ETV Bharat / state

تانترک نے خاتون کے ساتھ کی جنسی زیادتی، دس دن تک قید میں رکھ کر کرتا رہا عصمت دری، متاثرہ کو بیٹے کے علاج کے نام پر دیا دھوکہ

تانترک نے ایک خاتون کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا، 10 دن تک قید میں رکھا، بیٹے کے علاج کی آڑ میں عصمت دری کی۔

panipat tantric raped woman for 10 days holding her captive under the pretext of treating her son Urdu News
پانی پت میں تانترک نے خاتون سے بربریت کی۔ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 17, 2026 at 1:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

پانی پت، ہریانہ: پانی پت میں تانترک کے ذریعہ ایک خاتون کو اغوا کرکے زیادتی کا نشانہ بنانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ جہاں ایک خاتون اپنے بیٹے کی بیماری کا علاج کرانے تانترک کے پاس گئی تھی۔ متاثرہ لڑکی کا الزام ہے کہ تانترک نے اس کے بیٹے کے علاج کی آڑ میں اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ الزامات کے مطابق، تانترک نے اسے نشہ آور چیز پلائی، اسے اغوا کیا اور اسے 10 دن تک قید میں رکھا، اس دوران اس نے اس کی عصمت دری کی۔

متاثرہ نے اپنی آزمائش بیان کی

"میرا بیٹا کافی عرصے سے بیمار تھا۔ جس کے سبب میں علاج کرانے کے لیے ایک تانترک کے پاس گئی، تانترک نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اسے ٹھیک کر دے گا۔ اپنے بیٹے کو ٹھیک کرنے کی امید و جستجو میں، میں منافق تانترک کی باتوں کا شکار ہو گیا۔ تانترک نے مجھے دریائے جمنا کے پاس وہاں پوجا کرنے کے بہانے سے بلایا۔ اس درمیان اس نے مجھے نشہ آور دوا دی، جس کی وجہ سے وہ مجھے یرغمال بنا کر آسام کے جنگلات میں لے گیا، جہاں اس نے مجھے زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا۔

پولیس نے کیا مقدمہ درج

اس دوران متاثرہ کے اہل خانہ نے خاتون کے لاپتہ ہونے کے بعد پولیس میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے مقام کا پتہ لگایا، اس کے ساتھ ہی ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔ خاتون کو بحفاظت پانی پت واپس لایا گیا۔ پولیس فی الحال اس معاملے میں مزید کارروائی کر رہی ہے۔ پولیس نے ملزم تانترک کے خلاف عصمت دری سمیت کئی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔

مزید پڑھیں:

جنسی تعلق بنانے کے بعد مکر جانے کے معاملے میں ہائی کورٹ کا فیصلہ، کہا: شادی کا جھوٹا وعدہ کرکے رضامندی سے کام بھی عصمت دری

سوتیلے باپ نے 13 سالہ بیٹی سے کی جنسی زیادتی، لڑکی نے ٹیچر کو سنائی آپبیتی، ماں نے درج کرائی ایف آئی آر

نابالغ بیٹی کو حاملہ کرنے کے قصوروار باپ کو سزائے موت، بچے کے ڈی این اے سے جرم کی تصدیق

دو سالہ بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی، لیو ان پارٹنرنے کی مزاحمت تو اس کی بھی عصمت دری کی

بار بار جنسی زیادتی کے باعث 14 سالہ لڑکی حاملہ ہو گئی، عدالت نے باپ کو سزائے موت سنا دی

باپ نے حاملہ بیٹی کا کر دیا قتل، بیٹی کے دوسری ذات کے لڑکے سے شادی کرنے پر تھا ناراض

TAGGED:

PANIPAT WOMAN RAPE KAMAKHYA FOREST
TANTRIC RAPED WOMAN IN PANIPAT
TANTRIC KIDNAPPED WOMAN RAPED
PANIPAT WOMAN RAPE BY TANTRIC
PANIPAT TANTRIC RAPED WOMAN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.