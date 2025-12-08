لکھنؤ ہوائی اڈے پر مسافر اچانک بیمار، دہلی جانے والی پرواز کے دوران ہوئی موت
ایئرپورٹ کی پارکنگ میں گاڑی سے باہر نکلتے ہی مسافر زمین پر گر گیا، اسپتال میں دوران علاج مسافر نے دم توڑ دیا۔
Published : December 8, 2025 at 11:48 AM IST
لکھنؤ: لکھنؤ ہوائی اڈے کی پارکنگ میں ایک مسافر اچانک بیمار ہو گیا۔ اسے اسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں بعد میں اس کی موت ہوگئی۔ اطلاعات کے مطابق، انوپ پانڈے (45 سالہ) لکھنؤ سے دہلی کا سفر کرنے کے لیے جمعہ کی شام دیر گئے لکھنؤ ہوائی اڈے کی پارکنگ میں پہنچے۔ اطلاعات کے مطابق جیسے ہی وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلا وہ گر گیا۔ جائے وقوعہ پر موجود ڈاکٹروں نے سی پی آر کے ذریعے اسے زندہ رکھنے کی کوشش کی لیکن اس کی حالت بہتر نہیں ہوئی۔
اس کے بعد اسے کرشنا نگر کے لوک بندھو اسپتال لے جایا گیا، جہاں اس کی موت ہوگئی۔ پولیس نے لواحقین کو اطلاع دی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس کے مطابق یہ دل کا دورہ پڑنے کا معاملہ معلوم ہوتا ہے۔
13ویں کی تقریب میں شرکت کے لیے آیا تھا کانپور
پولیس کی تحقیقات میں پتہ چلا کہ انوپ پانڈے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں سیلز ایگزیکٹیو کے طور پر کام کرتا تھا۔ وہ چار دن پہلے ایک رشتہ دار کے مرنے کی 13ویں دن کی تقریب میں شرکت کے لیے کانپور آئے تھے۔ انوپ کا خاندان ان کی بیوی اور بیٹی پر مشتمل ہے، جو بنگلورو میں رہتی ہیں۔ وہ جمعہ کی شام دیر گئے ایئر انڈیا کی پرواز سے لکھنؤ سے دہلی کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔
ڈاکٹروں نے سی پی آر کے ذریعے زندہ رکھنے کی کوشش کی
لکھنؤ ایئرپورٹ چوکی کے انچارج نشو چودھری نے بتایا کہ جمعہ کو لکھنؤ ایئرپورٹ کی پارکنگ میں ایک مسافر اپنی کار سے باہر نکلنے کے بعد اچانک گر گیا۔ اسے بحال کرنے کے لیے سی پی آر کا انتظام کیا گیا، لیکن وہ صحت یاب نہ ہوسکا۔ اس کے بعد مسافر کو اسپتال لے جایا گیا، جہاں بعد میں اس مسافر نے دم توڑ دیا۔