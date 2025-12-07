پاکستانی خاتون کی وزیر اعظم مودی سے انصاف کی اپیل: ’’شوہر پر دھوکہ دہی کا الزام‘‘
نکیتا نے الزام لگایا ہے کہ اس کی شادی وکرم سے 2020 میں ہوئی تھی جس کے بعد اس نے اسے کراچی واپس بھیج دیا۔
Published : December 7, 2025 at 1:02 PM IST
اندور : کراچی میں مقیم پاکستانی خاتون نکیتا ناگ دیؤ نے وزیر اعظم نریندر مودی سے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر، مدھیہ پردیش کے اندور میں رہائش پذیر وکرم ناگ دیؤ نے شادی کے بعد انہیں دھوکے سے تنہا چھوڑ دیا اور کورونا وبا کے دوران کراچی واپس بھیج کر خود بھارت میں دوسری شادی کی تیاری کر رہے ہیں۔ نکیتا نے ایک تفصیلی ویڈیو جاری کرتے ہوئے اپنی پوری کہانی بیان کی اور الزام لگایا کہ ان کے شوہر نے انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر ستایا، اور اب وہ بغیر کسی سہارا کے انصاف کی تلاش میں ہیں۔
نکیتا نے بتایا کہ ان کی شادی 26 جنوری 2020 کو کراچی میں ہندو رسومات کے مطابق ہوئی تھی اور وہ شادی کے فوراً بعد فروری 2020 میں وکرم کے ساتھ انڈیا چلی گئی تھیں۔ شادی کے ابتدائی چند دن خوشگوار گزرے، لیکن پھر اچانک وکرم کا رویہ بدلنے لگا۔ چند ہی دنوں میں انہیں علم ہوا کہ ان کے شوہر کا اپنی رشتہ دار خاتون شیوائی دھنگرا کے ساتھ مبینہ معاشقہ چل رہا ہے۔ نکیتا کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات اپنے سسر کو بتائی تو انہوں نے اسے معمول کی بات کہہ کر نظر انداز کر دیا۔ نکیتا نے ویڈیو میں کہا کہ ’’مجھے گھر والوں کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملی۔‘‘
خاتون نے مزید الزام لگایا کہ وکرم روزانہ انہیں جسمانی اور ذہنی اذیت دیتے رہے اور انڈیا میں ان کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ پھر کورونا وبا کے دوران وکرم نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ ایک ماہ کے لیے اپنے والدین سے ملنے کراچی چلی جائیں، اور یہ بھی کہا کہ ان کے ویزے میں کچھ مسائل ہیں جو بعد میں حل کر لیے جائیں گے۔ نکیتا کے مطابق، ’’میں کراچی آنے کے بعد ویزے کے کاغذات مانگتی رہی مگر وکرم نے دینے سے انکار کر دیا اور پھر مجھے واٹس ایپ پر بلاک کر دیا۔‘‘
خاتون نے جذباتی انداز میں سوال کیا کہ کیا والدین سے ملنے آنے والی ہر لڑکی یوں اپنی زندگی برباد کروا بیٹھے گی؟ ’’میری غلطی کیا تھی؟ کہ میں شوہر کے کہنے پر والدین سے ملنے گئی تھی؟‘‘ نکیتا نے دعویٰ کیا کہ اب انہیں اطلاعات ملی ہیں کہ وکرم ناگ دیؤ نے مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر شیوائی دھنگرا سے منگنی کر لی ہے۔ انہوں نے کہاکہ ’’بھارت میں خواتین کو انصاف ملتا ہے، وہاں عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پھر میرے معاملہ میں انصاف کیوں نہیں؟‘‘
خاتون کا کہنا ہے کہ شیوائی کے والد سے ان کے والد نے درخواست کی تھی کہ ان کی زندگی برباد نہ کی جائے، لیکن جواب ملا کہ ’’ایسا بھارت میں ہوتا ہے‘‘۔ نکیتا نے کہا کہ شیوائی نے بھی یہ ظاہر کیا کہ وہ وکرم کی شادی کے بارے میں لاعلم ہے۔ اس معاملے پر اندور کی سندھی پنچایت مصالحتی مرکز نے وکرم اور شیوائی دونوں کو نوٹس جاری کیا ہے۔ پنچایت کی جانب سے کئی دور کی بات چیت کے باوجود ابھی تک کوئی حل سامنے نہیں آیا۔ پنچایت کا کہنا ہے کہ وکرم نے نکیتا سے کراچی میں ہندو رسوم کے مطابق شادی کی، اور اب وہ نہ تو بھارتی قانون کی پابندی کر رہے ہیں اور نہ ہی سماجی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔
مصالحتی مرکز نے تجویز دی ہے کہ نکیتا کراچی کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں، اور ساتھ ہی کہا کہ وکرم کو بھارتی ضابطوں کے مطابق پاکستان ڈی پورٹ کیا جانا چاہیے۔ نکیتا نے اپنی اپیل میں وزیر اعظم مودی سے کہا ہے کہ ’’مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس انصاف چاہیے‘‘۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ ظلم کے خلاف ان کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ ایسی کوئی اور لڑکی اپنے شوہر کے دھوکے یا سسرال کے ظلم کی شکار نہ بنے۔