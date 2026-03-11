شراب خریدنے کے لیے ماں باپ نے نومولود کو بیچ دیا، چھ افراد کے خلاف کیس درج
تلنگانہ پولیس نے نومولود کو فروخت کرنے والے والدین، خریدنے والے جوڑے اور غیرقانونی لین دین میں ملوث درمیانی کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔
Published : March 11, 2026 at 1:42 PM IST
میدک، تلنگانہ: ریاست تلنگانہ میں ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ ایک جوڑے نے مبینہ طور پر شراب کی لت پوری کرنے کے لیے اپنے نوزائیدہ بچے کو فروخت کر دیا۔ اس واقعے نے مقامی لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ لنگاسانی پلی ٹھنڈا، حویلی گھن پور منڈل، ضلع میدک میں پیش آیا۔ یہ شراب نوشی اور غربت کے المناک نتائج کو ظاہر کرتا ہے۔
پولیس کے مطابق مہیش اور منجولا ٹھنڈا میں یومیہ اجرت کرنے والے مزدور ہیں۔ وہ شرابی ہیں اور مبینہ طور پر اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ شراب پر خرچ کرتے ہیں۔ منجولا نے 10 فروری کو میدک کے ایک زچہ و بچہ کی دیکھ بھال کے مرکز میں ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ پیدائش کے فوراً بعد، جوڑے نے مبینہ طور پر شراب کے لیے رقم جمع کرنے کے لیے بچے کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔
پولیس نے بتایا کہ کماریڈی ضلع کے بھکنور منڈل کے کنچرلا گاؤں کے ایک جوڑے کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ انہیں دلالوں کے ذریعے نومولود کے بارے میں معلوم ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ جوڑے نے 4 مارچ کو میدک میں بچے کے والد سے 1.70 لاکھ روپے میں نوزائیدہ بچے کو خریدنے کا سودا کیا۔
پوری رقم نقد رقم ادا کرنے اور دستاویزات پر دستخط کرنے کے بعد خریداروں نے شالی پیٹا، حویلی گھن پور منڈل میں بچے کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ تاہم، شک اس وقت پیدا ہوا جب ٹھنڈا کے رہائشیوں اور ایک آنگن واڑی ٹیچر نے جوڑے کی نومولود کے ساتھ اچانک موجودگی پر سوال کیا۔ جس کے بعد ملزمان مبینہ طور پر اپنے گھر کو تالا لگا کر فرار ہو گئے۔
پیر کو گاؤں والوں نے انٹیگریٹڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سروسز (آئی سی ڈی ایس) کے حکام کو مطلع کیا کہ یہ جوڑا چیگنٹا میں رہ رہا ہے۔ پولیس کی مدد سے انہیں مقامی تھانے لایا گیا اور پوچھ گچھ کی گئی۔
اس کے بعد رات کو پولیس نے کماریڈی ضلع کے کنچرلا گاؤں میں بچے کو تلاش کر کے بچایا۔ اس کے بعد بچے کو دیکھ بھال اور تحفظ کے لیے اس کی ماں کے ساتھ سخی سینٹر بھیج دیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پرسنا کمار نے کہا کہ چھ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
اس میں بچے کو بیچنے والے والدین، اسے خریدنے والے جوڑے اور اس غیر قانونی لین دین میں ملوث دلال شامل ہیں۔ تفتیش جاری ہے۔ حکام نے کہا کہ یہ واقعہ اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ اس طرح کے غیر قانونی اور غیر انسانی طریقوں کو روکنے کے لیے کمیونٹی میں زیادہ سے زیادہ بیداری اور نگرانی کی ضرورت ہے جس میں بچے شامل ہیں۔