ترنمول کانگریس رہنما کو جوتوں کا ہار پہنا کر گاؤں میں گھمایا گیا، سابق رکن اسمبلی پر بھی انڈوں کی بارش
وارڈ نمبر 8 کے کونسلر سواپن سمانتا کو پیر کے روز پدمہ پوکور علاقے میں عوام کے ایک بڑے ہجوم کے سامنے گھمایا گیا۔
Published : June 23, 2026 at 4:32 PM IST
کولکاتا: مغربی بنگال کے ضلع ہوگلی میں ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے دو سرکردہ رہنماؤں کو عوامی غصے اور شدید احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک جانب سابق چیئرمین میونسپلٹی اور سینئر ٹی ایم سی رہنما سواپن سمانتا کو مبینہ بدعنوانی کے الزامات پر مقامی افراد نے جوتوں کا ہار پہنا کر گاؤں میں گھمایا، جبکہ دوسری جانب سابق رکن اسمبلی رامندو سنگھا رائے کو عدالت لے جاتے وقت مشتعل افراد نے انڈے مارے۔
سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں سواپن سمانتا کے گلے میں جوتوں کا ہار دکھائی دیتا ہے جبکہ مقامی افراد ’’چور، چور‘‘ کے نعرے لگاتے ہوئے انہیں کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں کچھ افراد ان سے مبینہ طور پر کوئلے کی چوری اور مویشی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا اعتراف کرنے کا مطالبہ بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ مشتعل ہجوم نے ان پر انڈے اور ٹماٹر بھی پھینکے۔
#WATCH | West Bengal: Locals paraded former Tarakeswar Municipality Chairman and senior TMC leader Sapan Samanta with a garland made of shoes allegedly over corruption allegations. They also made him do sit-ups while holding his ears and pelted eggs and tomatoes at him.… pic.twitter.com/pyDh5EXga6— ANI (@ANI) June 23, 2026
مقامی ذرائع کے مطابق وارڈ نمبر 8 کے کونسلر سواپن سمانتا کو پیر کے روز پدمہ پوکور علاقے میں عوام کے ایک بڑے ہجوم کے سامنے گھمایا گیا۔ اس دوران بڑی تعداد میں لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ اسی روز ایک اور واقعp میں ترنمول کانگریس کے سابق رکن اسمبلی اور آرام باغ تنظیمی ضلع کے صدر رامندو سنگھا رائے کو بھی شدید عوامی ناراضی کا سامنا کرنا پڑا۔
کرناٹک سے گرفتاری کے بعد جب پولیس انہیں چینسورہ عدالت لے جا رہی تھی تو راستے میں متعدد افراد نے ان پر انڈے پھینکے۔ مقامی شہری سدھیپ کمار نے الزام عائد کیا کہ رامندو سنگھا رائے نے دھانیا کھالی علاقے میں غیر قانونی طور پر کئی زمینیں حاصل کیں، جس کے باعث عوام میں شدید ناراضی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تمام بدعنوان رہنماؤں کے خلاف کارروائی کی جائے۔
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واضح رہے کہ 11 جون کو رامندو سنگھا رائے کی ملکیت والے وویکانند ٹیچرز ٹریننگ کالج سے سرکاری امدادی سامان، سرکاری لوگو والے ترپال، کمبل اور ڈسٹ بن برآمد ہوئے تھے۔ اس کے بعد پولیس نے ان کے خلاف غیر قانونی ذخیرہ اندوزی، دھمکانے اور اسلحہ ایکٹ سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ پولیس نے خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دے کر تحقیقات شروع کی تھیں، جس کے بعد سابق رکن اسمبلی کو کرناٹک سے گرفتار کیا گیا۔ عدالت لے جاتے وقت انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرنے سے انکار کر دیا۔