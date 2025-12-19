پلکاڈ لنچنگ معاملہ: چوری کے شبہ میں مہاجر مزدور کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کیا، پانچ گرفتار
کیرالہ کے پلکاڈ میں چوری کے شبہ میں ایک شخص کو ہجوم نے پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا۔
Published : December 19, 2025 at 8:49 PM IST
پلکاڈ (کیرالہ): کیرالہ کے پلکاڈ میں ایک بار پھر پریشان کن واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک 31 سالہ تارکین وطن مزدور کو مبینہ طور پر ایک ہجوم نے پلکڑ ضلع میں چوری کے شبہ میں پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ چھتیس گڑھ کے بلاس پور کے رہنے والے رام نارائن بھائیار کے نام سے متاثرہ شخص کو مقامی لوگوں نے بری طرح پیٹا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوا۔
پولیس کے مطابق رام نارائن کام کی تلاش میں علاقے میں آیا تھا۔ واقعہ کے دن مقامی لوگوں نے مبینہ طور پر اسے چور ہونے کا شبہ کرتے ہوئے گھیر لیا۔ جو کچھ پوچھ گچھ شروع ہوا وہ جلد ہی ایک پرتشدد حملے میں بدل گیا، اس حقیقت کے باوجود کہ اس پر کوئی مسروقہ سامان نہیں ملا۔
پانچ افراد گرفتار
عینی شاہدین کے مطابق، رامانارائنن کو شدید چوٹ لگی جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑے اور ان کے منہ خون بہنے لگا۔ان کو پالکڈ ضلع کے سرکاری اسپتال لے جایا گیا، جہاں بعد میں ان کی موت ہوگئی۔ والیار پولیس نے تصدیق کی کہ تفصیلی پوچھ گچھ کے بعد رات گئے پانچ افراد کو گرفتار کیا گیا۔
گرفتاریوں کے علاوہ کئی مقامی افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ (ایف آئی آر) میں کہا گیا ہے کہ حملہ اس وقت بھی جاری رہا جب یہ واضح ہو گیا کہ رامانارائنن نے کوئی چوری نہیں کی تھی۔
جسم کے مختلف حصوں پر زخم
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مقتول کے جسم کے کئی حصوں پر زخموں کے نشانات ہیں، موت کی اصل وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد سامنے آئے گی۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ رام نارائن نشے کی حالت میں غلطی سے اس علاقے میں پہنچا تھا۔ تفتیش جاری ہے، اور حکام نے مزید گرفتاریوں کو مسترد نہیں کیا ہے۔
2018 کے واقعے سے موازنہ
اس واقعہ کا موازنہ 2018 میں اٹاپاڈی میں ایک قبائلی شخص مادھو کے لنچنگ سے کیا جا رہا ہے، جسے پالکڈ میں بھیڑ نے چوری کے اسی طرح کے الزام میں پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس معاملے میں، مادھو کو باندھ کر پیٹنے کے ویڈیو سامنے آنے کے بعد ریاست بھر میں غصہ پھیل گیا۔ اٹاپاڈی کیس میں 14 میں سے 13 ملزمان کو بعد میں سات سال قید کی سزا سنائی گئی۔