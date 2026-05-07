طبی غفلت کے باعث مریض کی صحت بگڑ گئی، یشودا اسپتال پر 50 لاکھ روپے کا جرمانہ
کمیشن نے ایک خاتون کی غیر ضروری سرجری کرنے پر یشودا اسپتال پر 50 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔
Published : May 7, 2026 at 4:44 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے دارالحکومت حیدر آباد میں حیدرآباد ڈسٹرکٹ کنزیومر کمیشن ٹو نے یشودا اسپتال کو ایک خاتون مریض کی ریڑھ کی ہڈی کی غیر ضروری سرجری کرنے کے لیے طبی غفلت کا قصوروار پایا ہے۔ اس کے نتیجے میں، کمیشن نے اسپتال کو 50 لاکھ روپے کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔
اتنا ہی نہیں، ڈسٹرکٹ کنزیومر کمیشن نے یشودا اسپتال اور متعلقہ اسپائنل سرجن کو مشترکہ طور پر قانونی اخراجات کے لیے 20,000 روپے اضافی ادا کرنے کی ہدایت کی ہے۔
شکایت کنندہ خاتون کا نام جھمناتھ ہے جو ادے پور کی رہنے والی ہے۔ وہ کمر کے نچلے حصے میں شدید درد ہونے کے بعد 2019 میں علاج کے لیے اسپتال گئی۔ تشخیصی ٹیسٹوں نے مبینہ طور پر انکشاف کیا کہ وہ L5-S1 گریڈ-1 سپونڈیلولیستھیسس میں مبتلا تھی جسے عام طور پر "سلپڈ ڈسک" کہا جاتا ہے۔
شکایت کے مطابق، یشودا اسپتال سے منسلک ایک ڈاکٹر- جو باقاعدگی سے مشاورت کے لیے اگرتلہ جاتا تھا، نے خاتون کا معائنہ کیا اور مبینہ طور پر اسے یقین دلایا کہ سرجری سے مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا۔ مبینہ طور پر ڈاکٹر نے اسے تقریباً 2 لاکھ روپے کی لاگت کا آپریشن کروانے کا مشورہ دیا۔
جھمناتھ کو 16 مئی 2019 کو اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، اور اگلے دن اس کی سرجری ہوئی تھی۔ تاہم، آپریشن کے بعد صحت یاب ہونے کے بجائے، اس کی صحت مبینہ طور پر کافی بگڑ گئی۔
وہ کمر میں شدید درد، بار بار آنے والے بخار، پیشاب کی نالی کے انفیکشن اور دیگر مختلف پیچیدگیوں میں مبتلا ہونے لگی۔ خاتون نے الزام لگایا کہ آخرکار وہ چلنے، بیٹھنے یا روزمرہ کے کام آزادانہ طور پر انجام دینے سے قاصر ہو گئی، جس کی وجہ سے اب وہ مکمل طور پر دوسروں پر منحصر ہے۔
خاتون نے دعویٰ کیا کہ بغیر کسی جواز کے اس کی سرجری کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرجری لاپرواہی سے کی گئی۔ یشودا اسپتال اور سرجن دونوں کے خلاف انصاف مانگتے ہوئے اس نے کنزیومر کمیشن سے رجوع کیا۔
معاملے کی چھان بین کرنے کے بعد، کمیشن نے نتیجہ اخذ کیا کہ گریڈ-1 سپونڈیلولیستھیسس کے معاملات میں عام طور پر سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ، اس کا علاج اکثر روایتی طریقوں جیسے ادویات، فزیوتھراپی، اور طرز زندگی میں مناسب تبدیلیوں سے کیا جا سکتا ہے۔ مزید الزام لگایا گیا کہ مریض کی حالت کو مبینہ طور پر گریڈ 1 سے گریڈ 2 میں بغیر کسی درست جواز کے اپ گریڈ کیا گیا اوراسپتال میں ایم آر آئی اسکین کیے بغیر سرجری کی گئی۔
کنزیومر کمیشن نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ کمی واضح طور پر طبی غفلت ہے۔ کمیشن نے اسپتال اور سرجن دونوں کو مریض کی تکلیف کا ذمہ دار ٹھہرایا۔
