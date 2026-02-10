31 سال پرانے معاملے میں پپو یادو کو ضمانت، نئی ایف آئی آر میں نہیں ملی راحت
پپو یادو کو 6 فروری کی رات ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتاری ایک پرانے مقدمے کے سلسلے میں کی گئی۔
Published : February 10, 2026 at 8:06 PM IST
پٹنہ: آزاد رکنِ پارلیمان پپو یادو کو 31 سال پرانے گردنی باغ کیس میں ضمانت مل گئی ہے، تاہم پٹنہ کے بدھ کالونی تھانے میں گزشتہ ہفتے درج ایک نئے مقدمے میں انہیں تاحال کوئی راحت نہیں مل سکی۔ یہ ایف آئی آر ان کی گرفتاری کے دوران سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں بھارتیہ نیائے سنہتا کی دفعہ 132 کے تحت درج کی گئی تھی۔
پپو یادو کو 6 فروری کی رات بدھ کالونی میں واقع ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ گرفتاری ایک پرانے مقدمے کے سلسلے میں کی گئی، جس میں مدعی ونود بہاری لال نے الزام عائد کیا تھا کہ پپو یادو نے دھوکہ دہی کے ذریعہ ان کا مکان کرایہ پر لیا اور بعد میں اسے سیاسی دفتر میں تبدیل کر دیا۔
اگرچہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتاری مکمل قانونی عمل کے تحت کی گئی، تاہم اس کارروائی کے خلاف پپو یادو کے حامیوں نے احتجاج کیا۔ اطلاعات کے مطابق پپو یادو دہلی سے پٹنہ واپس آئے تھے، جس کے بعد سادہ لباس میں ملبوس پولیس اہلکار وارنٹ کے ساتھ ان کے گھر پہنچے اور انہیں گرفتاری سے آگاہ کیا۔
پپو یادو نے گرفتاری پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ خود ہفتہ کے روز عدالت میں پیش ہونے والے تھے۔ ان کی والدہ شانتی پریا نے دعویٰ کیا کہ ان کے بیٹے نے رضاکارانہ طور پر عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کی نیت سے دہلی سے واپسی کی تھی، مگر اس سے قبل ہی پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔
انہوں نے الزام لگایا کہ حراست کے دوران ان کے بیٹے کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور انہیں کھانا اور پانی بھی نہیں دیا گیا، جس سے ان کی صحت متاثر ہوئی۔ شانتی پریا نے کہاکہ ’’وہ رکنِ پارلیمان ہیں، کیا انہیں عزت کا کوئی حق نہیں؟ حکومت انہیں دبانا چاہتی ہے کیونکہ انہوں نے نیٹ (NEET) کے معاملے پر آواز اٹھائی ہے۔ میرا مطالبہ ہے کہ میرے بیٹے کو رہا کیا جائے، وہ بیمار ہیں اور انہیں ہراساں نہ کیا جائے۔‘‘
جمعہ کی رات گرفتاری کے بعد پپو یادو کو ہفتے کے روز پٹنہ کی ایم پی-ایم ایل اے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے انہیں دو دن کے لیے بیور جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ جیل لے جانے سے قبل ان کی طبیعت خراب ہونے پر انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا۔
یہ معاملہ 1995 کا ہے، جب مدعی ونود بہاری لال نے الزام لگایا تھا کہ پپو یادو نے دھوکے سے ان کا مکان کرائے پر لیا اور بعد میں اسے سیاسی دفتر میں تبدیل کر دیا۔ شکایت میں دھوکہ دہی، جعلسازی، غیر قانونی داخلہ، مجرمانہ سازش اور دھمکی دینے جیسے الزامات شامل تھے۔ اس سلسلے میں تعزیراتِ ہند (آئی پی سی) کی دفعات 419، 420، 468، 506 اور 120بی کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، جو گزشتہ تین دہائیوں سے زیرِ سماعت تھا۔
پولیس کے مطابق یہ کیس پٹنہ کی ایم پی-ایم ایل اے عدالت میں زیرِ سماعت تھا اور بارہا سمن کے باوجود پیش نہ ہونے پر عدالت نے وارنٹِ گرفتاری جاری کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جائیداد ضبطی کی کارروائی کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ سٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس بھانو پرتاپ سنگھ نے بتایا کہ عدالت میں پیش نہ ہونے کے باعث یہ کارروائی کی گئی۔
یہ بھی پڑھیں: رکن پارلیمنٹ کی گرفتاری پر جیتن رام مانجھی کا بڑا بیان، نیٹ کی طالبہ کے قتل کیس میں پپو یادو اٹھا رہے تھے آواز
پپو یادو اور ان کے حامیوں نے اس گرفتاری کو سیاسی سازش قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں پٹنہ میں نیٹ کے طلبہ کی اموات اور پورنیہ قتل کیس پر آواز اٹھانے کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پپو یادو نے سوشل میڈیا کے ذریعہ دعویٰ کیا ہے کہ 1995 کا مقدمہ جھوٹا ہے اور ان پر من گھڑت الزامات عائد کیے گئے ہیں۔