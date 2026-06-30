خان سر کے لیے بڑی راحت: پٹنہ سول کورٹ نے تین جولائی تک گرفتاری پر روک لگا دی!
پٹنہ سول کورٹ میں خان سر اور روشن آنند کے کیس کے سلسلے میں آج سماعت ہوئی۔
Published : June 30, 2026 at 1:23 PM IST
پٹنہ: خان گلوبل اسٹڈیز کے سربراہ خان سر اور گیان بندو اکیڈمی کے بانی روشن آنند کے درمیان جاری تنازعہ کے درمیان خان سر کو آج اہم راحت ملی۔ خان سر کی پیشگی ضمانت کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے، عدالت نے پولیس کی طرف سے گرفتاری سمیت کسی بھی جبر کی کارروائی پر تین جولائی 2026 تک روک بڑھا دی۔
سماعت تین جولائی تک ملتوی: خان سر کی پیشگی ضمانت کی درخواست پر آج عدالت میں اہم بحث ہوئی جس کے بعد اگلی تاریخ مقرر کی گئی۔ عدالت نے کیس کی مکمل وضاحت اور شواہد کی جانچ پڑتال کے لیے کیس کی سماعت تین جولائی تک ملتوی کردی۔ عدالت نے واقعے سے متعلق تازہ ترین پولیس کیس ڈائری اور پولیس اور متعلقہ حکام سے خان سر کے ذاتی گارڈز کے اسلحہ لائسنسوں سے متعلق تصدیقی رپورٹ طلب کر لی ہے۔
آج کی سماعت کیوں ملتوی کی گئی؟: آج کی کارروائی کے دوران عدالت نے خان سر کے گارڈز کے اسلحہ لائسنسوں سے متعلق رپورٹ طلب کی۔ ان ہتھیاروں کے لائسنس کی تازہ ترین پولیس کیس ڈائری اور تصدیقی رپورٹس موصول ہونے کے بعد ہی مزید قانونی اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ عدالت نے خان سر کو گرفتاری سے عبوری تحفظ دینے کا فیصلہ کیا ہے جب تک یہ دونوں سرکاری دستاویزات اس کے سامنے پیش نہیں کردی جاتیں۔
اداروں کے درمیان تنازعہ کا معاملہ: خان سر اور روشن آنند کے زیر انتظام کوچنگ انسٹی ٹیوٹ کی انتظامیہ اور حامیوں کے درمیان پرتشدد تصادم ہوا۔ تنازعہ یہاں تک بڑھ گیا کہ دو جون کی رات کو علاقے میں بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ ہوئی اور مبینہ طور پر ہوائی فائرنگ کی گئی۔ مخالف دھڑے کا الزام ہے کہ خان سر کے ذاتی محافظوں نے خوف و ہراس پھیلانے اور ہجوم کو ڈرانے کے لیے گولیاں چلائیں۔
پولیس ایف آئی آر: واقعے کے فوری بعد کارروائی کرتے ہوئے، پٹنہ پولیس نے کئی افراد کے خلاف قتل کی کوشش اور فساد بھڑکانے جیسے سنگین الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کی۔ جن میں خان سر، روشن آنند، اور ان کے سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ نامعلوم افراد بھی شامل ہیں۔ اس دوران دونوں گارڈز کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ جیل میں ہی ہیں۔
روشن آنند کو ضمانت ملی: خان سر نے کئی افراد کو اس کیس میں ملزم نامزد کیا تھا، جن میں روشن آنند اور ان کے بھائی پرنس یادو بھی شامل ہیں۔ خان سر کو عدالت نے نو جون کو پیشگی ضمانت دی تھی۔ روشن آنند کو 15 جون کو باقاعدہ ضمانت دی گئی تھی۔ تاہم اس عرصے کے دوران روشن آنند کے بھائی پرنس یادو کا نیپال میں انتقال ہو گیا۔
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