ہے۔
خان سر کی نمائندگی کرنے والے ایڈوکیٹ مراری تیواری نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ، "عدالت نے آج دونوں فریقوں کے دلائل سنے، اور اپنا حکم 10 جولائی کو اگلی سماعت تک محفوظ کر لیا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ خان سر کے لیے کسی بھی زبردستی کارروائی کے خلاف عبوری تحفظ، جو کہ پچھلے احکامات میں یقینی بنایا گیا تھا، پیشگی ضمانت پر فیصلہ آنے تک نافذ رہے گا۔
تیواری نے کہا کہ خان سر کی پیشگی ضمانت کی درخواست کے علاوہ، ان کے سیکورٹی گارڈز کی باقاعدہ ضمانت کی درخواست اور ان کے کوچنگ انسٹی ٹیوٹ کے تین دیگر عملے کے ارکان کی پیشگی ضمانت کی درخواست پر عدالت میں بحث ہوئی۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ خان سر فائرنگ کے واقعے میں براہ راست ملوث نہیں تھے جو کہ "نجی دفاع" کا معاملہ تھا اور انھوں نے تفتیش کے تمام مراحل میں پولیس کے ساتھ تعاون کیا ہے۔
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