پٹنہ کوچنگ تنازعہ میں خان سر کی پیشگی ضمانت کی درخواست منظور، باڈی گارڈ کو بھی ملی ضمانت
پٹنہ کوچنگ تنازعہ کیس میں خان سر اور ان کے محافظ کو بڑی راحت ملی ہے۔ پٹنہ سول کورٹ نے سبھی کو ضمانت دے دی۔
Published : July 13, 2026 at 12:48 PM IST
پٹنہ: خان گلوبل اسٹڈیز کے ڈائریکٹر فیصل خان عرف خان سر اور ان کے دو محافظوں پردیپ کمار اور تلبر سنگھ کو پٹنہ سول کورٹ نے ضمانت دے دی ہے۔ پٹنہ کوچنگ تنازعہ کیس میں خان سر کی درخواست اور باڈی گارڈ کی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ پٹنہ ڈسٹرکٹ کورٹ نے اس کیس میں خان سر کی پیشگی ضمانت کی درخواست منظور کر لی۔
خان سر کے وکیل نے تصدیق کی
فیصل خان کے وکیل اروند کمار ماور نے عدالت کے فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ سول عدالت نے آج فیصل خان اور ان کے محافظ کی پیشگی ضمانت کی درخواستوں پر حتمی حکم جاری کیا۔ انہوں نے بتایا کہ عدالت نے تمام ملزمین کی ضمانتیں منظور کر لی ہیں۔
"فیصل خان اور ان کے دو محافظوں سمیت چھ افراد کو ضمانت مل گئی ہے۔ عدالتی فیصلے کے ساتھ ہی اس طویل افواہوں والے مقدمے میں قانونی عمل کا ایک اہم مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ مقدمے کی دیگر قانونی کارروائی قواعد کے مطابق جاری رہے گی۔":- اروند کمار ماور، خان سر کے وکیل
کیا تھا سارا تنازعہ؟
2 جون 2026 کی شام کو پٹنہ میں خان سر کے کوچنگ انسٹی ٹیوٹ پر حملے کی خبر آئی۔ کوچنگ انسٹی ٹیوٹ کے باہر توڑ پھوڑ اور پتھراؤ کیا گیا۔ اس واقعہ کے دوران کچھ لوگوں نے کوچنگ انسٹی ٹیوٹ کے گارڈ پر حملہ کیا۔ خان سر نے الزام لگایا کہ حملہ کے دوران شرپسندوں نے فائرنگ بھی کی۔ اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور واقعہ کی تحقیقات شروع کردی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے کسی فائرنگ کی تصدیق نہیں ہوئی۔ خان سر نے بتایا کہ افراتفری کی وجہ سے وہ اس واقعے سے لاعلم تھے۔ "ہم ڈر گئے تھے۔"
کوچنگ آپریٹرز کے درمیان الزامات اور جوابی الزامات
خان سر نے حریف کوچنگ آپریٹر روشن آنند اور اس کے حامیوں پر حملہ کرنے کا الزام لگایا۔ پولیس نے گیان بندو آپریٹر روشن آنند اور ان کے بھائی شہزادہ یادو سمیت ان کے حامیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ روشن آنند کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس واقعے کے چند دن بعد شہزادہ یادو کا نیپال میں انتقال ہو گیا۔ موت کی وجہ دماغی بیماری بتائی گئی، لیکن روشن آنند نے خان سر پر قتل کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا۔
سی سی ٹی وی فوٹیج نے ساری صورتحال بدل دی
روشن آنند کی گرفتاری کے بعد کوچنگ سائٹ سے سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آئی، جس میں خان سر کے اپنے گارڈ کو فائرنگ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ اس ویڈیو کی بنیاد پر ان کے دو محافظوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ دوران تفتیش محافظوں نے بتایا کہ انہوں نے خان سر کے کہنے پر فائرنگ کی۔ اس کے بعد پولیس نے خان سر کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے لیکن خان سر فرار ہو گئے۔ اس دوران ان کے وکیل نے پٹنہ سول کورٹ میں پیشگی ضمانت کی درخواست دائر کی۔
طویل سماعت کے بعد ضمانت منظور
9 جون کو، خان کے کیس کی سماعت کرنے والی سول عدالت نے پیشگی ضمانت منظور کی۔ خان کی فوری گرفتاری ممنوع قرار دی گئی تھی۔ اس دوران روشن آنند اور ان کے محافظ جیل میں رہے۔ روشن آنند کو 15 جون کو ضمانت مل گئی تھی، لیکن خان سے متعلق فیصلہ محفوظ رکھا گیا تھا۔ کئی سماعتوں کے بعد، پیر، 13 جولائی کو، پٹنہ سول کورٹ نے بالآخر خان اور ان کے دو محافظوں کو ضمانت دے دی۔