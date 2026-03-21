اوڈیشہ میں خوفناک آگ نے بس کو زد میں لے لیا، کانگریس ایم ایل اے سمیت 37 مسافر محفوظ
اڈیشہ کے بھونیشور میں کل رات ایک نجی بس میں اچانک آگ لگ گئی۔ خوش قسمتی سے تمام مسافر محفوظ رہے۔
Published : March 21, 2026 at 3:00 PM IST
بھونیشور: اڈیشہ کے بھونیشور میں کل رات ایک بڑا سانحہ ٹل گیا۔ ایک بس میں اچانک آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ جمعہ کی رات دیر گئے اس وقت پیش آیا جب بھونیشور سے ملکانگیری جانے والی ایک نجی مسافر بس میں آگ بھڑک اٹھی۔ تمام مسافروں کو بحفاظت بچا لیا گیا۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتایا جا رہا ہے۔
رپورٹس بتاتی ہیں کہ بڑے پیمانے پر آگ نے بس کو اپنی زد میں لے لیا جب تمام مسافروں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ یہ واقعہ اوڈیشہ آندھرا پردیش سرحد کے قریب رام بھدر پورم کے قریب پیش آیا۔ ملکانگیری کے چترکونڈہ کے کانگریس ایم ایل اے منگو خیل بھی اس بس میں سفر کر رہے تھے۔
شارٹ سرکٹ سے لگی آگ
ابتدائی جائزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ لگنے کی ممکنہ وجہ شارٹ سرکٹ تھا۔ یہ واقعہ سنیچر کی صبح تقریباً 3:00 پیش آیا۔ چند ہی لمحوں میں بس مکمل طور پر آگ کی زد میں آ گئی۔ تمام 37 مسافروں کو فوری طور پر اور بحفاظت نکال لیا گیا۔ ان مسافروں میں کانگریس ایم ایل اے منگو خیل بھی تھے۔
تمام مسافر محفوظ
کانگریس ایم ایل اے منگو خیل نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ "میں بھونیشور کے بارامونڈا بس اسٹینڈ سے 'نیلکنٹھیسور' (نارنجی رنگ کی بس) میں سوار ہو کر ملکانگیری کی طرف سفر کر رہا تھا۔ صبح 3:00 بجے کے قریب، آندھرا پردیش کے رامبھدرپورم کے قریب بس میں اچانک آگ لگ گئی۔ بس میں تمام مسافر محفوظ رہے۔ بس بعد میں تمام مسافروں کو اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے 'ایشین سمائل' نام کی ایک اور بس میں منتقل کر دیا گیا۔"
ڈرائیور کے فوری اقدام سے بڑا نقصان ٹل گیا
زبردست دماغی موجودگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈرائیور نے فوری طور پر گاڑی کو روک لیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ آگ مزید پھیلنے سے پہلے تمام مسافر بحفاظت اتر جائیں۔ اس کی حاضر دماغی نے بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا۔
