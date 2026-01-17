تانترک نے خاتون کے ساتھ کی جنسی زیادتی، دس دن تک قید میں رکھ کر کرتا رہا عصمت دری، متاثرہ کو بیٹے کے علاج کے نام پر دیا دھوکہ
Published : January 17, 2026 at 1:56 PM IST
پانی پت، ہریانہ: پانی پت میں تانترک کے ذریعہ ایک خاتون کو اغوا کرکے زیادتی کا نشانہ بنانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ جہاں ایک خاتون اپنے بیٹے کی بیماری کا علاج کرانے تانترک کے پاس گئی تھی۔ متاثرہ لڑکی کا الزام ہے کہ تانترک نے اس کے بیٹے کے علاج کی آڑ میں اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ الزامات کے مطابق، تانترک نے اسے نشہ آور چیز پلائی، اسے اغوا کیا اور اسے 10 دن تک قید میں رکھا، اس دوران اس نے اس کی عصمت دری کی۔
متاثرہ نے اپنی آزمائش بیان کی
"میرا بیٹا کافی عرصے سے بیمار تھا۔ جس کے سبب میں علاج کرانے کے لیے ایک تانترک کے پاس گئی، تانترک نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اسے ٹھیک کر دے گا۔ اپنے بیٹے کو ٹھیک کرنے کی امید و جستجو میں، میں منافق تانترک کی باتوں کا شکار ہو گیا۔ تانترک نے مجھے دریائے جمنا کے پاس وہاں پوجا کرنے کے بہانے سے بلایا۔ اس درمیان اس نے مجھے نشہ آور دوا دی، جس کی وجہ سے وہ مجھے یرغمال بنا کر آسام کے جنگلات میں لے گیا، جہاں اس نے مجھے زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا۔
پولیس نے کیا مقدمہ درج
اس دوران متاثرہ کے اہل خانہ نے خاتون کے لاپتہ ہونے کے بعد پولیس میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے مقام کا پتہ لگایا، اس کے ساتھ ہی ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔ خاتون کو بحفاظت پانی پت واپس لایا گیا۔ پولیس فی الحال اس معاملے میں مزید کارروائی کر رہی ہے۔ پولیس نے ملزم تانترک کے خلاف عصمت دری سمیت کئی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔