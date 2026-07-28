ایک اور پیپر لیک؟ گجرات آیوروید یونیورسٹی پر اٹھائے گئے سوالات، معاملے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی کمیٹی
گجرات آیوروید یونیورسٹی میں BAMS امتحان کا پرچہ لیک ہونے کا شبہ ہے۔ معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے۔
Published : July 28, 2026 at 4:10 PM IST
جام نگر ، گجرات: ملک بھر میں نیٹ (NEET) پیپر لیک کا تنازعہ ابھی تھما بھی نہیں تھا کہ گجرات آیوروید یونیورسٹی میں مبینہ طور پر 'جراحی' (سرجری) کے مضمون کا پیپر لیک ہونے کی خبر سے کھلبلی مچ گئی۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نریش جین نے اس پورے واقعے کے بارے میں پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے بتایا کہ معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔
گجرات آیوروید یونیورسٹی میں پیپر لیک
پریس کانفرنس کے دوران وائس چانسلر نریش جین نے بتایا کہ یہ پورا تنازعہ گاندھی نگر میں واقع 'بالا ہنومان آیوروید مہاویدھیالیہ' (کالج) سے سامنے آیا ہے۔ 20 جولائی کو ہونے والے 'جراحی' کے مضمون کے امتحان کے دوران یونیورسٹی کی فلائنگ اسکواڈ ٹیم تفتیش کے لیے پہنچی۔ اس دوران اسکواڈ ٹیم کو واٹس ایپ کے کچھ مشکوک اسکرین شاٹس ملے، جس سے پیپر لیک ہونے کا شبہ ہوا۔
3 افسران کو ذمہ داری سونپی گئی
یونیورسٹی انتظامیہ نے اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے۔ اس پر معلومات دیتے ہوئے وائس چانسلر نے بتایا کہ معاملے کی سچائی کا پتہ لگانے اور گہرائی سے جانچ کرنے کے لیے یونیورسٹی کے تین سینئر افسران کی ایک خصوصی تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے۔ یہ کمیٹی پورے معاملے کی تفصیلی جانچ کر رہی ہے۔
پیپر کہاں اور کیسے لیک ہوا تحقیقات کا بنیادی موضوع
قابلِ ذکر ہے کہ یہ امتحان ریاست کے کل 26 مراکز پر ایک ساتھ منعقد کیا گیا تھا، جس میں تقریباً 2000 طلبہ شامل ہوئے تھے۔ نئے نصاب (سلیبس) کی بنیاد پر یہ اہم پیپر تیار کرنے کی ذمہ داری 5 الگ الگ اساتذہ کو سونپی گئی تھی۔ اس لیے، پیپر کہاں اور کیسے لیک ہوا، اس کا پتہ لگانا ہی فی الحال تحقیقات کا بنیادی موضوع ہے۔
"اس گھوٹالے میں قصوروار پائے جانے والے کسی بھی شخص یا ادارے کو یونیورسٹی کے قوانین کے مطابق سخت سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ، اس میں ملوث تمام لوگوں پر مالی جرمانہ اور ضرورت پڑنے پر پولیس ایف آئی آر (FIR) بھی درج کرائی جائے گی۔":- نریش جین، وائس چانسلر، گجرات آیوروید یونیورسٹی
یونیورسٹی انتظامیہ کا سخت موقف
یونیورسٹی انتظامیہ کے اس سخت موقف سے یہ واضح ہے کہ طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے کسی بھی مجرم کو بخشا نہیں جائے گا۔ کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد آگے کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔